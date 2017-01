Nuteisti šiauliečiai, „modeliais“ aprūpinę pornografines svetaines

Šiaulių apygardos teisme pirmadienį paskelbtas apkaltinamasis nuosprendis 2 šiauliečiams, kuriems Panevėžio apygardos prokurorai buvo pateikę kaltinimus dėl prekybos žmonėmis bei moterų ir merginų išnaudojimo priverstiniam darbui pornografiniuose interneto tinklalapiuose. Šių interneto puslapių lankytojai už užmokestį galėjo stebėti, kaip vadinamieji „webmodeliai“ nusirenginėja prieš kameras ar kitaip kursto žiūrovų aistras.

Šiauliuose gyvenantys bendraamžiai, 28 metų V. J. ir D. Š. buvo kaltinami, kad 2012-2013 metais, iš anksto susitarę, verbavo jaunas moteris ir merginas dirbti vadinamaisiais „webmodeliais“, vertė jas teikti pornografinio pobūdžio paslaugas virtualioje erdvėje ir pelnėsi iš tokio nukentėjusiųjų išnaudojimo.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai, o jam vadovavo bei valstybinį kaltinimą teisme palaikė Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Rimantas Vagrys.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamieji darbui užsienyje registruotose pornografinio pobūdžio svetainėse per metus užverbavo mažiausiai 11-ka jaunų moterų ir merginų iš įvairių Lietuvos regionų. Šiauliečiai jų surasdavo internete paskelbę, kad virtualiam bendravimui su užsieniečiais ieško moterų ir merginų.

Tokiu darbu susidomėjusiomis dailiosios lyties atstovėms šiauliečiai melagingai tvirtindavo, kad jų būsimas darbas visiškai teisėtas. Apie tai, kad „webmodeliams“ teks demonstruoti intymias kūno vietas bei atlikti kitokius seksualinio pobūdžio veiksmus, kad sudomintų kuo daugiau svetainės lankytojų ir ilgiau išlaikytų jų dėmesį, šiauliečiai nepasakodavo.

Kai kurioms dirbti „webmodeliais“ nusprendusių moterų V. J. ir D. Š. išnuomodavo butus, kitos nukentėjusios dirbdavo savo namuose. Savo „darbuotojas“ šiauliečiai aprūpindavo kompiuteriais, interneto kameromis.

Už kokias paslaugas joms bus mokami pinigai, nukentėjusiosios suprasdavo, kai „darbdaviai“ užregistruodavo jas suaugusiems skirtose užsienio interneto svetainėse. Aukos, kurios pareiškė, kad tokį darbą dirbti atsisako, buvo įkalbinėjamos, teisiamieji prieš jas naudojo psichologinį spaudimą.

Abu vyrai ir patys stebėdavo, kaip merginos bendrauja su klientais, o vėliau jas mokydavo, kaip elgtis, kad sulauktų didesnio dėmesio ir uždarbio. Be to, ir vėliau jas per specialias kompiuterines programas kontroliuodavo, ragindavo vykdyti įvairiausius klientų įgeidžius.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavusio ir jį kontroliavusio prokuroro R. Vagrio teigimu, prekyba žmonėmis, neteisėtas žmonių išnaudojimas priverstiniam darbui persikelia ir į virtualią erdvę. Tokius nusikaltimus ypač sudėtinga išaiškinti, todėl prokuroras itin džiaugėsi Panevėžio AVPK pareigūnų profesionaliai atliktu ikiteisminiu tyrimu šioje byloje.

Ši baudžiamoji byla išskirtinė – šiauliečiai tapo pirmaisiais, teisiamais dėl darbui „webmodeliais“ verbuojamų moterų. Pasak prokuroro R. Vagrio, dauguma aukų šioje byloje – socialiai pažeidžiamos, sunkiai finansiškai besiverčiančios, patiklios moterys, kurias buvo būtina apginti nuo nusikalstamų kėslų turinčių asmenų. Nukentėjusiosios vėliau prisipažino, kad patyrė daug neigiamų išgyvenimų, jas iki šiol kamuoja gėdos ir kaltės jausmas.

Sausio 16 dieną Šiaulių apygardos teismas šioje byloje paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį ir abiem bendrininkams skyrė po 7 metus laisvės atėmimo.