Pirotecniką naudokit saugiai

Kasmet artėjant Naujųjų metų šventėms rūpestį kelia prekyba pirotechnikos priemonėmis bei jų naudojimas. Daugumas nelaimingų atvejų naudojant pirotechninę techniką įvyksta dėl neteisingo ir neatsargaus elgesio su ja, pažeidžiant elementarias saugos taisykles, naudojant jas ne pagal paskirtį.

Būtina tiksliai laikytis naudojimo instrukcijų, kurios būtinai turi būti ant visų pirotechninių gaminių. Perkant pirotechniką būtina atkreipti dėmesį į jos išorės stovį. Ji neturi būti sulankstyta, sudrėkusi, turėti įskilimus ar kitokius korpuso pažeidimus, degiklio pažeidimo. Naudojant pirotechnikos gaminius iš pakuotės išimkite tik dalį petardų. Paketą tuojau pat uždarykite. Pirotechnikos gaminiai naudojami tik lauke, išskyrus mažo galingumo, kurie gali būti naudojami ir namuose Fejerverkus uždekite kuo toliau nuo žmonių, pastatų ir automobilių. Naudojant fejerverkus minioje nenukreipkite jų į žmones. Pavojinga uždegant fejerverko degiklį lenktis prie jo. Fejerverkas gali atsitiktinai užsidegti ir traumuoti veidą ir rankas. Reikia pritūpti ir degiklį uždegti ištiestos rankos atstumu. Traumuoti gali ir laikomas rankoje uždegtas fejerverkas.

Dažnai nelaimės įvyksta todėl, kad degiklis sudega greičiau nei to laukiama ir fejerverkas sprogsta rankose. Tai gali įvykti ir su iš pažiūros saugia pirotechnika. Nenaudokite fejerverkų su pasibaigusiu jų naudojimo terminu. Nors fejerverkas gali gerai laikytis daugelį metų (jei nejudinamas guli sausoje ir vėsioje patalpoje), tačiau bet koks jų dislokavimas gali sukelti dalinį parako išbyrėjimą. To pasekoje fejerverke susidaro oro ertmės, kurios po to suveikia kaip mažos degimo kameros, iššaukdamos nenumatytą sprogimą.

Dažnai fejerverkams būdingas defektas – degiklio smilkimas. Stebint iš šono gali atrodyti, kad jis užgeso ar neužsidegė, todėl žmogus prieina prie jo, tačiau smilkstantis degiklis gali bet kada vėl užsidegti ,ir pačiu netinkamiausiu momentu sprogti traumuodamas nesaugiame atstume esančius žmones. Pirotechnika labai pavojinga pradedančiųjų rankose. Paprastai tokie žmonės skubėdami pradeda „pažintį“ su pačiais galingiausiais ir, kaip taisyklė, jiems negerai pažįstamais gaminiais. Būtent tokie fejerverkai dažniausiai baigiasi netikėtais ir nemaloniais „siurprizais“. Baterijas, raketas statykite tik ant lygaus, nedegaus paviršiaus.

Sprogdindami raketas, vulkanus, fontanus, nukreipkite juos į viršų. Pavojų gali kelti nesuveikusios pirotechninės priemonės. Pirotechnikos gaminiams nesuveikus iš karto, daugiau nebandykite jo uždegti ir prieikite prie jo. Apsisaugant būtina palaukti nuo degiklio uždegimo ne mažiau 10 minučių, o po to įmesti jį į vandenį. Todėl būtina visada turėti didelę vandens talpą. Neardykite sprogmenų, nes tai pavojinga ne tik jums, bet ir aplinkiniams. Pirotechnikos gaminių nepirkite turgavietėse ar savivaldybės uždraustose vietose. Naujųjų metų naktį gyvenamųjų būstų balkonuose nepalikite degių, staigiai užsiliepsnoti galinčių medžiagų. Kilus gaisrui dėl neatsargiai paleistų sprogmenų, nedelsiant kvieskite ugniagesius. Nuo pirotechninių gaminių užsiliepsnojusius daiktus, jei tai ne prietaisas su elektros įtampa, geriausia gesinti vandeniu arba gesinimui tinkamu audiniu, pavyzdžiui, veltiniu.

Primename, kad pirotechninius gaminius draudžiama naudoti prie ligoninių, mokymo įstaigų, vaikų darželių, bažnyčių. Jų negalima sprogdinti nuo 22 iki 8 valandos, išskyrus švenčių dienas. Draudžiama naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus 1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose. Pirotechnikos priemonių naudojimo taisykles pažeidusiems asmenims gresia baudos.

Pagal pavojingumą fejerverkai skirstomi į keturias kategorijas:

1 kategorija – fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir yra skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose;

2 kategorija – fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir yra skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke;

3 kategorija – fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir yra skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamo triukšmo ribiniai (leistini) dydžiai nėra viršijami;

4 kategorija – fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir yra skirti naudoti tik pirotechnikams, jų keliamo triukšmo ribiniai (leistini) dydžiai nėra viršijami.

Prekybinės paskirties pastatuose ir patalpose (išskyrus specializuotas parduotuves) galima prekiauti 1 ir 2 kategorijų fejerverkais, T1 kategorijos teatrinėmis pirotechnikos priemonėmis ir P1 kategorijos kitomis pirotechnikos priemonėmis. Bendras jų kiekis vienoje prekybos vietoje turi būti ne didesnis kaip 50 kg, pirotechninio mišinio kiekis – ne didesnis kaip 10 kg. Specializuotų parduotuvių prekybos salės galima prekiauti visų kategorijų pirotechnikos prekėmis – leidžiama laikyti ne daugiau kaip 100 kg pirotechnikos priemonių, kurių bendras sudėtinio pirotechninio mišinio kiekis ne didesnis kaip 20 kg. Pirotechnikos priemonių, kuriomis prekiaujama laikinose prekybos pirotechnikos priemonėmis vietose, bendras kiekis vienoje prekybos vietoje turi būti ne didesnis kaip 30 kg, pirotechninio mišinio – ne didesnis kaip 6 kg. Laikinoje pirotechnikos priemonių prekybos vietoje turi būti ne mažesnės kaip 4 kg talpos gesintuvas ir nedegus audeklas.

Prekiaujant pirotechnikos priemonėmis draudžiama:

– pirotechnikos priemones parduoti pažeistoje pakuotėje;

– rūkyti, naudoti atvirą ugnį, uždegti ir bandyti pirotechnikos priemones prekybos vietoje;

– prekiauti pirotechnikos priemonėmis savitarnos būdu;

– parduoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus 1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų.

Fejerverkus, gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip:

1 kategorijos fejerverkus – 14 metų asmenys;

2 kategorijos fejerverkus – 16 metų asmenys;

3 kategorijos fejerverkus – 18 metų asmenys;

4 kategorijos fejerverkus – gali įsigyti ir jas naudoti tik pirotechnikai.

Civilinės paskirties pirotechnikos priemonių skirstymą, jų apyvartos teisinius pagrindus ir kontrolę, saugos kontrolės tvarką, licencijavimą, organizacijų, kurių veikla susijusi su civilinėmis pirotechnikos priemonėmis, teises ir pareigas nustato Lietuvos respublikos Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas (Žin., 2010, Nr. 1-29) ir Civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos tvarkymo ir duomenų pateikimo, prekybos 1 ir 2 kategorijų fejerverkais, leidimų prekybai 2 kategorijos fejerverkais išdavimo ir reikalavimų patalpoms, kuriose gaminamos ir (ar) laikomos civilinės pirotechnikos priemonės, taip pat leidimų gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones šiose patalpose išdavimo tvarkos aprašas (Žin., 2010, Nr.81-4260).

Asmuo ar įmonė, norintis gauti leidimą prekiauti 2 kategorijos fejerverkais, teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje planuojama laikyti civilines pirotechnikos priemones, pateikia:

prašymą, kuriame nurodomas Lietuvos Respublikos ar valstybės narės nuolatinio gyventojo, Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jos filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono ir fakso numeriai, patalpos (sandėlio), kurioje bus laikomos civilinės pirotechnikos priemonės, adresas, fizinio, juridinio asmens, jo padalinio ar kitos organizacijos vadovo, kuris tiesiogiai kontroliuoja civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar apskaitą, pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas, prašymo pateikimo data;

pastatų (statinių) ar patalpų, kuriuose planuojama prekyba, valdytojų sutikimą parduoti civilines pirotechnikos priemones, suderintą su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžia įstaiga ir su teritorine policijos įstaiga.



Parengta pagal Vilniaus APGV informaciją