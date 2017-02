Mankšta mankštelė

Ar jums patinka daryti rytinę mankštą? Kodėl? Ai, jūs randate kitokį būdą pasimankštinti.

Panevėžio Skaistakalnio mokyklos mokiniai ir mokytojai įsijungė į Sveikatiados siūlomą „Mankštiadą“.

Paklausėme mokinių, kiek iš jų daro rytinę mankštą? – po 2-3 mokinius iš klasės. Kodėl? – Ai, geriau ilgiau pamiegoti… vėliau atsikelti…tingisi.

Sugalvojome, kaip sudominti mokinius mankšta. Kūno kultūros mokytojas ir visos pradinių klasių mokytojos su visomis klasėmis padiskutavo apie mankštos naudą, svarbą, reikalingumą.

Įvairių dalykų mokytojai pradėdavo pamokas mankšta, arba vidurį pamokos darė, smagu mankšta ir pamoką pabaigti. Puikiai tinka per anglų pamoką mokantis žodžių, rusų pamokose mokytoja „žadino“ užsimiegojusius per pirmas pamokas. Per geografiją mankštintis galima ir prisimenant pasaulio kryptis, mokantis orientavimosi. Tikybą galime paįvairinti mankšta. Technologijų pamokose išbandė ištvermę ir pratimus. Gamtos ir žmogaus pamokos puikiai derėjo su judėjimu.

Per pertraukas labai smagu lauke leisti judrias pertraukas, žaidžiant įvairius žaidimus.

O koks smagumas su rogėmis, padangomis siausti Skaistakalnio parke.

Reikia tik išradingumo ir galima visus pakviesti mankštai.

Ačiū visiems mokytojams ir mokiniams, kurie puikiai prisiminė mankštų naudą. Kviečiame tą daryti ne tik sausį-vasarį.

Gamtosauginis komitetas