Tobulinama elektroninio priėmimo į darželius sistema

Panevėžio miesto savivaldybė ketina tobulinti nuo rudens veikiančią elektroninę registraciją į ikimokyklinio ugdymo įstaigas darzeliai.panevezys.lt.

„Pirmiausia reikia pasakyti, kad sistema pasiteisino. Tėvams nebereikia teikti popierinių prašymų – vaikai registruojami internetu, t. y. neišeinant iš namų. Be to, tėvai mato, kaip juda eilė, laisvas vietas visuose darželiuose ir gali rinktis sau tinkantį geriausią variantą be jokio vargo – nebereikia vaikščioti po skirtingas įstaigas. Visgi keli mėnesiai parodė, kad elektroninę registraciją galėtume patobulinti. Taip, kad ji būtų aiškesnė tėvams, patogesnė administruoti ikimokyklinėms įstaigoms“, – sako Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė.

Elektroninei registracijai tobulinti sudaryta darbo grupė. Pirmasis žingsnis – tėvų patogumui, parengtas Naudotojo vadovas tėvams, kuris detaliai paaiškina, kaip naudotis sistema. Šiuo metu tėveliams instrukcija geriausiai pasiekiama www.panevezys.lt –Priėmimas į mokyklas ir darželius – Ikimokyklinio ugdymo mokyklos. Tobulinant elektroninę registraciją atmintinė atsiras ir tituliniame darzeliai.panevezys.lt puslapyje. Čia bus ir aktyvios nuorodos į priėmimo tvarką, dažniausiai užduodamus klausimus, kur pateikti klausimą el. paštu ir kam skambinti pasiteirauti.

Kiti planai – integruoti elektroninio priėmimo sistemą su elektroniniu dienynu, kurį pradėjo naudoti 10 ikimokyklinių įstaigų.

Savivaldybė primena: elektroninė registracijos į ikimokyklines įstaigas sistema įvesta siekiant didesnio skaidrumo, patogumo, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.

Tėvai mato laisvas vietas visuose lopšeliuose-darželiuose, o užregistravę savo vaiką darzeliai.panevezys.lt – jo eilę, elektroniniu paštu ar SMS žinute gauna informaciją apie visus pokyčius pateikus prašymą: gavimą, užregistravimą, pašalintą prašymą, patvirtintą priėmimą.

Laukiančiųjų eilės sudaromos automatiniu būdu, atsižvelgus į šiuos prioritetus: darželį jau lanko vaiko brolis ar sesuo, socialinės rizikos, daugiavaikė šeima bei kt.

Jei kyla neaiškumų registruojantis, tėveliams padės darželių atstovai. Prireikus – ir užpildyti prašymą. Tėveliai taip pat konsultuojami Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus tel. 501 369, el. paštu zita.satkauskiene@panevezys.lt.

Tėveliai, dėmesio! Vaiko registracija galioja tik toje įstaigoje, kurioje jis registruotas paskutinį kartą, todėl prašome pasidomėti, kiek daugiausia vaikų gali priimti įstaiga, ir neteikite prašymų pernelyg užpildytoms.

Šiuo metu Savivaldybei priklausančios ikimokyklinės įstaigos turi per 250 laisvų vietų. Jų nėra tik „Kastyčio“, „Vyturėlio“ ir „Pušynėlio“ lopšeliuose-darželiuose.