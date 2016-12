Dovana, kurios nei į kišenę, nei į burną neįsidėsi – kam tokios reikia?

Kasmet per didžiąsias metų šventes vargstame su dovanomis. Kur dėti tai, ko nereikia? Ką dovanoti? Kaip pradžiuginti ar palepinti savo artimą? Juolab kad gyvename daugiau ar mažiau materialinėje gerovėje, kurioje daiktai apskritai nebetenka vertės. O kur dar ore sklandantys pageidavimai, jog nebesinori gauti dar vieno daikto dulkėms rinkti ir kad labiausiai išsiilgta įspūdžių, naujų patirčių ar tiesiog – poilsio? Stebuklo jausmo..?

Organizacijų psichologė Aistė Mažeikienė ir kelionių agentūros „Baltic Tours“ projektų vadovė Rasa Levickaitė vardija priežastis, dėl kurių verta materialias dovanas keisti į vidinius atradimus ir potyrius nešančias keliones. Aktualu ir šeimoms, ir organizacijoms, kurių darbuotojų dar vienu staliniu kalendoriumi nebepradžiuginsi.

1 priežastis – per keliones kuriamos bendros patirtys

Bendra veikla ir kartu įgyjamos patirtys, vėliau – bendri prisiminimai sujungia ne vieneriems metams. „Pavyzdžiui, itin smarkiai „sulimpama“ per slidinėjimo keliones, kuriose žmonės praktiškai 24 val. per parą būna kartu – tarsi komunoje: kartu įveikia kelią iki kalnų, vėliau apsistoja toje pačioje viloje ar viešbutyje, pietauja toje pačioje kavinėje ar vakarais bendrai gamina vakarienes, vakaroja. Vis dėlto ne vien bendrai patiriami malonumai ir laikas, kai viskas einasi sklandžiai, dovanoja „gardžiausius“ prisiminimus, – pasakojo R. Levickaitė. – Slidinėjimo kelionės kupinos iššūkių: šalta, slidinėjimo batai – tikras kančių šaltinis, nors atostogos, bet reikia keltis anksti ryte ir panašiai. O kartais pasitaiko ir rimtesnių sunkumų, kuomet, pavyzdžiui, tenka kartu išsiropšti iš bekelės ar pasiklydus atrasti kelią namo, ar sugebėti nusileisti nuo kalno per pūgą. Tačiau būtent šie drauge įveikti sunkumai vienija dar stipriau nei vien tik buvimas komfortiškose būsenose. Ne veltui sakoma, kad kalnuose tikrinami žmonės, draugystės ir kad tikrai ne su bet kuo galima į juos kilti. Nes ten, kur sunkumai ir išbandymai, ten tikrinamos po kultūros, malonaus elgesio ir normų sluoksneliu esančios tikrosios žmonių savybės, vertybės“.

Tuo tarpu psichologė A. Mažeikienė pastebėjo, kad nors kartu su negatyviomis patirtimis, baime ar sunkumais susiję įspūdžiai į smegenis „įsirašo“ giliau, vis dėlto per laiką išlieka tik geri prisiminimai ir teigiamos emocijos: „Net jei per keliones patiriame nemalonumų, pvz., streikavo oro uosto darbuotojai ir vėlavo lėktuvas – mūsų protas veikia taip, jog galiausiai nemalonios patirtys išsitrina, o lieka tik paskui jas sekę malonūs prisiminimai“.

Jokia paslaptis, jog komandos formavimo (angl. team building) pagrindas yra bendra veikla bei kartu įgyjamos patirtys, taigi kelionės su kolegomis – taip pat puiki alternatyva. „Dažniausiai mes būname natūraliai daugiau ar mažiau atskyrę savo asmeninį gyvenimą nuo darbo, o štai, pavyzdžiui, su bendradarbiais suorganizuotos kelionės metu į egzotišką Šri Lanką ar Tailandą šios ribos kiek pasikeičia. Asmeniniam gyvenimui labiau būdinga vidinė bendrystė, atvirumas, draugystė, todėl jei šios savybės bent iš dalies persislenka į darbinius santykius, pastarieji tampa šiltesni, jaukesni, atsiranda didesnis pasitikėjimas vienas kitu, užsimezga stipresni ryšiai, todėl lengviau vykdyti komandines užduotis, kartu dirbti“, – pasakojo organizacijų psichologė.

Ji atkreipė dėmesį, jog dažnai po tokių bendrų kelionių kolektyve, žiūrėk, atsiranda nauja pora arba užsimezga tarnybinis romanas: „Nes didesnis atsivėrimas, draugiškumas sukuria palankias sąlygas megztis įvairiems santykiams – ne tik darbiniams“.

Tuo tarpu „Baltic Tours“ atstovė R. Levickaitė vardijo, jog su bendradarbių kompanija į seminarus ar tiesiog bendram poilsiui dažniausiai vykstama į didžiuosius Europos miestus, Turkijos, Ispanijos, Bulgarijos kurortus. Dažniausiai organizacijos suformuoja 12-18 asmenų grupes. Tai optimalus skaičius keliauti, suvaldyti komandą ir patirti tai, kas geriausia.

Šeimoms bendros kelionės naudingos dėl tų pačių priežasčių – kartu suformuotos patirtys tampa susibūrimų, šventinių užstalių, šeimyninių albumų dalimi. „Ypač tai svarbu vaikams, kurie per atostogas svetur ne tik praplečia akiratį, bet ir apskritai žymiai daugiau laiko praleidžia su artimaisiais, todėl stiprinami tarpusavio ryšiai ir formuojasi pirmieji, patys brangiausi, jautriausi vaikystės prisiminimai, kurie lydės visą gyvenimą“, – sakė psichologė.

2 priežastis – kelionės lavina kūrybingumą

Keliaudami atsiduriame kitokioje, mums neįprastoje aplinkoje, susiduriame su nebūdingomis, nekasdieniškomis situacijomis, todėl ir patys imame elgtis kitaip arba pasitelkiame tokius vidinius resursus, kurių įprastame gyvenime galbūt nenaudojame ir net nežinome, kad tokių turime. O tai leidžia pažvelgti į dalykus naujoviškai, tarsi iš kitos pusės. Taip per keliones ne tik atrandama nauja šalis, kultūra ar žmonės – per keliones geriau susipažįstame su pačiu savimi. „Aplinkos pažinimas per naujas patirtis, savęs pažinimas per naują aplinką – tai neįkainojamas žaidimas mūsų protui ir emocijoms, kuomet išplečiame savo galimybių ribas. Imame labiau pasitikėti savimi ir sykiu parsivežame nestandartinio sprendimo, elgesio patirtį, kurią, tikėtina, galėsime pritaikyti ir įsirengdami naują butą, ir teikdami, tarkime, korporatyvinio vakarėlio idėjas ar spręsdami konkrečias problemas darbe“, – sakė A. Mažeikienė.

Beje, kūrybingumas lavinamas dar ir dėl kaukių nusimetimo svetur, t. y. jei dirbame vadybininku, kas reikalauja tam tikrų savybių ir įgūdžių rinkinio, tai kelionė galbūt pateikia iššūkių ir pareikalauja visai kitokių mūsų savybių, todėl smegenys taip pat turi išeiti iš „vadybininko“ vaidmeniui būdingų elgesio modelių ir padaryti kažką nestandartiško. Tokie ekskursai, nukrypimai nuo įprastų elgesio modelių ne tik aplinkiniams, bet ir pačiam žmogui – it gaivaus oro gūsis, jis jaučiasi kitoks, naujumo, savęs atradimo jausmas pakylėja, o užaugę atsiradę fantazijos sparnai gali nunešti ir toliau nei lėktuvo bilietas.

„Iš patogios, tačiau jau pernelyg užliūliavusios rutinos išmes kad ir savaitgalio kelionė į Londoną ar Paryžių. Didmiesčiai nebežavi ir apskritai vengiate turistinių „trasų“? Tuomet rinkitės Bilundą Danijoje arba Malmę Švedijoje. Jei dažniausiai keliaujate po Europą, visas jūsų keliavimo patirtis ir gyvenimą apskritai supurtys tolimesnė egzotika, pavyzdžiui, Vietnamas ar Indija, Kambodža. O jei visa tai – jau patirta, rinkitės ekstremalius žygius po gamtą: kalnus, džiungles, plaukimą jachtomis aplink pasaulį“, – nebijoti pasirinkti kitaip ir jau šį kartą išbandyti ką nors nauja siūlė lėktuvų bilietų sistemos „Baltic Tours“ atstovė.

3 priežastis – įspūdžiai išlieka ilgam

Valgomos dovanos bus suvalgytos, nevalgomos bus laikomos, dėvimos, nešiojamos ar kaip nors kitaip naudojamos pagal paskirtį arba ne. Ir nors geri žieminiai batai – tai gyvenimo kokybė ir komfortas, vis dėlto jų į nuotraukų albumą nedėsite ir apie juos nepasakosite nuo įspūdžių degančiomis akimis. Įspūdžius, vidinius atradimus, naujas patirtis atsimename labai ilgai. Mokslininkai teigia, jog tai – giliausiai įsirašantys prisiminimai, todėl kelionė dovanų – tai nemari dovana. Ji praeis, o prisiminimai – liks. Ir jais bus galima dar ilgai žongliruoti savo vidinės tikrovės piešiniuose ar sapnuose. „Nes kelionė yra emocija, patirtis, įspūdžiai, kurie išlieka visam gyvenimui“, – tvirtino psichologė.

Manote, ką gyvenime gali pakeisti kokia savaitė Egipto viešbutyje, „Viskas įskaičiuota“ ritmu? Tačiau kiekviena kelionė reikalauja tam tikro įsitraukimo ir pasirengimo, kelionės laukiama, apie ją svajojama bent kelis mėnesius, todėl tai ne 7 dienos kelionės – laukimo, ruošimosi kelionei laikas taip pat tampa jos dalimi, – tarsi preliudija. Asmeninis įsitraukimas, kuris gali apimti tiesiog laukimą, o gal, pvz., kai vykstama su darbu, ir tam tikrų visiems kelionės dalyviams svarbių užduočių rengimą ir pan. prailgina kelionės trukmę bei sustiprina emocinį mūsų įsitraukimą. Todėl kelionei, kaip ir Kalėdoms ar kitoms šventėms, reikia ruoštis. Juk kelionės malonumo, kaip ir Kalėdų dvasios, bus lygiai tiek, kiek jos lauksime ir ruošimės.