L. Kalpokaitė: „Turiu į save kreipti dėmesį, jei noriu išlikti rinkoje“

Drastiški aktorės Larisos Kalpokaitės išvaizdos pokyčiai privertė aiktelėti ne vieną. Tiek aktorės pažįstami, tiek gerbėjai giria kone perpus sulieknėjusią ir plaukus nusirėžusią aktorę. Pati Larisa juokiasi, kad komplimentų iš nepažįstamų žmonių gatvėje ji sulaukia iki šiol ir prisipažįsta, kad tokių stulbinančių rezultatų pasiekti padėjo profesionali specialistų komanda.

Šį šeštadienio rytą 9.30 val. TV3 žiūrovų laukia realių pokyčių laida „Grožio mėnuo“, kurios heroje tapo ne vieną įsimintiną vaidmenį teatre, kine ir televizijoje sukūrusi L. Kalpokaitė. Televizijos žiūrovams aktorė prisipažins, kad ji gailisi tik vieno, jog savo išvaizda gyvenime pradėjo rūpintis per vėlai.

„Aš savimi neužsiėmiau, o dabar noriu šiek tiek pagražėti. Turiu pradėti save mylėti, skirti sau šiek tiek dėmesio. Gana bėgti ištisinį maratoną be jokio poilsio, nes nuvarytus arklius nušauna. Turiu į save kreipti dėmesį, jei noriu išlikti rinkoje, vaidinti“, – juokdamasi, šį šeštadienio rytą laidoje „Grožio mėnuo“ kalbės aktorė.

L. Kalpokaitė prisipažino, kad visos jos problemos susijusios su išvaizda atsirado su amžiumi ir dėl to, kad per pastaruosius devynis mėnesius ji neteko daug svorio. Kūrybinės laidos komandos dėka žinoma aktorė pirmą kartą apsilankė grožio klinikoje, kur be kitų procedūrų, Larisai į veidą buvo suleistas hialurono rūgšties užpildas ir botulino toksino injekcijos.

„Aš buvau susitaikiusi su amžiumi ir su tuo, kas su manimi įvyko. O dabar jaučiu didelį pasitenkinimą. Jaučiuosi save nugalėjusi ir sau padėjusi. Labai dėkoju visiems specialistams, kurie prie viso to prisidėjo. Aš tikiuosi, kad visa tai taps mano įpročiu, pastovia būtinybe, kuri neįgis karikatūrinių formų“, – sako aktorė.

Kardinalių L. Kalpokaitės išvaizdos pokyčių paslaptis – darbas su patyrusia lazerinės ir estetinės dermatologijos klinikos „Estetus“ dermatologų ir lazerio specialistų komanda, grožio meistrėmis bei sveikatingumo klubo treneriu. Aktorė visą mėnesį filmavosi laidoje „Grožio mėnuo“, kur ja pasirūpino tikri savo srities profesionalai.

Pati Larisa juokiasi, kad komplimentų iš nepažįstamų žmonių gatvėje ji sulaukia iki šiol: „Ir dabar užvažiavau į parduotuvę ir išeinant mane pamatė viena moteris, tai prisiklausiau komplimentų. Aš jau nekalbu apie žurnalistus, fotografus. Labai malonūs visų atsiliepimai. Ačiū visiems už rūpestį ir dėmesį man. Tikrai to nesitikėjau.“

Laidos kūrėjai skelbia, kad naujo projekto žiūrovai išvys net aštuonių šalies įžymybių išvaizdos ir stiliaus pokyčius. Garsenybių aštuntukas visą mėnesį, kol jiems bus atliekamos grožio procedūros, savo potyrius ir emocijas pasakos tiesiai į kamerą lyg ji būtų geriausias draugas. Tad televizijos žiūrovai išgirs atvirus žinomų žmonių pasakojimus apie tai, ką jie nori patobulinti savo išvaizdoje ir kaip jiems sekėsi to pasiekti.

