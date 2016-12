Panevėžio 5-sios gimnazijos bendruomenė ištikima tradicijai

„Tyli naktis, šventa naktis…“

Šios dainos melodijos lydimos Šv. Kalėdos, anksčiau nei kitur mieste, jau pasibeldė į mūsų gimnazijos duris.

Renginio vedėjai pirmadienį salės scenoje skelbė, kad „Angliškos Kalėdos“ 5-osios gimnazijos bendruomenę aplanko jau 29 – ąjį kartą.

Gimnazijai, vis sparčiau artėjančiai link 100 – ųjų įkūrimo metinių, Kalėdos – šventė, turinti itin gilias tradicijas, skatinanti mokslo metus planuoti netradiciškai – nuo vienų „Angliškų Kalėdų“ iki kitų. Pasiruošimas Kalėdoms gimnazijoje prasideda jau gruodžio pradžioje, kada visi mokiniai renkasi į didžiausią gimnazijos diskoteką – „Pyragų šventę“. Čia mokiniai linksminasi bei dalijasi pyragais. Mėnesio viduryje gimnaziją užlieja Kalėdų dvasia: gimnazijos langai pasipuošia karpiniais, koridoriai sušvinta kalėdinėmis lemputėmis ir girliandomis, nušvinta papuoštos eglės. Prieš pat žiemos atostogas visi mokiniai ir jų tėveliai turi galimybę dalyvauti angliškose Kalėdose. Į šį renginį atvykę mokiniai iš miesto progimnazijų išsineša širdyse šiltus įspūdžius iš mūsų renginio. Tai šventinė savaitė, kurios metu dvyliktokai pristato spektaklį anglų kalba. „Angliškos Kalėdos“ –laukiamiausia ne tik mokinių ir mokytojų, bet ir visų gimnaziją baigusių ar kitaip su ja susijusių žmonių šventė. Šiuo nuostabiu metų laiku

mūsų gimnazija tampa susitikimų vieta, kur susiburia visi gimnazistai, jų tėvai, mokytojai, iš viso pasaulio atvyksta buvę absolventai ir gimnazijos Alumni nariai . Susiburia visi tie, kurie lieka ištikimi „Forever 5“ tradicijai.

Pristatome šiais metais rodomo spektaklio „Snieguolė ir septyni nykštukai“ („Snow Vhite and the seven Dwarfs“) kūrybinę komandą:

• Scenarijų rašė gimnazijos direktorė, anglų kalbos mokytoja Daiva Dapšauskienė, anglų kalbos mokytojos Alma Juozaitienė ir Regina Astrauskienė.

• Spektaklio režisierės – teatro mokytoja Nijolė Norbutienė ir anglų kalbos mokytoja Regina Astrauskienė.

• Režisierių asistentės – anglų kalbos mokytojos Vladislava Veličkienė ir Kristina Žiedelienė.

• Muziką spektakliui rinko III a klasės mokinys Ignas Benotas, teatro mokytoja Nijolė Norbutienė, šokio mokytoja Asta Saikauskienė.

• Spektaklio choreografiją kūrė – šokio mokytoja Asta Saikauskienė.

• Dekoracijas kūrė dailės mokytojai Irena Nemanienė ir Vilius Alfa Jėčius, technologijų mokytojai Alma Šiurnienė ir Gintautas Lataitis, anglų kalbos mokytojos Dalia Bartkienė ir Eugenija Jurkonienė.

• Apšvietimą, techniką ir informacinių technologijų įrangas prižiūrėjo, fotografavo ir filmavo – IT mokytoja Jolita Stankevičienė, anglų kalbos mokytoja Aušrelė Matonienė, lietuvių kalbos mokytoja Rūta Grinkienė, fizikos mokytojai Kęstutis Kulikauskas ir Loreta Geleževičiūtė.

• Vaidmenis atliko gimnazijos IV klasių mokiniai.

• Dainavo gimnazijos choras, vadovaujamas muzikos mokytojos Zitos Pilkauskienės, gimnazijos ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Rūtos Rėmenytės-Šviežikienės.

• Įvairiais instrumentais gyvai grojo ir akomponavo gausus būrys mokinių.

Panevėžio 5-osios gimnazijos neformalaus ugdymo organizatorė

Aušra Verbickienė