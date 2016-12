Šv. Kalėdų patiekalai kitaip pagal virtuvės šefą Ruslaną Bolgovą

Nors pasiruošimas gražiausioms metų šventėms visuomet sukelia šiek tiek streso, šiemet situacijos nepalengvina dar ir tai, jog Kalėdos bus švenčiamos savaitgalį, tad dirbantieji neturės daug laiko ilgoms ingredientų Šv. Kalėdų stalui paieškoms ar maistui ruošti. Laimei, yra gausybė būdų įspūdingą šventinį stalą paruošti tikrai greitai. Vienas jų, kiek greitesnio negu įprasta paruošimo karštų patiekalų alternatyvos, pavyzdžiui, greičiau iškepančios rūšies mėsos naudojimas bei nesudėtingi, bet gardūs receptai. Juk Šv. Kalėdos – tai šventė skirta bendrauti su artimiausiais žmonėmis, o ne ilgas valandas vargti prie puodų.

Šventės su gardžiais naminiais patiekalais asocijuojasi ir garsiam virtuvės šefui Ruslanui Bolgovui: „Aš manau, kad geriausia dovana nuo virtuvės šefo Kalėdoms yra gardžiai pagamintas maistas, gražiai pateiktas ir su meile paruoštas. Mano draugai ir pažįstami iš manęs laukia būtent tokios dovanos,“ – pasakoja kulinaras.

Vyras atskleidė, jog šiemet, kaip ir įprasta, Kalėdų stalo puošmenos vaidmenį šiemet suteiks keptam kalakutui. Per kiekvienas Kalėdas Ruslano šventinis meniu išlieka tradicija: „Per Kalėdas aš tradiciškai kepu kalakutą, visą laiką verdu šiupininę sriubą, kepu mielinės tešlos bandeles su kopūstais, su grybais, – pasakoja kulinaras bei dalijasi savo virtuvės šedevrų paslaptimis, – Kalakutą dažniausiai paduodu su obuoliais arba kriaušėmis, žinoma, visada jas mėgstantiems patiekiu ir bulvių. Stengiuosi bulvytes kepti netradiciškai, pavyzdžiui, su ančių taukais, kurie joms suteikia ypatingą aromatą. Paukštį mėgstu įdarinėti džiovintais vaisiais ar grybais, o kad iškepusio odelė blizgėtų, ją patepu šaltalankių tyre su medumi“.

Nors pats šefas ir šiemet planuoja laikytis savųjų tradicijų, tiems, kuriems pasiruošimą šventėms itin smarkiai pakoreguoja trumpas laiko tarpas, skirtas joms pasiruošti, siūlo rinktis ne visą paukštį, o greičiau išsimarinuojančias bei iškepančias jo dalis, pavyzdžiui, krūtinėlės filė ar blauzdeles.

Nors R. Bolgovo kalėdiniai patiekalai jau tapo tradicija, tą patį maistą kasmet jis gamina kiek kitaip, priklausomai nuo nuotaikos bei kulniarinį kūrybiškumą tuo metu įkvėpusios šalies: „Kiekvienais metais ruošiu patiekalą kiek skirtingai – prieskonių pasirinkimas priklauso nuo kelionės, kurioje buvau, kadangi iš kiekvienos kelionės atsivežu prieskonių, kuriuos vėliau per šventes stengiuosi panaudoti. O šiais metais man norisi padaryti visiškai lietuvišką patiekalą. Šiuo metu mano favoritai – burokėliai, šaltalankiai, be jų praktiškai neapsieina nei viena šventė“.

Skaitytojams virtuvės šefas rekomenduoja keletą kiek kitokių, nei įprasta Šv Kalėdų stalui, patiekalų, kuriuos nesunkiai pasigamins net ir virtuvės naujokai, o abu patiekalai, nors ir išties gurmaniški, pagaminami gan greitai. Be to, abu patiekalai gardinami, kaip pats šefas vadina, „šildančiais“ prieskoniais, tad puikiai tiks žiemos šventėms. „Kai yra šalta, norisi stipresnių, aštresnių prieskonių, pavyzdžiui kajeno, čili pipirų, prieskonių, kurie sušildo kūną,“ – pasakoja R. Bolgovas.

Tai – ne vieninteliai jo rekomenduojamų vištienos patiekalų privalumai. Virtuvės šefas tokį patiekalą pataria ir tiems, kurie nenori šventinio laikotarpio paversti persivalgymų maratonu. Žinomas vyras tikina, jog paukštiena – idealus pasirinkimas Kalėdoms ypač dėl to, jog yra lengviau virškinama, neapsunkina skrandžio. Juk dar nespėjus atsigauti po sočios Kūčių vakarienės sunkus maistas – ne pati geriausia išeitis. Abiejuose receptuose įprastos bulvės pakeičiamos egzotiškais kokosiniais ryžiais, patiekalai gardinami vaisiais. Be to, šie delikatesai – džiaugsmas ne tik skrandžiui, bet ir akims. „Šventės yra šventės, tad tiek skonio, tiek vaizdo atžvilgiu, šventiniai patiekalai turėtų būti kitokie nei įprasta,“ – įsitikinęs R. Bolgovas. O juk atskirai kiekvienam svečiui iškepta vištienos filė porcija, patiekiama su karamelizuotais vaisiais atrodo išties gurmaniškiau negu didžiulis keptas paukštis, padalintas į neitin išvaizdžius gabalėlius.

Ruslanas Bolgovas pasidalijo ir dviem savo mėgstamais receptais, puikiai tiksiančiais pavaišinti per Kalėdas pasisvečiuoti užsukusius draugus bei artimuosius. Didelių kulinarinių talentų bei laiko nereikalaujantys receptai leis kartais kiek pabodusią vištieną atrasti paruoštą šiek tiek kitaip…

Vištienos filė su karamelizuotomis kriaušėmis

4 asmenims

Vištienos filė paruošti reikės:

Vištienos filė – 4 vnt.

Česnako – 3-4 skiltelės

Indiškų Mango-kari prieskonių – 4 g

Alyvuogių aliejaus – 3 valgomųjų šaukštų

Karamelizuotoms kriaušėms paruošti reikės:

Kriaušių – 2-3 vnt.

Rudojo cukraus

Kokosiniams ryžiams paruošti reikės:

Basmati ryžių – 1 stiklinės

Kokosų pieno – 200 ml

Laimo žievėlės – 1 vnt.

Aliejaus – 2 valgomųjų šaukštų

Druskos – žiupsnelio

Kaip gaminti vištienos filė : Susmulkinkite česnaką, sumaišykite jį su mango-kario prieskoniais bei alyvuogių aliejumi. Marinuokite vištieną paruoštame marinate ne mažiau kaip 1 val. Išsimarinavusią vištieną iškepkite ant grill keptuvės ar tiesiog paprastos keptuvės.

Kaip gaminti karamelizuotas kriaušes : Supjaustykite kriaušę plonais pailgais griežinėliais. Kiekvieno kriaušės griežinėlio vieną pusę apvoliokite rudajame cukruje. Dėkite į įkaitintą keptuvę ir kepkite tol, kol cukrus paruduos.

Kaip gaminti Kokosinius ryžius: Visus ingredientus sudėkite į puodą, užvirkite ir išjungę ugnį palikite brinkti 20 min. Po 20 min. ryžiai jau bus paruošti.

Blauzdelės be sąnario su karamelizuotų obuolių muslinu ir kokosiniais ryžiais

4 asmenims Jums reikės:

Blauzdelėms paruošti reikės:

Blauzdelių be sąnario „Vištiena Kitaip“ – 4 vnt.

Česnako – 2 skiltelių

Alyvuogių aliejaus – 2 valgomųjų šaukštų

„Tandoori“ prieskonių mišinio – 5 g

Karamelizuotų obuolių muslinui:

Žalių obuolių – 3 vidutinio dydžio

Apelsino – 1 vnt.

Konservuotos šaltalankių ir imbiero arbatos – 2 valgomųjų šaukštų

Cinamono– 0,5 arbatinio šaukštelio

Sviesto – 25 g

Kalvadoso brendžio – 1 valgomojo šaukšto

Kokosiniams ryžiams reikės:

Basmati ryžių – 1 stiklinės

Kokosų pieno – 200 ml

Laimo žievėlės – 1 vnt.

Aliejaus – 2 valgomųjų šaukštų

Druskos – žiupsnelio

Kaip gaminti blauzdeles: Česnaką susmulkinkite, sudėkite „Tandoori“ prieskonių mišinį, įpilkite alyvuogių aliejų. Viską sumaišykite ir paruoštame marinate marinuokite blauzdeles (~1 val.). Beje, itin patogu, jog „Vištiena Kitaip“ blauzdeles parduotuvėse rasite jau be sąnario dalies, kurią paprastai išmetame, tad šią gaminimui jau paruoštą bei estetiškiau atrodančią vištienos dalį tereikės užmarinuoti ir iškepti. Blauzdeles kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40 min.

Kaip gaminti Karamelizuotų obuolių musliną: Obuolius perpjaukite per pusę, išdarinėkite. Sudėkite ant kepimo popieriumi padengtos skardos. Kepkite orkaitėje ~15 min., kol obuolio žievė atsiskirs nuo paties obuolio. Žievę išmeskite. Keptuvėje išlydykite sviestą, dėkite iškepusius obuolius, išspauskite apelsino sultis, sudėkite cinamoną, supilkite imbiero ir šaltalankių arbatą bei brendį. Troškinkite tol, kol gausite vientisą minkštą masę. Gautą masę sutrinkite trintuvu.

Kaip gaminti Kokosinius ryžius: Visus ingredientus sudėkite į puodą, užvirkite ir išjungę ugnį palikite brinkti 20 min. Po 20 min.ryžiai jau bus paruošti.

Skanaus!