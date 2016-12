STT: „Romantic“ savininkei – penkeri metai laisvės atėmimo

Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs klausimą dėl kelių neįvykdytų nuosprendžių nuteistajai Panevėžio viešbučio „Romantic“ savininkei Daliai Kuklierienei, nutarė subendrinti bausmes ir paskirti galutinę bausmę – laisvės atėmimą penkeriems metams ir 13 180 eurų baudą. Bausmę nuteistoji D. Kuklierienė turės atlikti pataisos namuose. Ši teismo nutartis dar gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.

Kelerius metus vykusių Panevėžio apygardos, Šiaulių apygardos, Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiais panevėžietė buvo pripažinta kalta dėl turto pasisavinimo, sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo, kyšininkavimo, dokumentų suklastojimo. Šiose baudžiamosiose bylose ikiteisminius tyrimus atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos pareigūnai, jiems vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė Aurelija Gališanskytė.

Panevėžio viešbučio „Romantic“ savininkė D. Kuklierienė nuteista dėl turto pasisavinimo, sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir piktnaudžiavimo. Buvo išsiaiškinta, kad D. Kuklierienė bendrovės buhalteriams nurodė daugiau kaip 400 tūkst. eurų skolą be pateisinamų dokumentų apskaityti įmonės buhalterijoje kaip grąžintą finansiniu turtu – akcijomis. Be to, siekdama apgaule užvaldyti Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) lėšas, verslininkė pirko viešbučiui reikalingą įrangą, tačiau iš pradžių ją įsigijo pigiau, vėliau perleido kitai bendrovei, o netrukus iš jos tas pačias prekes pirko jau gerokai didesne kaina. Sąskaitas su padidintomis kainomis verslininkė pateikė LVPA, kad ši sumokėtų. Tokiu būdu, padidindama buhalteriniuose dokumentuose įsigyjamų prekių kainas, viešbučio savininkė apgaule kėsinosi užvaldyti Europos regioninės plėtros fondo lėšas. STT Panevėžio valdybos pareigūnams susidomėjus šiais sandoriais, paramos išmokėjimas buvo sustabdytas.

Panevėžietė buvo pripažinta kalta ir dėl kyšių reikalavimo bei priėmimo. Šioje baudžiamojoje byloje STT Panevėžio valdybos pareigūnai išaiškino, kad, organizuodama viešųjų pirkimų konkursus viešbučio paslaugų infrastruktūros įrengimo ir kitiems darbams atlikti, už išskirtines sąlygas ir teisę nugalėti iš kelių statybos bendrovių vadovų D. Kuklierienė reikalavo solidžių kyšių.

Dar vienoje byloje verslininkė buvo nuteista dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo kartu su vienos bendrovės direktoriumi Arvydu Kiškiu. Buvo susitarta, kad jis suras įmonę, kuri, neatlikusi viešbučio „Romantic“ remonto darbų, išrašys už juos tikrovės neatitinkančią sąskaitą. Buvo suklastota statybos subrangos sutartis, pažyma apie neva atliktus statybos ir remonto darbus, sąskaita – faktūra. Kai suklastoti dokumentai buvo įtraukti į bendrovių apskaitą, viešbučio „Romantic“ savininkė pasisavino jos vadovaujamai bendrovei priklausančius pinigus, iš kurių dalį pagal susitarimą sumokėjo šiose machinacijose jai talkinusiam A. Kiškiui.

Minėtos bylos buvo išskirtos iš STT Panevėžio valdybos pareigūnų atlikto ikiteisminio tyrimo dėl galimai apgaule užvaldytų Panevėžio miesto savivaldybės lėšų, kurios turėjo būti skirtos krepšinio plėtrai Panevėžyje, ir jų neteisėto panaudojimo rekonstruojant viešbutį „Romantic“. Ši baudžiamoji byla nagrinėjama Šiaulių apygardos teisme.