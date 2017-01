2017 metų horoskopas zodiako ženklams

2017 metų horoskopas pateiks aiškų vaizdą, ko ateinančiais metais gali tikėtis kiekvienas zodiako ženklas. Šie metai bus kupini vidinės šilumos ir supratingumo, taip pat pasižymintys privatumu ir šeimyniniais ryšiais. Tai ugninio Gaidžio metai – teisybės, pompastiškumo ir efektyvumo mišinys. Kadangi gaidys simbolizuoja aušrą ir pabudimą – triumfas ir sėkmė ateinančiais metais galės būti pasiekiami tik sunkiu darbu ir kantrybe. Valstybės tarnautojai, kariškiai ir teisėsaugos pareigūnai 2017-ais metais bus stipriai privilegijuoti. Nors teks daug ir nelengvai dirbti, ateinantys metai bus sėkmingi, tad žvelkite į juos su palengvėjimu.

Horoskopas 2017 metams

Avinas (kovo 21 – balandžio 20)

Sėkmingas laikotarpis, kuriuo mėgavosi Avinai, prasitęs ir 2017-aisiais metais, suteikdamas jums pasitikėjimo savo ateitimi. Vis dėlto, būtų išmintinga sustiprinti savo poziciją, siekiant išvengti sunkumų, tykančių priešaky, jie atsiskleis per kelis ateinančius mėnesius. Artimas žmogus nustebins ir, nustumdamas jus į šalį, įgyvendins savo asmeninius siekius. Šis perspėjimas, nukreiptas prieš jūsų gerovę, paruoš ir išmokys jus apeiti bet kokias kliūtis, nesukeliant pavojaus darbui ar finansiniam saugumui.

Verslininkai turėtų sulaukti geresnių rinkos sąlygų, prieš pradėdami naują veiklą ar plėsdami jau vykdomus projektus. Ateinančiais metais pajusite stiprią trauką tarptautiniam verslui. Teisingas sprendimas būtų išbandyti plėtrą į užjūrio rinkas ar bent surasti naujų kontaktų.

Samdomą darbą dirbantiems seksis gerai ir situacija tolygiai gerės. Jei dirbate pagal darbo sutartį, jums nereikėtų klausytis patarimų iš šalies, kurie skatins jus prašyti padidinti atlyginimą ar papildomų privilegijų. Lai užtarnautas paaukštinimas ar algos pakėlimas ateina pats, be papildomų prašymų, kurie gali sumenkinti jus darbdavio akyse. Didžiausi pokyčiai į gerąją pusę patys jus pasieks, be jokių papildomų pastangų. Jums reikia pasiruošti tokiems pasikeitimams ir priimti juos, kai tik tokios galimybės jus pasieks.

Santykiai su namiškiais ir asmeninis gyvenimas bus harmoningas. Sutuoktiniai sulauks visapusiškos paramos iš antrosios pusės bei šeimos, nepaisant nuolatinio užimtumo. Kai kurie iš jūsų kursite planus įsigyti naują būstą ar artimiausiu metu į tokį įsikelti. Jūsų šeima teigiamai žiūrės į šiuos, visiems naudingus, pokyčius. Tėvai ir vyresni giminaičiai jausis patenkinti dėmesiu ir rūpesčiu, kurį jiems rodysite. Laimingas ir džiaugsmingas gyvenimas skleis teigiamą aurą ir jūsų aplinkiniai bei draugai sieks jūsų dėmesio ir galimybės pasidalinti džiaugsmu.

Jaunuoliai pasiners į naują darbo rutiną, kurioje suras savo antrąją pusę. Romantiški pokyčiai tikėtini vienišiems ir su kiekvienu prabėgančiu mėnesiu tikimybė sutikti sau porą tik didės. Jei esate vienišas, tikėtina, kad metų pabaigoje susituoksite, ir ta santuoka bus palaiminta jūsų tėvų bei artimųjų. Tie, kurie jau turi antrąją pusę ir kurį laiką jautė spaudimą ar nepritarimą iš tėvų, pagaliau jo sulauks. Toks nuoširdumas namuose bei šeimoje, garantuoja daugybę laimingų ateinančių metų dienų.

Studentai bei moksleiviai turės sunkiai dirbti, tačiau už tai bus apdovanoti gerais egzaminų rezultatais. Baigiantys mokyklą galvos apie studijas — pasiruošimą karjerai. Tęsiantys mokslus naujame mieste lengvai įsilies į vietos ritmą. Nors gyvenimas atskirai nuo artimųjų gali pasirodyti sudėtingas, tačiau jis suteiks savarankiškumo bei atsakomybės.

Jūsų bendra savijauta bus gera ir jūs reguliariai sportuosite, rūpinsitės sveika bei subalansuota mityba. Tie, kurie pastaruoju metu priaugo svorio, turės galimybę sugrįžti į formą. Dalis jūsų, ypač tie, kurie turi problemų su rega, gali imtis smulkios chirurgijos, nes ji bus sėkminga.

Taigi, jūsų laukia geri, sėkmingi ir kupini laimės metai.

Jautis (balandžio 21 – gegužės 21)

Jaučiai turės sunkiai dirbti, kad per ateinančius dvylika mėnesių įgyvendintų savo karjeros tikslus. Tikėtina, kad 2017-aisiais susidursite su kliūtimis, kurios apsunkins tikslų siekimą. Nepaisant to, Jaučio ženklas yra atkaklus bei išmintingas — šios savybės padės apeiti ir išvengti daugumos kliūčių, kurias sutiksite kelyje. Savo tikslų sieksite vieni, nes sutiksite tik keletą pasitikėjimo vertų žmonių, kiti bus linkę jus nuvilti.

Jei dirbate samdomą darbą, stenkitės jį išlaikyti, nepaisant to, kad gali nepavykti gauti paaukštinimo. Nusivylimas ir išėjimas iš darbo dėl provokacijų, neįvertinimo tik sukels papildomų problemų. Ilgą laiką nerasite alternatyvaus darbo pasiūlymo, todėl svarbu nesielgti impulsyviai. Kantrybė ir nuoširdumas padės jums išgyventi šį sunkų laikotarpį ir situacija palengvės Rugsėjo, Spalio mėnesiais.

Jei turite savo verslą, susidursite su situacija, kur jūsų lėšos bus įšaldytos aiškios ateities neturinčioje veikloje, kuri iš pradžių gali atrodyti perspektyvi. Tokioje situacijoje nereikėtų panikuoti. Svarbu atrasti racionalų kompromisą, apsaugantį nuo didelių praradimų. Kitaip tariant, žvaigždės bandys jus užspausti į kampą, kad suklystumėte, tad dėl nesėkmių 2017 metais galėsite kaltinti tik save.

Suprasdami, koks negatyvus laikotarpis jūsų laukia, galėsite pasisaugoti ir išvengti daugybės klaidų.

Situacija namuose ateinančiais metais pasitaisys ir sutuoktiniai, turėję problemų praeityje ar net išsiskyrę, išspręs savo nesutarimus ir vėl pradės gyventi kartu. Kartais gali atrodyti, kad daugiau laiko ir dėmesio savo antrajai pusei ir šeimos nariams skiriate dėl sunkaus laikotarpio darbe ir tai yra tiesa. Puikūs santykiai, santarvė namuose ir nuolatinis palaikymas suteiks jums jėgų išspręsti visas karjeros ir verslo problemas, bei sugrįžti į senas vėžias.

Patyrę nesėkmingą santuoką ir išsiskyrę, desperatiškai ieškos naujų santykių ir sutiks labiau mylintį, rūpestingesnį ir atsakingesnį žmogų. Tikėtina, kad metus vainikuos santuoka.

Jaunuoliai gali sutikti partnerį prie kurio labai prisiriš. Jausmai priešingos lyties asmeniui lems ilgą ir laimingą draugystę. Nors dėl permainingos situacijos karjeroje ir stabilumo trūkumo neskubėsite susituokti, tačiau įsipareigosite vienas kitam ir tų įžadų tvirtai laikysitės.

Studentams metai bus sunkūs ir reikės daug mokytis, siekiant gerai išlaikyti egzaminus. Apsvarstykite galimybę užsirašyti į papildomus kursus ar pasisamdyti korepetitorių tam, kad užtaisytumėte žinių spragas. Ateinantys metai – ne geriausias laikas būti perdėtai pasitikinčiu savimi ir eiti į egzaminus nesiruošus. Dalinis mokymasis ir dalykų, kurie jums atrodo nereikšmingi, praleidinėjimas gali būti esminė, daug kainuosianti, klaida.

Bebaigią studijas ir tyrinėjantys darbo rinką gali kiek nusivilti. Iš pradžių ieškosite puikaus, aukštojoje mokykloje įgytų žinių reikalaujančio darbo, tačiau finale gali tekti tenkintis prastesniu pasiūlymu.

Jūsų sveikata bus nebloga. Ateinančiais metais išlaikysite formą ir jūsų kūno svoris nesikeis. Turėtumėte pasisaugoti puolimo į neviltį ar depresiją, ypač jei turite problemų darbe ar versle. Sugebėjimas save paguosti ir pralinksminti, bei nusiteikimas kovoti su gyvenimo sunkumais išlaikys jus psichologiškai stiprų, bet ir padės išspręsti kilusias problemas.

Dvyniai (gegužės 22 – birželio 21)

Dėl kelionių ir dažnų pasikeitimų darbe ar versle, daugumai Dvynių šie metai bus unikalūs. Sekite paskui kiekvieną galimybę, kurią sutiksite ir su kiekvienu žingsniu vis gerinsite savo finansinę situaciją bei karjeros galimybes. Darbuotojai, nusiteikę vystyti karjerą kitose šalyse, iš giminaičio ar artimo draugo gaus pasiūlymą išvykti. Vis dėlto, patartina prieš vykstant turėti tvirtą pagrindą, garantijas. Planetų padėtis žada daugybę galimybių, tačiau nederėtų stengtis pasinaudoti kiekviena iš jų, nes ne visos jos bus geros ir naudingos.

Jaunuoliai, dar tik pradedantys savo karjerą turėtų priimti viską, kas siūloma ir nesitikėti būti aukštai vertinamais vien dėl turimos kvalifikacijos ar sėkmingų praeities patirčių. Pradėti karjerą 2017 metais yra puikus sprendimas, kuris atneš jums sėkmę.

Verslininkai ateinančiais metais stipriai progresuos ir plės savo veiklą, kas pareikalaus papildomų investicijų. Tad laikini finansiniai sunkumai bus tikėtini, gali net tekti skolintis pinigų, kad galėtumėte vykdyti įsipareigojimus. Nesijaudinkite, visa tai greitai praeis.

Šeimos gyvenimas po naujųjų bus daug laimingesnis, todėl galite tikėtis palengvėjimo po praeityje patirtų sunkumų. Sutuoktiniai geriau suvoks vienas kito vaidmenis bei atsakomybes šeimyniniame gyvenime. Jei dar nebuvote išvykę bendrų atostogų su šeima, suplanuosite tokias pačioje metų pradžioje. Tai bus malonus ir turtingas patyrimas visiems.

Jauni Dvyniai gali įsivelti į romantiškus santykius su tolimu giminaičiu. Tokios draugystės tikrai nepalaikys tėvai ir kiti artimieji. Turėtumėte vengti tokių situacijų, kadangi tokio tipo santykiai neturi jokios ateities. Tiesa, šie metai bus kupini laimingų santuokų, tad jei ilgai laukėte vestuvių, 2017 metais tikrai susituoksite.

Moksleiviams šie metai bus sunkūs ir žvaigždės rodo, kad ruošiantis egzaminams reikės įdėti daug sunkaus darbo valandų. Džiugu, kad ilgas pasiruošimo valandas vainikuos puikūs rezultatai, kurių dėka galėsite nemokamai studijuoti pasirinktame universitete. Planuojantys studijuoti užsienyje, iš namų išvyks Rugpjūčio arba Rugsėjo mėnesiais.

Jūsų sveikata bus gera. Vyresniems žmonėms gali pasireikšti sąnarių skausmai, artritas. Linkę į kvėpavimo takų ligas turės reguliariai gerti vaistus ir laikytis gydytojų nurodymų. Apskritai, sveikata bus gera ir tik vyresniesiems reikės šiek tiek priežiūros, kas yra įprasta tokiame amžiuje.

Vėžys (birželio 22 – liepos 23)

2017-ieji Vėžiams bus augimo ir gerovės metai. Darbe jūsų lauks daugybė pasikeitimų, koncentruositės į užsienio rinkas ir dėl to galbūt net reikės pakeisti gyvenamąją vietą. Jūsų pajamos augs, todėl galėsite saugiai jaustis savo versle ar darbovietėje.

Dirbantys su komanda patirs nemažai pasikeitimų ir gali priimti sprendimą, pradėti savarankišką veiklą. Kai kurie Vėžiai, bendradarbiaudami su užsienio partneriais, įkurs naujas, pelningas įmones. Jei dirbate prekybos ar paslaugų versle, kuriame už pardavimus mokami komisiniai, metų eigoje turėtumėte tikėtis staigaus pajamų augimo. Dirbantys gamybos srityje gali nuspręsti restruktūrizuoti veiklą ir sutelkti dėmesį į paslaugas ar prekybą. Metalurgija bei informacinės technologijos ateinančiais metais bus labiausiai progresuojančios rinkos.

Dirbantiems samdomą darbą 2017 metai bus itin sėkmingi. Gausite daugybę pasiūlymų iš užjūrio įmonių, tad nebijantys keliauti, gali tikėtis įsidarbinti naujoje šalyje. Dalis jūsų dirbs tarptautinėse kompanijose, savo šalyje ir daug keliaus darbo reikalais.

Šeimyninis gyvenimas bus sėkmingas, nepaisant to, kad vyresnieji giminaičiai atsidurs nepalankioje planetų padėtyje. Jums gali tekti slaugyti sergančius tėvus ar artimuosius. Sutuoktiniai džiaugsis laimingu gyvenimu, harmonija su antrąja puse, galbūt net svarstys galimybę įsigyti būstą gimtajame mieste. Iš kitos pusės, dalis Vėžių gali persikraustyti gyventi į kitą miestą dėl verslo ar karjeros ir toks sprendimas metų eigoje pasirodys išties naudingas.

Jaunuoliai ir viengungiai ilgėsis romantiškų santykių, kurie gali pasirodyti nepasiekiami. Tikėtina, kad pradėsite bendrauti su priešingos lyties atstovu, tačiau ši draugystė jūsų netenkins ir pradėsite ieškoti kito partnerio. Nors Vėžiai nėra linkę dažnai keisti partnerius, panašu, kad jums teks tai daryti dažniau, nei norėtumėte. Visgi, jei esate vienišas, gali būti, kad draugai supažindins jus su tinkamu žmogumi, su kuriuo metų pabaigoje susituoksite.

Moksleiviams šie metai bus sėkmingi. Siekiantys išvykti studijuoti į užsienį bus priimti į aukštąsias mokyklas ir gaus paskatinimą kelionei. Sportininkai varžybose pranoks priešininkus ir laimės daugybę apdovanojimų. Kai kurie pradės profesionalaus sporto karjerą su gerai žinomų trenerių pagalba. Vėžių sveikata, pagrinde, bus gera, išskyrus sąnarių skausmus, dėl kurių gali tekti reguliariai lankytis pas gydytojus.

Liūtas (liepos 23 – rugpjūčio 21)

Gimusiems po Liūto ženklu ateinantys metai bus sėkmingi. Jums puikiai seksis darbe ar versle, dėl to pasieksite finansinį stabilumą ir jausitės laisvai ir užtikrintai.

Darbuotojai pradės metus su paaukštinimais, užtikrinančiais ryškius darbo užmokesčio padidėjimus. Jaunuoliai imsis savo naujų pareigų didelėse organizacijose su didžiuliu entuziazmu ir ryžtu įrodyti vertę, bei sugebėjimus. Po Liūto ženklu gimę žmonės, dirbantys darbus, kuriuose tenka daug keliauti, metus pradės išvykomis šalies viduje ir tik po to gaus tarptautinių projektų, kurie gali priversti vykti tobulintis į kitą šalį. Ne gana to, ateinantys metai bus itin sėkmingi jų karjerai, todėl galima tikėtis staigaus progreso.

Verslininkai tęs sėkmingą laikotarpį ir gali tikėtis plėtros naujose veiklos srityse. Panašu, kad metai bus skirti savarankiškai veiklai, todėl tikėtis naujų partnerysčių ar pažinčių nereikėtų. Dirbantieji prekybos sektoriuje gali tikėtis eksporto ar importo augimo, kuris užtikrins jų lyderystę.

Šeimyninis gyvenimas Liūtams žada puikius metus, tad užsilikęs nusivylimas ir skausmas išnyks. Sutuoktiniai, turėję didelių nesutarimų dėl asmeninio ar šeimyninio gyvenimo išspręs visus rūpesčius taikiai. Žvaigždės rodo, kad atnaujinsite gražius santykius su vyresniais bei jaunesniais giminaičiais, todėl visi jausis laimingi ir atsipalaidavę.

Jaunuoliai, turėję problemų santykiuose bei patyrę apmaudo akimirkų, atgaus tikėjimą meile ir išspręs turėtas problemas. Jeigu esate vieniši, tačiau mylite tinkamą žmogų, tikėtina, kad metų pabaigoje laimingai susituoksite ir šeimos nariai jūsų santuoką palaimins.

Studentams bei moksleiviams ateinantys metai bus itin palankūs. Nepaisant baimės dėl savo akademinės ateities, Liūtai bus sėkmingi egzaminuose bei mokymosi programose. Po sėkmingo mokyklos baigimo, dauguma pasirinks itin specifinių krypčių studijas. Moksleiviai, planavę vykti studijuoti į užsienį, visgi bus linkę apleisti šią idėją ir pasilikti savo šalyje. Tiesa, siekiant įgyti išsilavinimą, gali tekti vykti į kitą miestą.

Sėkmė sporte garantuota! Sužavėsite savo šeimą grįždami į namus su medaliais bei apdovanojimais už nuopelnus fizinėse veiklose.

Sveikatos sutrikimais Liūto ženkle gimę žmonės tikrai nesiskųs. Tie, kurie buvo nusilpę ir numetę svorio dėl sveikatos problemų, sugrįš į savo įprastą būseną. Kai kas gali turėti erzinančių ausų problemų, kurios apsilankius pas gydytoją bus išaiškintos.

Apibendrinant, 2017 metai bus itin sėkmingi, tad žvelkite į juos su palengvėjimu. Džiugu, kad galėsite pamiršti praeityje turėtas problemas.

Mergelė (rugpjūčio 22 – rugsėjo 23)

2017 metai Mergelėms bus kupini progreso ir augimo. Jūs kilsite karjeros laiptais ir tai, apie ką ilgai svajojote, pasieksite greičiau, nei tikėjotės. Verslininkai sukurs naujas strategijas, kurios padidins įmonių pelningumą, todėl bus pakylėti partnerių akyse. Dirbantys gamybos, marketingo ar prekybos sektoriuose plės savo verslus ir apsiims vis daugiau veiklų. Prekybininkams, eksportuojantiems ir importuojantiems produkciją iš užsienio, pavyks užmegzti pelningus ryšius su klientais iš užsienio, kas garantuos stabilų pajamų augimą.

Dirbantiems samdomą darbą seksis puikiai. Ateinančiais metais susidursite su daugybe galimybių pakeisti darbą ir dalis išbandys save naujoje veikloje. Šie metai yra palankūs pokyčiams, todėl protinga būtų nestovėti vietoje ir prisijungti prie didesnės, sėkmingesnės įmonės ir pagerinti savo karjeros perspektyvas. Jausite didelį norą išvykti gyventi į svečią šalį ir dalis po šiuo ženklu gimusių žmonių užpildys dokumentus, susijusius su išvykimu. Jie bus patvirtinti ir rudenį galėsite keltis į kitą šalį. Kai kurie gaus gerus darbo pasiūlymus užjūryje ir tai bus paskata pakeisti gyvenamąją vietą.

Namuose būsite laimingi, o asmeninis gyvenimas bus pavykęs. Ateinančiais metais įsivyraus balansas tarp tėvų ir vaikų, o tai atneš gerą nuotaiką į namus.

Sutuoktiniai puikiai vieni kitus supras, nepaisant to, kad kartais gali tekti daug laiko skirti darbui ar artimiesiems. Gyvenantys kartu ilgiau nei dvylika metų, neturėtų pasiduoti rutinai. Reikėtų nepamiršti romantikos, kokie santykiai buvo pradžioje. Jūsų antrajai pusei gali reikėti daugiau meilės ir šilumos, tad dabar puikus laikas sugrįžti į senus laikus, prisiminti pirmuosius draugystės metus. Priešingu atveju, net ir gyvenant darnų šeimyninį gyvenimą, jūsų antroji pusė gali susižavėti artimu draugu, kuris nuolat palepina komplimentu, rūpinasi jai ar jam brangiais dalykais.

Abiturientams šie akademiniai metai bus puikūs ir pasibaigs sėkmingai išlaikytais egzaminais. Dalis tęs mokslus užsienio universitetuose. Studijuojantys apskaitą, vadybą ar inžinerinius mokslus turės puikias įsidarbinimo galimybes, tikėtina, kad dirbti pradės dar studijuodami paskutiniuose kursuose. Sportininkai, siekiantys profesionalaus sporto aukštumų, sėkmingai pasirodys vietinės reikšmės varžybose, kurios bus raktas į tolimesnę karjerą.

Sveikatos būklė ateinančiais metais bus gera. Senjorai gali susidurti su minimaliomis virškinimo problemomis. Rūpinimasis taisyklinga mityba ir aštraus bei nesveiko maisto vengimas šią problemą išspręs. Kai kurie iš jūsų gali priaugti svorio, bet tai reikėtų priimti įprastai – dėl to tikrai nereikia nerimauti. Išlikite linksmi ir laimingi ir nereikės rūpintis dėl sveikatos.

Svarstyklės (rugsėjo 24 – spalio 23)

Svarstyklės turi nusiteikite dideliems pokyčiams tiek karjeroje, tiek asmeniniame gyvenime. Kai Svarstyklių ženkle gimę žmonės pasiekia stabilumą ir pakankamai sėkmės, jie pradeda jausti pasikeitimų ženklus. Tad, kol nematysite aiškių pasikeitimų jausite neužtikrintumą dėl darbo ar verslo, svarstysite ar einate teisingu keliu. Toks periodas tęsis kurį laiką, kol Rugpjūčio, Rugsėjo mėnesiais būsite maloniai nustebinti pasikeitimų, kurie atneš didelį pelną ir karjeros aukštumas darbe bei profesijoje. Kai kurie patirs pasikeitimus darbe, dėl kurių rudenį jausite didelį augimą. Ateinančiais metais sutelksite dėmesį į užsienio rinkas, dėl ko gali tekti išvykti darbo reikalais. Džiugu tai, kad kelionėje užmegsite naudingus ryšius su klientais iš kitos šalies. Siekiantys emigruoti į kitą šalį susidoros su visais trugdžiais ir susikrovę daiktus galės išvykti metų pabaigoje – Spalio, Lapkričio mėnesiais.

Šeimyninis gyvenimas bus geras tiems, kam jau virš penkiasdešimties metų. Likusieji susidurs su daugybe pasikeitimų asmeniniuose santykiuose. Net ir laimingai susituokę, pajus susidomėjimą kitu asmeniu ir taip įskaudins savo antrąją pusę. Nors ir bandysite atsispirti užgimstantiems romantiškiems santykiams su kitu žmogumi, šiltas bendravimas ir dėmesys nuslopins jūsų savisaugą ir pasinersite į naujus santykius. Deja, bet už tai reikės brangiai sumokėti- laukia daugybė nemalonių momentų namuose. Tik jei jūsų sutuoktinis gimęs Dvynių, Vėžio, Šaulio, Ožiaragio ar Vandenio ženkle, jūs turėsite galimybę ištaisyti savo klaidas ir išsaugoti santykius.

VIeniši įsimylėjeliai savo pačių veiksmais užsitrauks neramų meilės laikotarpį. Neužtikrintumas dėl savo jausmų ir nenoras įsipareigoti baigsis nutrūkusiais santykiais. Svarbu nesugriauti savo asmeninio gyvenimo harmonijos, nes įvairūs nuokrypiai gali baigtis nuoskaudomis ir neviltimi.

Moksleiviams ateinančiais metais reikės itin pasistengti ir perkopti per save, kadangi ateinančiais metais ypač jausis atsilikimas ir spragos moksluose. Jei imsitės veiksmų anksti, galite ištaisyti savo situaciją ir jūsų rezultatai suprastės labai minimaliai, tačiau jei nedarysite nieko, baigsis blogai. Kai kurie iš jūsų norės tęsti mokslus užsienyje ir sieks užjūrio universiteto stipendijos. Išvyykusieji studijuoti į užsienį sulauks sėkmingos įvykių baigties ir puikiai išlaikys egzaminus.

Užsiimantys sportu turės galimybę parodyti savo gebėjimus žaisdami vietinės reikšmės komandose. Tai padės patekti į aukštesnę lygą.

Sveikatos būklė ateinančiais metais bus įprasta, tačiau dėl įtampos darbe ir asmeniniame gyvenime gali atsirasti psichinė įtampa, stresas. Tai priklausys tik nuo jūsų ir nėra jokios priežasties, kodėl negalėtumėte rasti išeities iš neigiamų situacijų.

Visgi, tai bus pilni įvykių ir sėkmės metai.

Skorpionas (spalio 24 – lapkričio 22)

Skorpionai bus pilni optimizmo siekiant įgyvendinti karjeros tikslus. Sėkmė garantuota beveik kiekviename projekte ar versle, kurio imsitės 2017 metais. Pasieksite finansinį stabilumą ir dalis jūsų ieškos veiklų, kurios galėtų suteikti žinomumo. Verslininkai stengsis patekti į žiniasklaidą, siekdami papasakoti apie savo sėkmę versle ir taip būti pripažinti visuomenės. Ateinančiais metais jus tiesiog trauks užmegzti tarptautinius verslo ryšius ir plėsti verslą, pradėti verstis importu ar eksportu. Kai kurie iš jūsų daug keliaus verslo reikalais. Kai kurie atidarys parduotuves ar biurus kitose šalyse, siekdami išplėsti savo verslą.

Darbuotojams metai taip pat bus sėkmingi. Tie, kurie karjerą pradėjo nuo žemesnių pozicijų, turės galimybę kilti karjeros laiptais ir užsitarnauti geresnę darbo vietą. Pasiruošę dirbti užsienyje, gaus pasiūlymus išvykti ir įsikurs svečiose šalyse.

Šeimyninis gyvenimas, deja, nebus toks laimingas. Sutuoktiniai turės problemų santykiuose ar net išsiskirs. Jau ilgą laiką susituokusios poros priims situaciją ir išsilaikys kartu, nes tai gali turėti neigiamos įtakos jų įvaizdžiui, ypač jei tai žinomi žmonės. Namuose vyraujančią įtampą matys artimieji ir bus dėl to nelaimingi. Panašu, kad planetų išsidėstymas pastatė jus į tokią situaciją, kur nieko negalite pakeisti, todėl reikėtų laukti geresnio laikotarpio.

Jauni žmonės susipažins su priešingos lyties asmenimis, tačiau santykiai bus trumpalaikiai. Pasiryžę susitupėti gali gauti santuokos pasiūlymų, tačiau dažnu atveju nieko iš to neišeis.

Moksleiviams teks daug dirbti, kadangi laikotarpis mokykloje bus itin sunkus. Vis dėlto, sunkus darbas bus atlygintas ir egzaminus Skorpionai išlaikys gerai.

Sportininkams ateinantys metai bus geri – laimės daugybę varžybų. Jei planuojate profesionalaus sportininko karjerą, ateinančiais metais gausite galimybę tinkamai treniruotis ir tai bus svarbus žingsnis į sėkmę ateityje.

Sveikatos būklė bus gera, tačiau jei jums virš keturiasdešimties, galite skųstis pilvo skausmais – dėl to gali tekti apsilankyti pas gydytojus. Jei esate nusiteikę numesti svorio ar įšryškinti bei sustiprinti raumenis, sportuodami salėje pasieksite gerų rezultatų. Šiais metais žvaigždės jus apdovanos sveikata, ko negalima pasakyti apie asmeninį gyvenimą.

Šaulys (lapkričio 23 – gruodžio 22)

Ateinantys metai Šauliams atneš dideles augimo galimybes. Nesėkmės, lydėjusios pastaraisiais metais, išnyks ir galėsite džiaugtis sėkmingu laikotarpiu darbe ar versle. Dirbantys samdomą darbą gaus gerus darbo pasiūlymus iš didelių įmonių, kas garantuos didelius atlyginimus ir kitus privalumus. Bet kas, dirbantis kelionių, rinkodaros, komunikacijos, bankininkystės, reklamos ar technologijų sektoriuje, gali tikėtis didelio augimo.

Jauni, Šaulio ženkle gimę žmonės pradės savo karjerą įmonėje, kurioje gaus puikius mokymus iš savo srities profesionalų.

Verslininkai gaus paskolas, skirtas padengti skolas ir pradėti veiklą iš naujo. Tai leis susikoncentruoti į darbą ir atneš pajamas, kurios padės galutinai išlipti iš skolų. Kai kurie Šauliai atras importo nišą, kuri turi didelį potencialą. Gali būti, kad jums gims puiki verslo idėja, kuri paties pamatus ir suteiks galimybes kitiems. Tiesa, svarbu pastebėti, kad dažniausiai turėsite dirbti savarankiškai, nes verslo partnerystės dažniausiai nebus sėkmingos ir ilgai nesitęs. Jau įkurti bendri verslai taip pat gali būti nesėkmingi.

Šeimyninis gyvenimas nusistovės ir laikotarpis bus ramus. Tėvų santykiai su vaikais pagerės ir atsiras tarpusavio supratimas. Susituokusieji mėgausis gerais santykiais tarpusavyje ir santarve su draugais bei artimaisiais. Jauni žmonės turės puikų socialinį gyvenimą, ryšius su draugais, tačiau dėl to gali praleisti meilę. Gali būti situacijų, kai prie kažko prisirišite, tačiau negausite paskatinančio atsako. Jei taip nutiks, teks palaukti santykiams palankesnio laikotarpio, kuris gali būti dar tolokai.

Moksleiviams metai bus sėkmingi. Jaunesni, 14 -18 metų mokiniai moksluose pranoks save. Paskutinio kurso studentai, ypač studijuojantys komerciją, verslo vadybą ar apskaitą pasirodys puikiai, o tai atvers daugybę įsidarbinimo galimybių. Teisinga būtų iš pradžių įsidarbinti, siekiant įgyti patirties ir ateityje įkurti nuosavą verslą. Planetų padėtis rodo, kad augantys verslai, šiame etape gali susidurti su sunkumais.

Sportininkams metai bus išskirtinai geri. Akivaizdu, kad laimėsite daugybę varžybų ir į namus sugrįšite su apdovanojimais.

Sveikatos problemų neturėsite ir galėsite džiaugtis puikiu apetitu. Tiems, kas skundžiasi antsvoriu, žvaigžių padėtis itin palanki ir ateinantys metai bus puikus laikas atsikratyti nereikalingo svorio be didelių pastangų.

Apibendrinant, galima pastebėti, kad ateinantys metai bus geri. Ypač tiems, kas patyrė sunkumų praeityje.

Ožiaragis (gruodžio 23 – sausio 20)

Ožiaragiams ateinantys dvylika mėnesių bus labai sėkmingi. Nepriklausomų darbuotojų bei verslininkų pelnai auks, o dirbantiems pagal darbo sutartis bus padidinta alga. Jauni žmonės, dar tik pradedantys karjerą gaus puikių darbo pasiūlymų, kur galės panaudoti visas mokantis įgytas žiniais ir įgūdžius. Tiesa, 2017 metai bus sunkaus laikotarpis, kuris pareikalaus pastangų siekiant išlaikyti darbo poziciją. Nepaisant to, jei sugebėsite parodyti efektyvumą, galite tikėtis būti paaukštinti į geresnes pareigas. Norintys keliauti, gaus pasiūlymų išvykti į užsienį darbo reikalais, netgi galima tikėtis galimybės įsidarbinti tarptautinės įmonės filiale, kitoje šalyje.

Verslininkai stabilizuos savo veiklą ir turės puikių galimybių plėtrai į kitus regionus. Dirbantys pardavimuose turėtų apsiriboti tik šia sritimi, persikėlimas į gamybos sektorių gali būti nuostolingas. Jaunos moterys, įgijusios apskaitos, vadybos ar komunikacijos išsilavinimą pradės dirbti aukštose pozicijose jau nuo karjeros pradžios. Nusiteikę dirbti televizijoje, gaus puikių darbo pasiūlymų.

Šeimyninis gyvenimas gali būti kiek sudėtingas. Pagrindinė to priežastis, suprastėjusi tėvų ar artimųjų sveikata. Tikėtina, kad iširs šeimos, kurių sutuoktiniai gyvena ir dirba kartu su tėvais. Vedybinis gyvenimas 2017-iais atneš problemų, kurios kurs papildomą įtampą. Jei su sutuoktiniais gyvena vienišas brolis ar sesuo, situacija bus dar sunkesnė. Tokiais atvejais tikėtinas išsiskyrimas. Bendras turtas bus parduotas ir kiekviena šeima įsigys po atskirą būstą.

Vieniši Ožiaragiai gali turėti atsitiktinių santykių, tačiau ilgalaikės draugystės nereikėtų tikėtis. Gali būti, kad turėsite artimą priešingos lyties draugą, tačiau, priešingai nei jums atrodo, jis nebus romantiškai nusiteikęs jūsų atžvilgiu.

Studentams metai bus sunkūs. Jei nebūsite rimti ir rūpestingi, jūsų studijos gali nutrūkti. Kai kuriems gali nepavykti išlaikyti egzaminų ir tekti kartoti kursą, siekiant įgauti pakankamai žinių antram bandymui.

Sportininkams metai bus puikūs, todėl galima tikėtis posūkio į profesionalų sportą, dėl ko nutrūks tolimesni mokslai. Gerai tai, kad turėsite puikų trenerį, kuris jumis rūpinsis.

Jūsų sveikata bus gera, o siekiantiems numesti svorio, pavyks tai padaryti. Būsite nusiteikę rūpintis savo kūnu ir pradėsite reguliariai lankytis sporto salėje ar sportuosite namie, siekdami išlaikyti gerą formą.

Vandenis (sausio 21 – vasario 18)

Vandeniams ateinantys metai prasidės džiugiu akcentu – pasirašysite sėkmingą darbo ar verslo sutartį. 2017 metais turėtumėte dirbti ir siekti karjeros tikslų. Paskatinimą tam rasite savo pastangose bei nuolat atsirandančiose galimybėse įgyvendinti savo svajones.

Vandeniai verslininkai metus pasitiks optimistiškai ir turės drąsos prisiimti apskaičiuotą riziką projektuose, kurie ilgainiui atneš sėkmę. Kai kurie prisiims apleistus projektus, kur ankstesni verslininkai pasidavė, prarado pinigus ir patyrė nesėkmes. Pasitelkdami sunkų darbą ir išradingumą, jūs atgaivinsite šiuos žlugusius verslus ir uždirbsite didelį pelną. Tai nustebins finansines institucijas, anksčiau rėmusias šią veiklą. Kiti nuties kelius į tarptautinę rinką ir įkurs atstovybes kitose šalyse.

Darbuotojai jaus nuolatinį organizacijų augimą, o gabūs vadybininkai pradės vadovauti naujiems skyriams. Jaunuoliai gaus galimybę sunkiu darbu įrodyti ko yra verti ir už tai bus dosniai apdovanoti.

Šeimyninis gyvenimas bus toks nuostabus, kad kartais sudvejosite ar tai realybė. Praeityje turėjote sunkų ir nelaimingą asmeninių santykių etapą, namuose trūko harmonijos. Galbūt net buvote praradę viltį turėti laimingą šeimą. Viskas pasikeis, santykiams šie metai itin geras laikas. Jūsų dosnumas ir meilė artimiems žmonėms sukurs daugybę šiltų akimirkų.

Sutuoktiniai jus meilę ir rūpestį iš antrosios pusės, o tai pagyvins namų atmosferą. Tėvai laimingi, matydami vaikus, augančius meilės apsuptyje.

Jauni Vandeniai sutiks žavų priešingos lyties draugą ir jų draugystė ilgainiui pavirs ilgalaikiais, romantiškais santykiais. Mokslai taip pat seksis puikiai, egzaminų rezultatai bus geri, todėl atsiras galimybė pasirinkti specializuotą studijų programą. Studijuojantiems menus ar filosofiją seksis ypač gerai, jei tai jūsų sritis, galite tikėtis stažuotės ar darbo pasiūlymo užsienyje.

Sportininkai turės galimybę išbandyti savo jėgas varžybose. Dauguma į namus grįš su trofėjais bei apdovanojimais.

Žvaigždės ateinančiais metais Vandeniams žada sveikatą. Kai kurie gali priaugti svorio, kas yra gan neįprasta gimusiems šiame zodiako ženkle. Siekdami išlaikyti gerą formą ir numesti papildomą svorį, turite laikytis režimo, sportuoti ir sveikai maitintis.

Nepaisant kai kurių smulkmenų, priešakyje – sėkmingi ir laimingi metai.

Žuvys (vasario 19 – kovo 20)

Ateinantys dvylika mėnesių Žuvims bus lėta, didelio progreso ir augimo pradžia. Gali būti, kad įpusėjus 2016 metams turėjote keletą karjeros ar verslo problemų, kurios 2017 metų pradžioje bus palaipsniui išspręstos. Artimiausiu metu rasite bei priimsite tinkamus sprendimus ir panaikinsite visas kliūtis kelyje į sėkmę.

Jei dirbate samdomą darbą, 2017-iais gausite pasiūlymą, kurio laukėte jau ilgą laiką. Galėsite viską pradėti nuo švaraus lapo. Naujos galimybės, suteiks progą įrodyti sugebėjimus ir kompetencijas savo srityje. Dirbantiems tarptautinėse korporacijose reikėtų tikėtis būti išsiųstiems komandiruotei į užsienį, o kai kurie darbo reikalais kitoje šalyje gali praleisti iki dviejų metų.

Verslininkai atsikratys nuostolingų veiklų ir įkurs naujas, potencialiai sėkmingas įmones. Patartina dirbti savarankiškai, kadangi dauguma partnerysčių nesitęs ilgai ir baigsis praradimais. Dirbantys eksporto ir importo rinkoje, metų eigoje uždirbs didelius pelnus. Siekiant palengvinti darbą kitose šalyje, rekomenduojama nebijoti atidaryti biurus užsienyje.

Jaunuoliai, siekiantys karjeros paslaugų sektoriuje ar žiniasklaidoje, ateinančiais metais turės galimybių įgyvendinti šį siekį.

Šeimyninis gyvenimas bus vykęs. Tiesa, vienas iš jūsų vyresnių giminaičių gali turėti sveikatos problemų. Iš kitos pusės, sutuoktiniams metai bus sėkmingi, tad galite tikėtis laimingų santykių su antrąja puse. Jei svajojate apie naują namą, galite tikėtis atrasti puikią galimybę įsigyti nuosavybę ir Spalio, Lapkričio mėnesiais pakeisti gyvenamąją vietą.

Jaunesnieji gali tikėtis puikaus socialinio gyvenimo su didele tikimybe pasinerti į romantiškus santykius su vienu iš artimų draugų. Jūsų santykiai taps vis intymesni ir reikšmingesni, todėl svarstysite galimybę su tuo žmogumi ateityje susituokti. Jūsų tėvai bei artimieji bus laimingi dėl tokio jūsų sprendimo ir jus palaikys.

Moksleiviams ateinantys metai bus palankūs, tačiau siekiant sėkmingai užbaigti mokslus, reikės įdėti nemažai pastangų. Studijuojantiems technologijas bei užsiimantiems moksline praktika 2017-ieji bus itin sėkmingi. Dalyvavimas debatuose ir grupinėse diskusijose, viešasis kalbėjimas bei pasirodymai ant scenos suteiks jums žinomumo.

Jūsų sveikata visus metus išliks gera, tačiau gali tekti slaugyti ligotą giminaitį. Tai gali pridėti papildomos įtampos šeimoje, tačiau ji bus laikina, tad nerimauti nederėtų. Kaip ir buvo minėta, jūsų sveikata išliks gera, nors per ateinančius metus galite priaugti šiek tiek svorio.



