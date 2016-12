Ugdymo įstaigos praturtėjo sveikatos kabinetais

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras baigia įgyvendinti projektą ,,Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Molėtų, Panevėžio ir Utenos rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“. Projektas buvo įgyvendinamas kartu su partneriais – Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Molėtų rajono savivaldybės administracija.

2015 m. kovo 31 d. pradėto ir šių metų gruodžio 31 d. baigiamo įgyvendinti projekto veiklos ir rezultatai buvo pristatyti Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure vykusiame seminare. Pranešimus pristatė Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius Andrius Busila ir Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Alma Gaidienė.

Pažymėta, kad įgyvendinant projektą suremontuoti ar įkurti nauji 46 sveikatos kabinetai Panevėžio, Utenos, Molėtų savivaldybių mokyklose bei ikimokyklinio ugdymo įstaigose, jie aprūpinti baldais, kompiuteriais, medicinos įranga ir darbo priemonėmis vaikų sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Naudodamiesi šiuolaikiškomis vaizdinėmis priemonėmis kabinetuose dirbantys sveikatos priežiūros specialistai gali įdomiau ir patraukliau vaikams perteikti būtinas sveikatos priežiūros, higienos žinias.

Naujai įkurti ar suremontuoti ir šiuolaikiškai įrengti, higienos reikalavimus atitinkantys sveikatos kabinetai didina visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, gerina teikiamų paslaugų kokybę.

Projekto vertė – 246 163 Eur. Panevėžio rajonui teko beveik 103 tūkst. Eur. Iš šios sumos per 17 tūkst. Eur skirta paprastajam kabinetų remontui, per 18 tūkst. Eur – baldams, beveik 3 tūkst. Eur – kompiuterinei ir programinei įrangai, per 64 tūkst. Eur – kitoms sveikatos kabinetų priemonėms įsigyti.

Panevėžio rajone yra 26 švietimo įstaigos, iki projekto įgyvendinimo jose buvo 12 sveikatos kabinetų. Projekto įgyvendinimo metu įkurti 9 nauji kabinetai (4 iš jų ikimokyklinio ugdymo įstaigose), 4 kabinetai suremontuoti (1 iš jų ikimokyklinio ugdymo įstaigoje).

Utenos rajone įkurti 6, suremontuoti 5, Molėtų rajone įkurti 6 kabinetai.

Projektas finansuotas 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Šis finansinis mechanizmas skirtas mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos šalių bei šalies – paramos gavėjos ir stiprinti dvišalį Norvegijos ir šalies – paramos gavėjos bendradarbiavimą.

