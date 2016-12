Jie kviečia naujuosius sutikti blaiviai

Lietuvos sveikuolių sąjunga 2017-uosius skelbia sveikos ir blaivios jaunystės metais ir kviečia visus ateinančius metus pasitikti blaiviai. Prie idėjos jungiasi vis daugiau žmonių. Štai reperiui Ironvytui – Vytautui Medineckui, aktorei Elžbietai Latėnaitei, dainininkei Ievai Zasimauskaitei, režisieriui Vidui Bareikius ir VŠĮ ,,Blaivios pramogos“ direktoriui Simonui Dalidei simbolinis šampano šūvis vidurnaktį ar alkoholio iš taurių gurkšnojimas – svetimas jau kuris laikas.

Ir blaivus juokauju kaip įpiešęs, tačiau prireikus visada galiu surimtėti

,,Aš neįsivaizduoju, kaip galima švęsti su svaigalais. Jau daug metų nevartoju alkoholio ir įpratau būti visada blaivaus proto, nepriklausomas nuo kažkokio skysčio. Jei noriu, kad man būtų linksma, tiesiog įsijungiu gerą nuotaiką ir puikiai leidžiu laiką. Juokauju taip, kad kartais gali pasirodyti, kad esu gerai įpiešęs, bet esant reikalui akimirksniu galiu pasikeisti ir į situaciją sureaguoti blaiviai ir adekvačiai. Galiu priimti net patį atsakingiausią sprendimą. Kas liečia naujus metus, tai yra posakis, jog kaip juos sutiksi, tokie ir bus ateinantys metai, tai aš nežinau, ar kas nori neadekvačių, sutrikusios koordinacijos bei migloto mąstymo metų. Apskritai, manau, kad dažnai alkoholis iš šventės padaro potencialų problemų užtaisą. Turbūt daug žmonių po baliaus plepalų ryte jaučia baisią gėdą, nes nevalingai prišnekėjo nesąmonių arba padarė poelgių, dėl kurių nesididžiuoja. Padauginus alkoholio dažnai įvyksta konfliktai, netgi muštynės. Turbūt kiekvienas po gero šventimo yra pasigedęs įvairiausių daiktų – piniginės, telefono, striukės, megztinio, pirštinių ar šaliko. Kiti netgi ryte pasigenda vairuotojo pažymėjimo… O ką jau kalbėti apie pagirias… Kad ir nevartoju alkoholio jau daug metu, man iki šiol nesuvokiama, kam žmonės vartoja? Juk pažinus save, nesunku valdyti savo emocijas ir puikiausiai linksmintis išvengiant daugelio negatyvių vartojimo pasekmių“, – sako reperis Vytautas Medineckas.

Verta gyventi blaiviai, nes taip renkiesi tikrumą vietoj iliuzijos

„Naujuosius verta švęsti be svaigalų, kad patirtum tikrą džiaugsmą ir laimę, o ne sintetinį. Kad ryte atsibudęs nuoširdžiai pasidžiaugtum, jog įžengei į naują etapą, o ne susirauktum dėl didelio galvos skausmo, jei išvis suvoki, kur atsibudai. Verta kiekvieną dieną švęsti blaiviai, nes kiekvienas tavo pasirinkimas dabar yra susijęs su tuo, kas bus. Verta gyventi blaiviai, nes taip renkiesi tikrumą vietoj iliuzijos. Verta gyventi blaiviai todėl, kad tavo blaivumas yra tarsi prisipažinimas meilėje savo artimiesiems, draugams ir bendražygiams. Kadangi tu niekada jų neįžeisi būdamas girtas, nesukelsi pavojaus savo ir kitų orumui, sveikatai ir gyvybei. Tu prisiminsi kiekvieną jūsų kartu praleistą akimirką ir būsi toks, koks esi. Man gyventi blaiviai reiškia būti tokia, kokia esu iš tikrųjų“, – mintimis dalinasi aktorė Elžbieta Latėnaitė.

Švęsdama blaiviai susiradau draugų ne tik tam vakarui

,,Visų pirma, blaiviuose vakarėliuose renkasi nuostabūs žmonės ir jie lieka draugai ne tik tam vakarėliui, o galbūt ir visam gyvenimui. Prisimenu pati savo pirmąjį blaivų vakarėlį, tai su tais žmonėmis bendrauju iki dabar. Tai buvo tikras santykis, mes viską prisimename, ką kalbėjome ir iki dabar bendraujame. Žmogui iš prigimties labai reikia bendravimo, tad labai smagu rasti tikrų draugų. Dar viena priežastis, kad po naujųjų šventimo nebus gėda dėl to, ką padarei neblaivus ir naujus metus galėsi ramiai pasitikti su šypsena. O dar dabar tiek daug vietų, kur galima švęsti blaiviai, tai kur tik organizuojami blaivūs naujieji, ten rekomenduoju eiti sutikti, nes tai gali būti patys geriausi naujieji metai gyvenime“, – sako dainininkė Ieva Zasimauskaitė

Ir be šampamo šūvių yra, ką veikti per naujuosius

,,Yra labai daug, ką veikti be alkoholio. Per naujuosius tu esi laisvas nuo darbų, susirenki su draugais ar giminaičiais. Aš dabar pradėjau gyventi tokioje vietoje prie miškelio ir esu susiplanavęs, kad tą visą mišką apšviesiu skirtingomis lempomis per naujuosius metus ir žinau, kad tuoj važiuosiu i buitinių prekių parduotuvę pirkti laidų, lempų ir darysiu ten tokį spalvotą mišką. Dar mes ten kursime laužą, kepsime maistą ir turėsime tokį lauko vakarėlį su šviesa, su muzika. Aš labai laukiu to laiko ir manau, tai yra niekuo neprasčiau nei šampano iššovimas ar prisigėrimas. Juk tai – išgėrinėjimai, kasdien vyksta, geriau susigalvoti kokių įdomesnių veiklų“, – pasakoja režisierius Vidas Bareikis.

Linksmybės nėra tik prie butelio

,,Svarbu ir smagu kalbėti apie blaivią jaunystę, o ne tik tuos, kurie jau turi stažą ir yra atsisakę. Labai daug yra žmonių, kurie net nėra ragavę alkoholio ir jie veikia, daro, į tokius žmones galima lygiuotis. Linksmybės nėra tik prie butelio. Aišku, tokiam supratimui įtaką mūsų tėvai padarė, nes mes šventes matome prie butelio. Taip, mažiems niekas neleidžia gerti, bet kas iš to, jei jie mato, kaip švenčia tėvai ir laukia, kada jie patys greičiau galės gerti. Nori suaugti ir būti priimti į tą geriančiųjų suaugusiųjų ratą. Verta tiesiog pabandyti pašvęsti, pagyventi blaiviai, pažiūrėti, kas vyksta tau, kas keičiasi, kaip reaguoja aplinkiniai. Tai labai įdomu. Mes organizuojame blaivias pramogas ir pajautėme jų jėgą, kaip tai yra smagu. Dabar norime, kad kiti pamatytų, nes kai kurie gal net nesusimąsto, kad taip galima, kad taip besilinksminančių žmonių yra ir tai – smagu. Kviečiu sutikti naujuosius metus blaiviai, nevartojančioje svaigalų kompanijoje. Jei iki šiol taip nedarėte, juk verta susikurti kažką nekasdieniško“, – kviečia VŠĮ ,,Blaivios pramogos“ direktorius Simonas Dailidė.

Milda Noreikaitė