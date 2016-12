Muzikinio teatro scenoje siaus linksmoji našlė

Muzikinis teatras lapkričio 6 ir lapkričio 13 dienomis panevėžiečius kviečia į premjerą: teatro scenoje Franzo Leharo 2-jų veiksmų operetė „Linksmoji našlė“.

Režisierius Nerijus Petrokas, dirigentas Justinas Mačys, scenografė Rita Kosmauskienė, baletmeisteris Alfredas Kondratavičius, chormeisteris Algirdas Viesulas.

Operetėje vaidins žinomi ir garsūs Lietuvoje solistai: Elena Kalvaitytė-Vitkauskienė, Deivydas Norvilas, Ramūnas Urbietis, Arūnas Malikėnas, Justina Tomkutė, Egidijus Bavikinas, Vida Taurinskaitė, Laima Česlauskaitė, Vaidas Dzežulskis, Osvaldas Petraška ir kiti.

Dažniausiai statoma operetė

Pirmą kartą orkestrui diriguos jaunasis dirigentas Justinas Mačys. Jo debiutas muzikinio teatro scenoje neturėtų palikti abejingų žiūrovų. Nuostabios muzikos garsai sušildys klausytojų širdis ir pavergs jas skambumu.

Nuo premjeros Vienoje 1905 metais F. Leharo operetė „Linksmoji našlė“ tapo viena sėkmingiausių ir dažniausiai statomų visų laikų operečių. Per pirmuosius savo gyvavimo metus užkariavusi visas Europos scenas ir pakerėjusi kelių žemynų muzikinių teatrų publiką, operetė „Linksmoji našlė“ nepraranda žavesio jau ilgiau nei šimtmetį. Keletas pasaulinio garso šlageriais virtusių melodijų, užliejančių sielą svaiginančiais smuiko garsais, neįmantrus, smagiai intriguojantis siužetas, aistringi vengriški šokiai naujai suskambės Muzikinio teatro scenoje.

Meilės tema aktuali

Spektaklio režisierius Nerijus Petrokas pasakojo, kodėl pasirinko statyti F. Leharo operetę „Linksmoji našlė“. Pasak jo, kadaise ši operetė jau buvo pastatyta Muzikiniame teatre. „Tačiau tai buvo kitokia versija. Man norėjosi pačiam pabandyti ir pastatyti kitokį spektaklį. Kitu rakursu ir naujai pažvelgti į našlės gyvenimą. Tai jauna našlė, turtingu vyrų medžiotoja, nors turtų jai pačiai pakanka. Būdama turtinga ji gali daugiau pasiekti. Pagrindinis operetės konfliktas vystosi tarp Hannos ir Danilo. Ir nežiūrint į tuos konfliktus, spektaklio pagrindinė tema – meilė. Ši tema aktuali visais laikais“, – aiškino režisierius N. Petrokas ir pridūrė: „Nesvarbu, kad „Linksmoji našlė“ jau buvo statyta teatre. Šis spektaklis naujas, o ne senojo atgaivinimas“.

Muzikinio teatro režisierius pasidžiaugė, kad orkestrui pirmą kartą diriguos Justinas Mačys. „Jam tai taip pat premjera. Manau, kad jo debiutas bus puikus“, – neslėpė džiaugsmo N. Petrokas.

Jaučia didžiulę atsakomybę

Pakalbintas orkestro dirigentas J. Mačys šypsojosi ir sakė, kad prieš premjerą jaučiasi puikiai. „Esu tiesiog ekstazėje. Lydi begalinis įkvėpimas. Džiaugiuosi, kad manimi pasitikėjo ir suteikė šansą diriguoti orkestrui. Atsakomybė didžiulė. Juk esu atsakingas ne tik už orkestrą, bet ir už solistus, šokėjus. Muzikine prasme – darbas didžiulis“, – neslėpė jaudulio J. Mačys.

Anot J. Mačio, gerai jaučiasi ir grodamas fleita. „Esu muzikantas ir bet kokiu atveju tai yra muzikos gaminimas. Su fleita lygiai taip pat muzikuoji, kaip ir diriguoji orkestrui. Tik tuomet instrumentas yra visas orkestras. Diriguodamas tampi svarbesniu, nes vadovauji orkestrui – instrumentams ir žmonėms“, – kalbėjo prieš premjerą jaunasis dirigentas.

Panevėžyje jaučiasi gerai

J.Mačys džiaugiasi sugrįžęs į Panevėžį. „Į gimtąjį miestą sugrįžau 2014 metais. Įgyvendinau tris dalykus, tris svajones. Pradėjau pedagoginę veiklą, groju fleita, o dabar ir orkestrui diriguoju. Tos mano svajonės eina lygiagrečiai. Labai norėčiau, kad tai ir liktų svarbiausiais dalykais mano gyvenime. Mano galva, visai įmanoma – būti muzikantu, dirigentu ir mokytoju“, – sako jis.

Pasak jo, Panevėžyje yra labai daug galimybių ir jų kas kartą atranda vis daugiau.

„Nuo studijų laikų norėjau grįžti į Panevėžį, bet vis nepavykdavo. Visi man sakydavo, kad turiu būti kažkur toli. Bet širdis traukė čia. Matydavau, kad čia yra daug gabių menininkų ir kūrėjų. Man atrodė, kad ir aš turiu būti tarp jų, priklausyti Panevėžio menininkų kultui“, – šypsojosi muzikantas ir tvirtina, kad Panevėžyje jaučiasi gerai. Esą jaučia, kad turi čia gyventi, kurti.

Trumpai apie Justiną Mačį

Justinas Mačys (gimė 1984) muzikinį kelią pradėjo Raseiniuose, mokytos Astos Nikžentaitienės fleitos klasėje.

1998 metais baigė Panevėžio vaikų muzikos mokyklą, kur jis mokėsi pas Eduardą Mackų. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus konservatoriją studijuoti pas dėstytoją Laimą Šulskutę. 2003–2009 metais Justinas studijavo Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje prof. Algirdo Vizgirdos fleitos klasėje, kur įgijo bakalauro, taip pat magistro laipsnius. 2009–2010 metais stažavosi Prancūzijoje, Lyono Nacionalinėje Muzikos ir Šokio Konservatorijoje pas prof. Philippe Bernold ir asistentą Julien Beaudiment.

Justinas Mačys aktyviai dalyvauja Lietuvos muzikiniame gyvenime ne tik kaip solistas, bet ir kaip kamerinės muzikos atlikėjas. Jis grojo su Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos studentų simfoniniu orkestru, Klaipėdos kameriniu orkestru, Šv. Kristoforo kameriniu orkestru ir kamerinės muzikos ansambliu „Musica Humana“, diriguojant D. Geringui, S. Sondeckiui, Ph. Bernold, J. C. Capezzalli, R. Šervenikui, M. Pitrėnui, A. Vizgirdai. Kaip solistas ir įvairių kamerinių ansamblių dalyvis yra atlikęs nemažai kūrinių parašytų asmeniškai jam. 2010 metais kartu su kamerinės muzikos ansambliu „Musica Human““ muzikantas išleido kompaktinę plokštelę „Raktažodis – Keyword“. Be to, kaip solistas ir įvairių ansamblių dalyvis Justinas Mačys koncertavo tokiose šalyse kaip Danija, Vokietija, Austrija, Šveicarija, Italija, Prancūzija, Latvija, Rusija, Estija, Lenkija.

Raimonda MIKUČIONYTĖ

Juozo Vaičikonio nuotraukos