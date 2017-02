„Eurovizijos“ atrankoje – roboto šokis, parodijos kibirkštys ir rokas dirigento kraujyje

Šeštadienį 21 val. LRT eteryje tęsis nacionalinė „Eurovizijos“ atranka, kurioje susitiks dalyviai, sėkmingai įveikę pirmąjį turą. Dabar jie stos į antrąją kovą, tik ar joje visos priemonės pateisinamos? Komisijai užklius Mildos ir Saulenės naudotos guminės pirštinės, žiūrovai stebėsis Edgaro Lubio šokiu, o Gytis Ivanauskas nepraleis pro ausis Dariaus Užkuraičio komentaro apie jo parodiją.

Ilgametis didžiosios „Eurovizijos“ komentatorius D. Užkuraitis, šiame dainų konkurse į valias prisižiūrėjęs artistų su aukštakulniais, antrajame ture dalyvaujančiai ekscentriškai Lolitai Zero, kurią įkūnija aktorius Gytis Ivanauskas, mestelėjo: „Parodija yra gera, bet ar tai nustebins „Euroviziją“, kurioje jau yra buvusi ir Conchita Wurst, ir Verka Serdiučka?“ Lolita Zero neleido šiam klausimui likti be atsako: „O kodėl jūs tai vadinate parodija? Juk nenorėtumėte, kad aš taip pagalvočiau apie jus?“

Komisijos nariai koncerto įrašo metu nebuvo labai palankūs Mildos ir Saulenės akibrokštui: merginos prie savo stilingų suknelių šįkart priderino ryškias gumines pirštines, kurios turėjo pratęsti už jų nugarų pasirodymo metu tapomo grafičio idėją.

„Susidaro įspūdis, kad scenoje išsišokti gali tik žinomi veidai, o naujokams reikia kukliai tipenti iš paskos nuleidus galvas… Sakome griežtą NE! – savo „Facebook“ profilyje vėliau rašė Saulenė. – Prieš pasirodymą bijojome, kad purškiamų dažų kvapas trukdys žiūrovams salėje mėgautis koncertu, tačiau panašu, kad galvos apsisuko tik komisijai.“

Jei pirštinės žiūrovams ir neužklius, tai jie būtinai sulaikys kvapą, šeštadienį stebėdami E. Lubio pasirodymą, nes šįkart jis pademonstruos dėmesį stipriai prikaustantį robotuko šokį. Gali būti, kad komisija, kurioje D. Užkuraitis, Ramūnas Zilnys, Nomeda Kazlaus ir Gintaras Rinkevičius, palaikys elektroninius užmojus, kalbant ne tik apie Edgarą, bet ir apie „Fusedmarc“ – visišką „eurovizinę“ alternatyvą. Šansų turi ir rokas, nes atrankos filmavimo metu G. Rinkevičius prisipažino, kad ugningoji rokerė Otreya jam imponuoja, kadangi maestro ir pats ne tik klausosi, bet ir atlieka roko kūrinius.

Atradimų vakaras „Eurovizijos“ atrankose – jau šį šeštadienį 21 val. per LRT. Vedėjos Gabrielė Martirosianaitė ir Ieva Stasiulevičiūtė.