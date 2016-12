Vaistininkai rekomenduoja sveikų Kūčių receptą

Artėjant didžiosioms metų šventėms vaistininkai išduoda sveikų Kūčių receptą: nepersistengti ruošiant šventinį stalą, o 12 tradicinių patiekalų gaminti mažesniais kiekais. Taip ne tik nelaužysite tradicijų, išvengsite sveikatos problemų, kurios daugelį užklumpa per šventes arba po jų, bet ir sutaupysite lėšų, laiko ir nepatirsite streso.

Tradiciniai patiekalai – iššūkis sveikatai

Mažų kainų vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkės Žydrūnės Muzikevičiūtės teigimu, mitybos požiūriu vertinant lietuvių šventinį stalą bei tradicinius patiekalus labiausiai į akis krenta ne produktai, bet paruošimo būdas, didelis druskos, riebalų kiekis.

„Kūčių stalas, kuriam patiekalai tradiciškai ruošiami be gyvulinės kilmės riebalų bei mėsos, mitybos požiūriu gal ir galėtų būti pavyzdinis, tačiau šiuo atveju svarbu nepadauginti druskos, kuri gali sukelti problemų hipertenzija sergantiems žmonėms. Ir labai svarbu, kad patiekalai būtų vartojami saikingai“, – sakė vaistininkė.

Tuo tarpu tradiciniai šventiniai patiekalai – silkė pataluose, balta ar kitos mišrainės su majonezu, aliejuje kepti įdaryti pyragaičiai, vaistininkės teigimu, ypač prastas pasirinkimas žmonėms, sergantiems širdies ir kraujagyslių, inkstų, žarnyno ligomis bei cukriniu diabetu.

„Sergantiems lėtinėmis ligomis visada patariama laikytis sveikos mitybos principų, ne išimtis ir šventinis laikotarpis. Net ir per šventes būtina atsiminti kelis paprastus patarimus: venkite didesnio druskos kiekio, sočiųjų riebalų, kepimo aliejuje bei alkoholio. Laikantis šių principų išvengsite ligos paūmėjimo, nemalonių pojūčių ir švenčių netemdys sveikatos sutrikimai“, – pažymėjo Ž.Muzikevičiūtė.

Jos teigimu, naudingiausi šventinio stalo produktai – vaisiai, daržovių salotos pagardintos šlakeliu alyvuogių aliejaus, jūros gėrybės, žuvies patiekalai paruošti be riebalų, kalakutiena.

„Visgi diabetu bei alerginiais susirgimais besiskundžiantys žmonės vaisių bei jūros gėrybių ragauti turėtų saikingai. Tiesiog žinokite, kad nepaisant švenčių, organizmas į produktus reaguos taip pat, be to, įprastai per šventes jų suvartojami didesni kiekiai, o tai reakciją gali ir paaštrinti“, – pabrėžė specialistė.

Lėtinių ligų paūmėjimo metas

Pasak vaistininkės, šventinis laikotarpis sunkiausias lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms, nes ligų, prie kurių žmonės pripratę, su kuriomis susigyvenę, simptomai gali paūmėti.

„Hipertenzija, inkstų ligos gali paūmėti gausiai valgant sūrius produktus, tokius kaip silkė, rūkyta žuvis bei papildomai barstant druską ant maisto. Cukrinio diabeto būklė gali pasunkėti vartojant daug skirtingų angliavandenių turinčių patiekalų ir sočiųjų riebalų (mišrainės, vaisiai, miltiniai gaminiai). Vartojant didesnį kiekį šių produktų gali neprognozuojamai padidėti cukraus kiekis kraujyje. Nesaikingas alkoholio vartojimas diabetu sergantiems asmenims – privesti prie pavojingos gyvybei būklės, kritinio cukraus kiekio sumažėjimo“, – teigė Ž.Muzikevičiūtė.

Virškinamojo trakto ligos – dispepsija, refliuksas, opaligė, kolitas – dažniausiai pasitaikantys nusiskundimai šventiniu laikotarpiu. Jie paūmėja nuo gausaus aštraus, riebaus ir saldaus maisto vartojimo.

„Persivalgant organizmas apkraunamas labai įvairiomis maisto medžiagoms, nėra galimybės jį suvirškinti, nes nesugebama išskirti reikiamo kiekio virškinimo fermentų. Organizme prasideda rūgimo, puvimo procesas, dažniausiai pasireiškiantis pilvo pūtimu, atsiranda skrandžio skausmai, spazminiai skausmai pilvo plote, galimas viduriavimas. Būtent tokiais simptomais besiskųsdami žmonės šventiniu laikotarpiu atskuba ieškoti pagalbos į vaistinę“, – pastebėjo mažų kainų vaistinės darbuotoja.

Naudingi patarimai šventiniam stalui

Specialistės teigimu, būdų, kaip pakoreguoti šventinį meniu taip, kad nenukentėtų sveikata – apstu.

„Šventėms rekomenduočiau rinktis salotas, žuvies patiekalus ar kalakutą, jūros gėrybes, vaisinius ar želė desertus, gardintus cinamonu. Atsisakyti patarčiau mišrainių, gazuotų gėrimų, rūkytų, stipriai sūdytų patiekalų, stipraus alkoholio. Jeigu negalime išgyventi be bulvių, jas geriau kepkime orkaitėje pagardinę prieskoniais, o aliejumi apšlakstykime tik tada, kai jau bus iškepusios“, – sakė „Camelia“ vaistininkė.

Jos teigimu, norint išvengti sveikatos problemų, džiaugtis šventėmis su artimaisiais, sutaupyti laiko bei finansų, svarbiausia laikytis keturių paprastų žingsnių formulės.

„Pirmiausia, siūlyčiau 12 patiekalų tradiciją išlaikyti, bet galvoti apie gaminamų produktų kiekį. Taip ne tik suvartosite mažiau maisto, išleisite mažiau pinigų, sutaupysite laiko, kurį praleidžiate virtuvėje, bet ir nereikės kelias dienas iš eilės valgyti tų pačių patiekalų, kurie spėja pabosti. Taip pat svarbu gerti pakankamai vandens, nes jis pagreitina medžiagų apykaitą. Kūčių ir Šv. Kalėdų dieną neapsiribokite tik gausiomis vėlyvomis vakarienėmis, laikykitės dienos režimo ir būtinai pusryčiaukite, nes geras virškinimas ir gera savijauta nevalgant pusryčių yra neįmanoma. Ir, žinoma, džiaukimės bendravimu šeimoje, o maistui lai tenka mažesnė reikšmė. Jis švenčių pramoga ir puošmena, bet jokių būdu ne tikslas“, – reziumavo Ž.Muzikevičiūtė.