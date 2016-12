Rytoj Panevėžyje LEON SOMOV & JAZZU koncertas

Rytoj, gruodžio 27 d. 20 val. Panevėžyje, CIDO arenoje vyks LEON SOMOV & JAZZU koncertas „Winter Is Coming“.

LEON SOMOV & JAZZU išties rado raktą į klausytojų širdis, todėl sakydami, kad kuria ne sau, o publikai, atlikėjai yra visiškai teisūs. Ir ne veltui jie tapo M.A.M.A geriausia metų grupe tris metus iš eilės, o sudėjus į krūvą visus jų apdovanojimus belieka įsivaizduoti spindinčią trofėjų sieną.

Sudėtinga dviem žodžiais apsakyti tai, kas vyksta jų koncertuose. Tie, kurie pastarąjį kartą apsilankė daugiau nei 7 tūkstančių klausytojų sulaukusiame LEON SOMOV & JAZZU koncerte sostinės Kalnų parke, pajuto, ką gali lietuviai, kuriems besąlygiškai rūpi kokybė. Kurie renkasi novatoriškus sprendimus, nes ne tik neįstrigo savo zenito taške, bet ir toliau eina į priekį. Kurie žino, kokiomis priemonėmis sukurti emocijas, kurios pradžiugintų pilną stadioną žmonių.

Kalnų parke vykusio koncerto šviesos efektus profesionalai pripažino įspūdingiausiu pastarųjų metų lietuviškų koncertų apšvietimu. Romantikai, žiūrėdami į milijonus mažų šviesos karoliukų, susijungiančių į užburiančią visumą, jautėsi lyg laivu plauktų per požeminį drakono olos ežerą, grožėdamiesi virš galvų žibančiais stalaktikais.

Bet dar labiau nei vaizdas LEON SOMOV & JAZZU koncertuose užburia garsas. Pirmu smuiku ar – šiuo atveju – pirmu apple‘u grojantis Leonas Somovas, šiuo metu ryžtingai besiveržiantis į pasaulio elektroninės muzikos rinką, jau senai tapo kokybės ženklo atitikmeniu. O Justė Arlauskaitė-Jazzu, dalyvaujanti įvairiausiuose tarptautiniuose muzikos projektuose, savo dueto repertuarą atlieka taip išjaustai, išmylėtai, aistringai ir tokia pilna gerkle, kad dainos atsiduria po kiekvieno klausytojo oda.

Didžiausi LEON SOMOV & JAZZU hitai, tokie kaip „Lower Than the Ground“, kurį galima išgirsti net ir Indonezijoje, visų skausmingą meilę išgyvenančių širdžių himnas „Ką tu su manim darai?“, sintezatorių atgimimui atiduota duoklė „Nieko apie mus“ ar daina, kuri ypač daug reiškia pačiai atlikėjai – „Po mano oda“ ir daugybė kitų skambės ir turo „Winter Is Coming“ koncertuose. Ir tai bus šilčiausios žiemos naktys.

„Winter Is Coming“ – ir pareiškimas, ir romantiška žinutė, ir perėjimas į kitą etapą, į naują baltą lapą, kuriame, tikėtina, gims naujos dainos, gerbėjų godžiai laukiamos ir kaskart sutinkamos ovacijomis.

LEON SOMOV & JAZZU turo „Winter Is Coming“ koncertai vyks:

Gruodžio 23 d. „Švyturio“ arenoje, Klaipėdoje

Gruodžio 25 d. Šiaulių arenoje

Gruodžio 26 d. „Žalgirio“ arenoje, Kaune

Gruodžio 27 d. „Cido“ arenoje, Panevėžyje

Gruodžio 28 d. „Siemens“ arenoje, Vilniuje

ŽALGIRIO arenoje durys atidaromos: 1:30 val. prieš renginį.