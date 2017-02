Monika Katunskytė gailisi dėl santykių su vedusiu vyru: jis mane apgavo

Nors dar visai neseniai dainininkė Monika Katunskytė gyrėsi sėkmingai emigravusi į Jungtinę Karalystę, kurioje pavyko nemažai užsidirbti, prieš porą mėnesių Lietuvos žiniasklaidoje pasirodė vienos afroamerikietės interviu, kuriame ji papasakojo, ką iš tiesų Jungtinėje Karalystėje veikia Monika. Užsienietė tvirtino, kad Monika suviliojo jos vyrą ir sugriovė santuoką. Galiausiai į spaudą kreipėsi ir pats vyras Tomas, kuris žinomą dainininkę apšmeižė dar labiau.

Monika sako po tokių viešų naujienų nebegalėjusi pakelti didžiulės įtampos, todėl metė visus darbus ir grįžo į Lietuvą. Ji neslepia iš tikrųjų gyvenusi su vedusiu vyru. Monika labai džiaugėsi Jungtinėje Karalystėje susipažinusi su muzikantu iš Lietuvos, kuris rengdavo koncertus lietuvių restoranuose. Tomas ją supažindino su reikiamais žmonėmis ir padėjo gauti daugiau koncertų užsakymų. Galiausiai jie ėmė dainuoti poroje, ir taip kartu bekoncertuojant gimė abipusė simpatija.

Monikos mama Vitalija Katunskytė, išgyvenusi dvejas skyrybas, sako puikiai jaučianti žmones, todėl kai dukra grįžo į Šiaulius su nauju mylimuoju, ji iškart supratusi, kad šis žmogus ne jai. „Tai žmogus su kauke”, – šį pirmadienio vakarą 20.25 LNK gyvenimo būdo laidoje „Nuo…. iki…” papasakos Vitalija.

Monika neslepia: koncertuodama Anglijoje ji sulaukė netgi didesnės sėkmės nei dainuodama Lietuvoje, todėl puikiai galėjo pragyventi iš koncertų. Užtekdavo ir buto nuomai, ir pragyvenimui, ir parsiųsti pinigų abiems savo vaikams. Ji labai džiaugėsi, kad nebereikia dirbti po šešiolika valandų kambarine viešbutyje ar fabrikuose, ką ir darė kurį laiką išvykusi.

Monika neneigia žinojusi, kad Tomas yra vedęs, tačiau tvirtina maniusi, kad jo santuoka su afroamerikiete fiktyvi – tik tam, kad ji galėtų legaliai gyventi Didžiojoje Britanijoje.

„Tomą sugadino pinigai”, – sako Monika ir prisimena, kaip jis pasikeitė, kai jiems tapus pora sulaukė žurnalistų dėmesio.

Monika teigia, kad Tomas ją apgavo ne tik dėl to, kad gyveno santuokoje ir to nesakė, tačiau ir dėl to, kad nuslėpė, jog nuo skirtingų moterų turi šešis nesantuokinius vaikus, kuriais nesirūpina ir nepadeda jų išlaikyti.

„Padariau didelę klaidą, kad nėriau į santykius stačia galva, nepatikrinusi žmogaus”, – sako Monika. Ji prisipažįsta, kad buvo daug ženklų, jog Tomas nenuoširdus, bet ji nenorėjo jų matyti.

Monika pyksta ant Tomo ne tik dėl to, kad jis jai melavo apie santuoką ir vaikus. Monikai apmaudu, kad jai nusprendus su juo skirtis, Tomas pats kreipėsi į Lietuvos žiniasklaidą ir ėmė duoti interviu apie Monikos ydas – pavyzdžiui, kad Monika vietoj koncertų mieliau prie baro kilnojo taurę.

Dėl viešai išsakytų Tomo žodžių Monika planuoja kreiptis į teismą. „Tikrai nesu iš tų moterų, kurios nuleistų rankas ir tylėtų”, – sako Monika.