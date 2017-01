Siekiant pagerinti neįgalių asmenų ir senyvo amžiaus žmonių bei juos prižiūrinčių šeimos narių gyvenimo kokybę, Panevėžio rajono savivaldybėje pradedamas įgyvendinti integralios pagalbos asmens namuose projektas.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių – dienos socialinė globa ir slauga – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, gauti reikalingas socialinės globos ir slaugos paslaugas namuose, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį, užkirsti kelią kilti kitoms socialinėms problemoms.

Slaugos paslaugų tikslas – pagerinti asmens gyvenimo kokybę, išsaugoti jo savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje.

Projektu taip pat siekiama palengvinti šeimos nariams neįgaliųjų ar senyvo amžiaus narių priežiūros naštą, suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, bus teikiamos individualios konsultacijos ir organizuojami užsiėmimai grupėje, siekiant suteikti jiems reikalingų žinių, įgūdžių senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūros bei slaugos srityse.

Integralios pagalbos paslaugas teiks Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras. Joms teikti suformuotos 4 mobiliosios komandos. Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai, kineziterapeutas, masažistas.

Projektui įgyvendinti nupirkti 4 automobiliai, kuriais specialistų komandos vyks pas paslaugos gavėjus, įsigyta kita įranga bei pagalbos priemonės, reikalingos paslaugų gavėjų priežiūrai.

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Aldona Pranciška Paškevičienė paaiškino, kad integrali pagalba gali būti teikiama neįgaliems vaikams ir suaugusiesiems, senatvės pensininkams su sunkia negalia. Planuojama, kad integralią pagalbą gaus 50 neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų, konsultavimo paslaugas – 60 neįgaliųjų šeimos narių.

Asmens integralios pagalbos poreikį nustatys Panevėžio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos specialistai socialiniam darbui. Dėl paslaugų gavimo asmuo (jo globėjas, rūpintojas ar asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) turi kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją. Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Socialinių paslaugų skyrimo komisijos siūlymu.

Socialinė globa teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuose. Slaugos paslauga teikiama ne ilgiau kaip 4,5 valandos per dieną.

Slaugos paslaugos asmens namuose projekto įgyvendinimo laikotarpiu teikiamos nemokamai. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kainą nustatė Savivaldybės taryba – paslaugos kaina vienam paslaugos gavėjui už 1 paslaugos valandą – 3,70 euro.

Mokėjimo dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai. Atsižvelgiant į finansines galimybes, jis moka nuo 20 iki 50 proc. asmens pajamų dydžio mokestį. Jeigu asmuo teikiamomis paslaugomis naudojasi ne visą mėnesį, mokama už faktiškai suteiktas dienos socialinės globos paslaugas.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir savivaldybės biudžeto lėšomis.

