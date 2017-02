Vasario mėnesio renginiai klube “Tauros loftas”

Kokie renginiai vasario mėnėssį organiuzojami „Tauros lofte“?

Vasario 2 d. ketvirtadienis. “Karaoke show time! Wanna be a star?”

Dainuoji ne tik duše? Pats laikas į karaokę!

Tai puiki pramoga drąsiems ir pasilinksminti mėgstantiems žmonėms. Drąsesni stveria mikrofoną ir priima iššūkį, o kiti ateina tiesiog pasimėgauti gražiu reginiu ir palaikyti draugus.

Dėl ko verta išbandyti save karaokė? Nes čia susirenka drąsus ir linksmi žmogučiai, kurie mėgsta ne tik kitų paklausyti, bet ir save išbandyt, o savo kailyje netveriantys vedėjai visada sukuria jaukią ir linksmą atmosferą.

Nepamirškite – svarbiausia ne parodyti, kas „ištraukia“ aukščiausią natą, o puikiai praleisti laiką. Pasisemkite kuo daugiau gerų emocijų ir visada liksite laimėtojais!

Kiekvieną ketvirtadienį karaokė vakarai vyksta klube „Tauros loftas“ nuo 21:30 val.

Durys nuo 19 val.

ĮĖJIMAS NEMOKAMAS

Informacija ir staliukų rezervacija telefonu +370 656 03818

Vasario 4 d. šeštadienis. Grupė „Saulės Kliošas“ – Minimal electro/pop sekstetas

Saulės kliošas atlekia į Panevėžį!

Kur? – klube Tauros Loftas

Kada? – vasario 4 d.

Nuo kelių? – Durys nuo 19 val., koncertas nuo 21:30 val.

Ar bus super? – Bus tikrai super ir dar daugiau! Visada su šypsena, visada tokie pat šilti ir visada pateikiantys ką nors nauja – Saulės Kliošas! Tobulas kūrybinis skonis, muzikinė kultūra, aukšta atlikimo kokybė ir gera nuotaika 🙂

STILIUS: r’n’b | hip-hop | disco | jazz | pop

Daugiau apie grupę informacijos rasite čia: https://www.facebook.com/sauleskliosas/?fref=ts

Išankstiniai BILIETAI: nuo 10 €

Išankstinius bilietus galite įsigyti – Giros ir alaus krautuvėje „Špunka“ – pirmame Tauros Loftas aukšte (Senamiesčio g. 29, Panevėžys). Informacija telefonu: +370 656 03818

Po renginio įėjimas NEMOKAMAS

Daugiau apie renginį https://www.facebook.com/events/1872696386343415/

Vasario 11 d. šeštadienis. Itališkos muzikos vakaras su Emilio

Vasario 11 d. Italija atkeliauja į Tauros loftą -paskęsime itališkos muzikos skambesyje!

Tikra itališka muzika džiugins italas Emilio Garofalo. Kaip sako Emilio – „Kur baigiasi mano pirštai prasideda gitara“ „Dove finiscono le mie dita, inizia una chitarra“ .

DURYS: 19.00 val PASIRODYMO PRADŽIA: 21:00 val.

Išankstiniai BILIETAI: nuo 3€

Išankstinius bilietus galite įsigyti – Giros ir alaus krautuvėje „Špunka“ – pirmame Tauros Loftas aukšte (Senamiesčio g. 29, Panevėžys). ). Informacija telefonu: +370 656 03818

Daugiau apie renginį https://www.facebook.com/events/242062409568400/

Vasario 17 d. penktadienis. Spektaklis „Čia aš Varatarius“

Publikas pamiegts i kritikù pastebiets spektaklis Varatarius nenuleidž gara i tęs pasirodymus po Lietuvos barus i Gaidžia metais. Jei nesi koks įtarus bičas ( a mergikė) , o esi atvirs i mėgsti biški kitokį teatra – būtinai ateik i pats pamatyk!

O jei da negirdėjai, kas čia per spektaklis, tai trumpai papasakosiu apie jį:

Spektaklis sukurts pagal tokią knygikę „Čia aš Varatarius“, kurią paraše šveicarų rašytojs Pedras Lenzs. Jaučiu, nesi tokias keistas knygas skaites. I ne tik del geros istorijas apie toki pusiau lūzerį, pusiau svajotoją, „herojų kaip ir mes“ Varatarių, bet i dėl to, ka ta knyga yra parašyta šiaulietiškai. Tiksliau ta knyga yra išversta į šiauliečių kalbą iš šnekamosios Berno vokiečių kalbos. Čia gal pirms atvejs, nes mums atroda, ka ta šiauliečiu kalba yra kažkokia antrarūše, ka negal tokia rašyt geros literatūras. Bet, matai, šveicarai kažkode galvoj kitaip. Jie visi su džiaugsmu skaita tokias knygas i jiems tas baisiai patink. Patika toks literatūrinis žaidims i knygas vertėjams Markui Roduneriui i Rimantui Kmitai, kurie nepatingeja išverst romana, galim sakyt, konkrečiai šiauliečiams. I da idomu, ka romana kažkaip suprata i režisierius iš Vilniaus – Antans Gluskins, kuris sugalvoja, ka reik pabandyt ne tik šiaulietiškai skaityt, bet i suvaidint. Nusprendem, ka visks čia tur but šiauliečiu brands i ka aktoriai gal but ne vien profesionalai, padarem atranka i daba ju yr keturi: Monika Geštautaitė, Kornelijus Stoškus, Donatas Jokūbaitis, Kęstutis Šaltis. Kostiumus kure žinoma dizainere – šiauliete Gabriele Januškevičiūte.

Spektaklis vaidinams tik bare!

Kai saka šveicarai, wilkomen! Nepraleisk išskirtines progas!

Vieta – klubas „Tauros loftas“

DURYS: 19.00 val. PASIRODYMO PRADŽIA: 20:00

Bilietus platina Bilietų pasaulis.

STALIUKŲ REZERVAVIMAS ir kita informacija telefonu +370 656 03818

Daugiau apie renginį https://www.facebook.com/events/1214490398640963/

Vasario 18 d. šeštadienis. Humoro klubas su programa „Keturi tenorai“ Panevėžyje

Po šiokios tokios pertraukos „Humoro klubas“ grįžta į Panevėžį! Persigrupavęs, sukūręs krūvą juokingų bajerių, gerai nusiteikęs ir linkęs pavaryti!

Į klubo „Tauros loftas“ sceną lips:

Paulius Ambrazevičius (nebeveda „Kas ir kodėl?“)

Mantas Bartuševičius (po Lietuvą važinėja automobiliu, nebevaikščioja)

Dominykas Klajumas (turi nuolatinę merginą)

Vaidotas Šiožinis (nebeauga)

2 valandos juoko su pertrauka!

DURYS: 19.00 val. PASIRODYMO PRADŽIA: 20:30 val.

Išankstiniai BILIETAI nuo 6 €

Išankstinius bilietus galite įsigyti – Giros ir alaus krautuvėje „Špunka“ – pirmame Tauros Loftas aukšte (Senamiesčio g. 29, Panevėžys).

STALIUKŲ REZERVAVIMAS ir kita informacija telefonu +370 656 03818

Daugiau apie renginį https://www.facebook.com/events/1872089793074115/