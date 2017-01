Labai padidėjo sergamumas virusinėmis žarnyno infekcijomis

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas (toliau – Panevėžio departamentas) informuoja, kad ne tik Panevėžio apskrityje, bet ir Lietuvoje aktualia problema išlieka virusinės žarnyno infekcijos.

Sergamumas virusinėmis žarnyno infekcijomis ypatingai didėjo

Panevėžio departamento duomenimis, pastaraisiais metais (2015-2016 m.) Panevėžio regione sergamumas virusinėmis žarnyno infekcijomis labai padidėjo: norovirusinės infekcijos nuo 2 atv. 2015 m. iki 109 atv. 2016 m., rotavirusinės infekcijos nuo 128 atv. 2015 m. iki 345 atv. 2016 m.

Virusų perdavimo būdai

Virusų plitimas vyksta trimis būdais: nuo žmogaus žmogui, per maistą ir vandenį. Pagrindinis norovirusų ir rotavirusų plitimo būdas yra fekalinis – oralinis (virusai išsiskiria su išmatomis ir per burną patenka su užterštu maistu, vandeniu ir sąlyčio būdu per užterštus aplinkos daiktus ir rankas).

Rotavirusinės infekcijos mažinimui – vakcina

Skirtingai nuo daugelio žarnyno infekcijų, kurios yra valdomos tik nespecifinėmis profilaktikos priemonėmis, rotavirusinės infekcijos plitimui ir sergamumo mažinimui gali būti taikoma ir specifinė profilaktika – rotavirusinės infekcijos vakcina, kuri rekomenduojama visiems Lietuvos vaikams. Pirmąją dozę kūdikiui rekomenduojama sugirdyti praėjus 6 sav. nuo gimimo. Skiriant dozes daroma mažiausiai 4 sav. pertrauka tarp jų. Skiepijimas turi būti užbaigtas iki 6 mėn. amžiaus.

Rankų higiena sumažina daugelio žarnyno infekcijų riziką

Rankas plauti būtina ne tik pasinaudojus tualetu ar po sąlyčio su ligonio išmatomis, bet grįžus iš parduotuvės, po važiavimo visuomeniniu transportu, kiekvieną kartą prieš valgį ir maisto gaminimą. Ligonius prižiūrintys asmenys turėtų ne tik plauti rankas, bet ir dezinfekuoti alkoholio turinčiomis priemonėmis. Tualetą ir ligonio kambarį valyti atskirais įrankiais bei šluostėmis, naudojant chloro turinčias dezinfekcines medžiagas. Vaiko žaislus plauti muilo ar sodos tirpalu, skalauti tekančiu vandeniu ir išdžiovinti. Taip pat reikėtų nepamiršti gerti daug skysčių, laikytis tinkamos mitybos.