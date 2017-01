Apie ką kalbėti per pasimatymą?

Jei reiktų paminėti didžiausią pasimatymų žudiką, pažinčių svetainės flirtas.lt ekspertas nedvejoja – tai prastas pokalbis. Nejaukios pauzės, neįdomios pokalbių temos ir nepatogūs pokštai – kas gali būti blogiau? Jis dalinasi keliais patarimais, kurie padės pralaužti ledus ir gerai praleisti laiką.

„Jei jaudulys ima viršų, prieš pasimatymą sugalvok kelias temas, kurios padėtų užmegzti nuotaikingą pašnekesį. Pasiruošk ir kelis nepaviršutiniškus klausimus, kurie padėtų geriau pažinti tavo simpatiją bei jos tikslus. Tik nesuplanuok griežto scenarijaus – leisk įvykiams klostytis sava vaga. Kuo pokalbis bus laisvesnis, nuoširdesnis ir kuo dažniau skambės judviejų juokas, tuo pasimatymas bus labiau vykęs“, – aiškina flirtas.lt ekspertas Marius Petrauskas.

Daugiau klausykis

Visiems patinka, kai jie yra dėmesio centre. Tai nėra egoizmas, tiesiog mes norime būti išklausyti ir įvertinti. Tad pirmųjų pasimatymų metu stenkis daugiau klausyti, ką apie save pasakoja tavo simpatija, klausk jos nuomonės ir nepamiršk pagirti jos poelgių. Žinoma, būtinai turi papasakoti ir apie save, tačiau neužgožk žmogaus, kurį nori pažinti.

Neskubink pažinties

Kai kurie žmonės nori kuo greičiau suprasti, ar susitiko su tinkamu žmogumi, ir labai skuba pereiti prie gilaus bei asmeniško pokalbio. Dažniausiai tai nėra gera taktika, nes išgąsdina kitą pusę. Pirmuosiuose pasimatymuose visiškai pakanka domėtis tuo, ką simpatija veikia ir kuo gyvena čia bei dabar. Gilesnes temas galėsite paliesti vėliau, kai santykiai šiek tiek evoliucionuos.

Neišliek savo emocijų

Vieni žmonės per pirmuosius pasimatymus per daug tyli, o kiti priešingai – išsilieja. Jie apie save ir savo gyvenimą atskleidžia per daug ir per greitai, taip mažai pažįstamą žmogų užkraudami savo asmeninėmis, profesinėmis ar akademinėmis problemomis. Jie įsivaizduoja, kad taip kuria intymumą bei bendrumą poroje, tačiau iš tiesų toks jų elgesys maskuoja savanaudiškumą, neišspręstas problemas ir panikišką vienatvės baimę.

Domėkis nuoširdžiai

Geriausias pokalbis, o kartu ir įsimintiniausias pasimatymas, vyksta tuomet, kai nuoširdžiai domimasi vienas kitu. Jei bendraujant pažinčių svetainėje ar programėlėje žmogus neatrodo įdomus, geriau tęsk paiešką. Greičiausiai nepavyks nuoširdžiai domėtis savo pora ir pasimatymas abiem neteiks džiaugsmo.

M. Petrauskas taip pat dalinasi konkrečiais pavyzdžiais, kokie klausimai pirmo pasimatymo metu neleistų įsivyrauti nejaukiai tylai. Nepamiršk užduoti ir patikslinančių klausimų – jie rodo, kad seki pokalbį ir domiesi savo simpatija.

1. Kas tave iš tiesų pralinksmina?

2. Koks tau geriausias visų laikų filmas?

3. Ką labiausiai mėgsti veikti šeštadieniais?

4. Kokių gyvūnų turi? Norėtum turėti?

5. Jei dabar turėtum galimybę, kur keliautum?

6. Kokią pravardę tau davė draugai?

7. Kokie tavo pomėgiai, hobiai?

8. Kaip mėgsti pradėti savo rytą?

9. Ką svajoji dirbti?

10. Kaip tau sekėsi šiandien?

11. Koks patiekalas tavo mėgstamiausias?

12. Ką veikei savaitgalį?

13. Kokias knygas mėgsti skaityti?

14. Kas tave labiausiai užknisa, kai ieškai antros pusės? (Kad galėčiau to išvengti!)