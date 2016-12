Ar žinote, kokie saldėsiai puikuojasi ant kalėdinio stalo svetur?

Lietuvoje kūčių stalo neįsivaizduojame be tradicijų – dvylikos patiekalų, kurių vienas, be abejonės – šventiniai kūčiukai. Šiais pradedama gardžiuotis dar gerokai prieš Kalėdas ir prie arbatos ar kavos vaišinamasi kone visą likusią žiemą. Galbūt dėl to, kad juos pasigaminti nesudėtinga ir patiems, o skonis – kaip sausainių. Tačiau ar kada susimąstėte, jog daugelyje kitų šalių šventinis valgiaraštis atrodo visiškai kitaip? Tad ką žmonės deda ant šventinio stalo svetur? Štai įdomiausi desertai iš įvairiausių pasaulio kampelių, kuriuos, tikėtina, kad paragausite, jeigu šventes švęsite svetur.

Meksika: desertas „flan“

Desertas flan populiarus daugelyje ispanakalbių šalių, tačiau Meksikoje kalėdinis stalas be jo tiesiog neįsivaizduojamas. Šis panašios į želė konsistencijos saldumynas – švelnaus karamelės bei pieno skonio. Juo itin tinka gardžiuotis su puodeliu stiprios, saldžios kavos. Net jeigu į Meksiką vykti neplanuojate, želė desertą galite pavadinti flan ir pristatyti jo atsiradimo istoriją.

Graikija: „Melomakarona“ sausainiai

Tradiciniai graikiški melomakarona sausainiai su medumi – mėgstamiausias šalies gyventojų pasirinkimas didžiausioms žiemos šventėms. Šie nedideli sausainėliai – minkšti ir drėgni, graikai juos patiekia su medaus sirupu ir smulkintais riešutais. O ir tešla šiems saldėsiams gardinama kalėdiškiausiais prieskoniais – muskato riešutu, cinamonu, apelsino žievele, vanile, tad galime tik įsivaizduoti, koks viliojantis ir jaukiai žiemiškas kvapas užpildo graikų namus juos kepant.

Danija: „Risalamande“ desertas

Šis Danijoje bei kitose Skandinavijos šalyse populiarus desertas kai kuriems gali pasirodyti kiek neįprastas. Per Kalėdas įprastai patiekiamas saldėsis, ką ir išduoda jo pavadinimas, gaminamas iš ryžių bei migdolų. Savo išvaizda risalamande primena risotto ar ryžių pudingą. Be jau minėtų ryžių ir migdolų, šis daniškas desertas dar gardinamas ir plakta grietinėle bei vanile ir įprastai yra patiekiamas su vyšnių padažu.

Italija: „Amaretti“ sausainiai

Itališkos Kalėdos sunkiai įsivaizduojamos be mažyčių sausainiukų amaretti. Pagrindiniai šių sausainių ingredientai: migdolai, kiaušinių baltymai ir cukrus. Amaretti kiek primena morenginius sausainius – išorėje yra traškūs, o viduje tąsūs ir minkšti. Italai šiais saldumynais gardžiuojasi prie kavos ar arbatos. Mėgstantiems itališką virtuvę, puikiai galima juos patiekti ir ant Kalėdų stalo Lietuvoje.

Jungtinės Amerikos Valstijos: sluoksniuotas tortas

Nors pats vadinamojo trifle cake receptas kilęs iš Didžiosios Britanijos, kur jis taip pat yra mėgstamas, būtent JAV jis yra dažniausia šventinė tradicija. Šio torto žavesys – laisvė kūrybai ir fantazijai, be to, jis pagaminamas greitai ir nesudėtingai. Pagrindinės trifle cake sudedamosios dalys – vanilinis ar šokoladinis biskvitas, sulaistytas cheresu, bei kremas, o sluoksniuojant gardinti galima viskuo, kuo tik geidžia širdis. Populiariausi pasirinkimai – uogos, šokolado drožlės, vaisiai, uogienės ir, žinoma, plakta grietinėlė.

Akivaizdu, jog skirtinguose pasaulio kraštuose per šv. Kalėdas artimieji bei svečiai vaišinami iš ties skirtingais saldumynais. Kai kurie jų lietuviams gali pasirodyti netgi keistoki, o kitus, galbūt atvirkščiai, kyla noras pasigaminti patiems. Tačiau šv. Kalėdos – tradicijomis paremta šventė, tad galbūt ir desertus šiai šventei vertėtų rinkis lietuviškus?

Lietuva: aguonų šėlsmas ant Kalėdų stalo

Įvairiausi tortai bei pyragai vainikuoja bene kiekvienos šeimininkės Kalėdų stalą, o bene dažniausiai Lietuvoje sutinkami saldumynai su aguonomis. Tiesa ir ta, kad virtuvėje šeimininkės praleidžia didelę dalį laiko. Kad galėtumėte daugiau laiko skirti pasibuvimui su šeima, puiki išeitis visus pavaišinti pačių keptais kūčiukais, kurie puikiai pakeis sausainius ir taps tikrai skaniu užkandžiu besidalinant Kalėdų dovanas. Naudojant miltinį mišinį kūčiukams, juos paruošite greičiau nei galvojate, o taip pat pasiruošite Kūčioms bei Kalėdoms kartu. Kol gaminsite kūčiukus, galite pagalvoti ir apie juos, kaip apie priedą prie dovanos, o gal net pačią dovaną. Puiki idėja, kaip nustebinti draugus ar šeimą – kalėdinis gerų prisiminimų stiklainis. Surašykite ant nedidelių lapelių smagius prisiminimus apie momentus, kuriuos patyrėte kartu su draugu, kuriam juos dovanojate. Lapelius sulankstykite ir įmaišykite tarp kūčiukų. Kūčiukus kartu su lapeliais suberkite į didelį stiklainį, apriškite kaspinu, o ant stiklainio užklijuokite lapelį su kalėdiniu palinkėjimu. Juk pagrindinė Kalėdų esmė – dalintis šiltomis emocijomis su tais, kurie mums brangiausi!

Tradiciniai lietuviški kūčiukai:

Reikės:

Pakuotės „Kauno grūdų“ miltinio mišinio kūčiukams

180 ml. drungno vandens

Valgomojo šaukšto augalinio aliejaus

Šiek tiek miltų

Gaminkite taip: