Kaip pelės vagia Kalėdas

Žiemos šventės – metas, kai ore tvyro šventinė nuotaika, namus pripildo artimieji, draugai. Tačiau šilti, pyragais kvepiantys, ryškiomis spalvomis dekoruoti kambariai traukia ir nekviestus svečius – graužikus. Pasak kenkėjų kontrolės ekspertų, vienas iš labiausiai graužikus viliojančių kalėdinių atributų yra eglė.

„Sunku įsivaizduoti žiemos šventes be žaisliukais, imbieriniais sausainiais puoštos eglutės. Tačiau šis medis džiaugsmo teikia ne tik žmonėms, bet ir pelėms – patogu laipioti ir rasti maisto. Pelės puikios alpinistės ir šuolininkės – šie graužikai vertikaliu paviršiumi gali užkopti iki 2 m. Be to, šie graužikai labiausiai mėgsta ne sūrį, o sausainius ir kitus saldžius gardėsius. Jei ant eglės ar po ja ras pyragaičių, saldainių, vaisių, pelės tikrai neatsisakys jų paragauti“, – pasakoja UAB „Dezinfa“ atstovas Liutauras Grigaliūnas.

Pasak kenkėjų kontrolės eksperto, egle pelės naudojasi ir kaip saugia vieta stebėti, vertinti aplinką. Vešlios medžio šakos pelėms leidžia likti nepastebėtoms ir greitai rasti netoli esantį gardėsį. Neradę maisto ar dantis pasigaląsti norintys graužikai gali krimstelėti ir girliandos laidų, kas kelia gaisro pavojų.

Specialistas atkreipia dėmesį, kad siekdami apsisaugoti nuo graužikų, gyventojai turėtų nepalikti maisto likučių ant stalo, valgomas dovanas, laikomas po egle, pakuoti sandariose pakuotėse.

Jei sienose, prie pamatų, langų, pastogėse buvo pastebėtos skylės, jas reikėtų užsandarinti prikišant vielų, šiurkščių šveitimui skirtų servetėlių, pripilti betono. Taip pat patariama žiemos metu lesyklas paukščiams statyti toliau nuo namų, kad neviliotų graužikų ir jie neitų į būstus.

L. Grigaliūnas tikina, kad laiku imantis prevencinių priemonių yra užkertamas kelias graužikams patekti į patalpas, niokoti gyventojų turtą. Sumažinama rizika susirgti graužikų platinamomis žmogaus gyvybei pavojingomis ligomis: salmonelioze, trichinelioze, leptospiroze ir kt. Daugelis šių ligų sukėlėjų į žmogaus organizmą patenka per odą, gleivinę ar žarnyną ir yra pernešami per pelių ar žiurkių paliekamas išmatas, seiles, šlapimą, liečiant apgraužtus vaisius, daržoves ar kitą maistą.