Per 10 sausio dienų „Eurovaistinėje“ nupirkta 70 proc. daugiau termometrų

Pajutę peršalimo simptomus gyventojai skuba pasikonsultuoti su gydytojais ar vaistininkais. Pastebima, kad išaugo susidomėjimas vaistais peršalimui gydyti, labai ženkliai pakito įsigyjamų termometrų kiekis. Vien per dešimt šių metų dienų jų parduoda 70 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Kasdien nuperkama po kelis šimtus termometrų.

Pasak „Eurovaistinės“ komunikacijos vadovės Lauros Bielskės, susidomėjimas termometrais buvo juntamas jau praėjusiais metais, ypatingai išaugo pirmosiomis sausio mėnesio dienomis.

„Jau gruodį pastebėjome, kad kartu su vaistais, vitaminais ir maisto papildais klientai teiraujasi ir kokybiškų termometrų. Šiomis dienomis vaistinėse dažniausiai perkami elektroniniai, skaitmeniniai, bekontakčiai termometrai. Beveik kasdien sulaukiame ir klientų, kurie pasiteirauja gyvsidabrinių termometrų, nors jų vaistinėse saugumo sumetimais nėra beveik dešimtmetį“, – sako vaistinių tinklo atstovė.

Pagal ES direktyvas, gyvsidabriniai termometrai Lietuvoje neparduodami jau nuo 2009 m. Jais dažniausiai domisi vyresnio amžiaus žmonės. Tokiais atvejais vaistininkai primena, kad minimi termometrai uždrausti dėl saugumo priežasčių – nuodingų gyvsidabrio garų juos sudaužius, be to, rezultato reikėdavo laukti mažiausiai 7-10 minučių. Kaip alternatyva šiam termometrui siūlomas stiklinis termometras be gyvsidabrio.

Pasak vaistininkės Raimondos Dubauskienė, renkantis termometrą, užtenka atsižvelgti į tai, kurie šeimos nariai juo naudosis. Šiuo metu vaistinėse galima rinktis iš 18 skirtingų rūšių termometrų.

„Stikliniai termometrai pasižymi nedidele kaina, atrodo taip pat kaip ir senieji gyvsidabriniai termometrai. Vienintelis jų skirtumas nuo pastarųjų – sunkesnis „nukratymas“ , nes užpildymui naudojamos saugios medžiagos nėra tokios judrios kaip gyvsidabris. Elektroniniai termometrai kainuoja šiek tiek daugiau, kūno temperatūrą užfiksuoja vos per 1 minutę. Patogu tai, kad pabaigus matavimą, termometras skleidžia garsinį signalą, automatiškai įsimena paskutinio matavimo duomenis ir pats išsijungia“, – termometrų skirtumus vardija vaistininkė.

Rinkos naujovėmis itin rekomenduojama pasidomėti tėvams, auginantiems mažus vaikus.

„Patiems mažiausiems gaminami netgi specialūs termometrai – žindukai. Jie atsparūs vandeniui, o rezultatas matomas jau po 16 sekundžių. Vaikų temperatūrai matuoti taip pat labai patogus bekontaktis termometras, matuojantis temperatūrą per atstumą kaktos paviršiuje. Jis brangesnis nei elektroniniai termometrai, tačiau juo galima išmatuoti temperatūrą net ir miegančiam vaikui, taip pat patikrinti pieno buteliuko, kambario ar vandens temperatūrą. Be to, rezultatas matomas vos po 1-3 sekundžių“, – pataria vaistininkė.

„Suaugusiems tinka visi išvardinti variantai, tad belieka rinktis pagal patogumą („nukrėsti“, laikyti pažastyje ar matuoti per atstumą), matavimo laiką (nuo 1 sekundės iki 10 min.), kitus papildomus poreikius (paviršiaus ir kambario temperatūros matavimas), suteikiamą garantiją, kainą. Šeimai su mažais vaikais rekomenduočiau bekontaktį termometrą dėl tikslumo, greičio, patogumo ir papildomų funkcijų (kambario ir paviršiaus temperatūros matavimas). Pigesnis variantas – elektroninis lanksčiu galiuku atsparus vandeniui termometras“, – pataria vaistininkė.

Senus gyvsidabrio termometrus gyventojai gali nemokamai pristatyti į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles savo miesto savivaldybėje.