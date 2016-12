D. Montvydas pradėjo koncertines gastroles: ačiū, kad savo Kalėdas paskyrėte man

Vakar, pirmąją Kalėdų dieną Donato Montvydo gerbėjai Panevėžyje turėjo iš ties neeilinę dieną – čia prasidėjo atlikėjo gastrolės, turas „TOP2“, kuris tęsis ir šiandien – Alytaus arenoje.

Dar likus daugiau nei dviems valandoms iki concerto, prie Panevėžio „Cido“ arenos būriavosi ištikimiausi atlikėjo gerbėjai, kuriems šių Kalėdų kulminacija tapo spalio mėnesio viduryje pasklebti papildomi Donato koncertai.

Daugiau nei du tūkstančius panevėžiečių pritraukęs Donatas Montvydas, šiek tiek po 21 valandos, nusileido į scena, nuo arenos stogo ir galingai pradėjo tai, ko laukė gerbėjai – kokybiško ir stebinančio šou.

Nuo pat pirmos dainos žiūrovai atsipalaidavo, šoko bei dainavo kartu. Po pirmųjų kūrinių Donatas nepamiršo pasveikinti visų susirinkusių arenoje ir padėkojo, kad brangų Kalėdinį laiką skyrė būtent susitikimui su juo.

„Beprotiškai gera šiandien Jūsų tiek daug matyti! Ačiū, kad savo Kalėdas paskyrėte man! Pažadu nuostabų laiką!“ – sakė D. Montvydas.

Atėjus dainos „Mano vasara“ eilei Donatas nepamiršo tradicijos ir į sceną pasikvietė vieną iš savo gerbėjų bei jai skyrė išskirtinį dėmesį prieš visą susirinkusią publiką.

Po šios į sceną buvo įneštas vintažinis fortepijonas bei akustinė gitara, o pats Donatas pakvietė visus jaustis kaip namuose ir tiesiog atsipalaiduoti. Akustinės dalies metu atlikėjas atliko 5 kūrinius, kurių metu žiūrovai iš savo rankų nepaleido šviečiančių mobiliųjų.

Koncerto pabaigoje nuskambėjo populiariausi Donato Montvydo hitai – „Norim dar“, „Noriu, kad būtum mano“ bei Eurovizinė daina „I’ve been waiting for this night“. Koncertą baigė bene populiariausia Donato daina „Viskas bus gerai“.

Į šias gastroles kartu su atlikėju leidžiasi ir visa muzikinė šeima: šokėjai, muzikantai, kaskadininkai, techninis personalas bei koncertų organizatoriai.

Jau šį vakarą turas „TOP2“ tęsis Alytuje, kurs susirinks Kalėdines nuotaikas norintys paįvairinti gerbėjai. Bilietus į Alytaus arenoje vyksiantį koncertą platina „Bilietų pasaulis“.