Žydrūnas Savickas: „Mane dažnai kviečia padėti perkraustyti fortepijonus“

Per savo sportinę karjerą net 50 pasaulio rekordų pagerinęs, 8 kartus stipriausiu pasaulio žmogumi tapęs Žydrūnas Savickas dar neseniai gerbėjus stebino savo pokyčiais. Galiūnas pripažįsta, kad jo kūno formos pasikeitė ne visai dėl to, kad pats to siekė. Po sunkios traumos sportininkui teko gerokai pavargti, kol atkūrė savo raumenis. „Pats sau esu varžovas. O kadangi esu geras varžovas, tai nuolat norisi save pralenkti“, – TV3 laidoje „Gero vakaro šou“ kalbėdamas apie laimėjimus sakė Ž. Savickas.

Sportininkas galiūnų varžybose dalyvauja nuo 16 metų. „Pradžioje tie visi „diedai“ į mane žiūrėjo kaip į vaiką, bet paskui pamatė, kad esu stiprus ir ėmė vertinti“. Lietuvos čempionu Žydrūnas Savickas pirmą kartą tapo būdamas 22 metų. O tuomet jau pasipylė laimėjimai – visų Žydrūnas net atsiminti nebando, nes yra laimėjęs daugiau nei 200 varžybų.

Laidos vedėjams Justinui Jankevičiui ir Mindaugui Stasiuliui prabilus apie traumas, patiriamas varžybų metu, Ž. Savickas papasakojo apie įsimintiniausias – pirmąsias „Arnold Strongman Classic“ – varžybas: „Pradėjau gerai, po kelių rungčių pirmavau, o tada per apšilimą patyriau traumą – trūko čiurnos raiščiai. Buvo likusios dar pora rungčių, o paskutinė buvo 400 kg sveriančio rentinio nešimas į įkalnę. Prieš mane startavęs norvegas kelią įveikė per 12 sekundžių ir jau džiaugėsi pergale. Žiūrovai jam plojo. O tada staiga visi prisiminė, kad dar aš nestartavau. Įveikiau rungtį per 8 sekundes, nors iš tikrųjų net paeiti normaliai nepajėgiau, ir laimėjau. Tada jau man visi plojo atsistoję“.

Sportininkas juokėsi, kad žino nemažai anekdotų apie save, tačiau tai, jog į jį žmonės kreipiasi pagalbos perkraustant sunkius daiktus, yra visiška tiesa. „Man tikrai skambina ir prašo padėti perkraustyti daiktus, dažniausiai pianinus ar fortepijonus“, – šypsojosi Žydrūnas Savickas.

Taip pat laidoje „Gero vakaro šou“ matysite 9-erių sunkiaatletį Modestą Rubežių, kuris nustebins tiek pasakojimu apie tai, kaip pradėjo sportuoti, tiek savo pasiektais rezultatais. Kas svarbiau Modestui – susirasti žmoną ar sportuoti? Kaip Ž. Savickui seksis supinti lietuvaitės kasą? Ar Mindaugas Stasiulis žemaitiškai susikalbės su „X Faktoriaus“ numylėtiniu latviu Andžiu? Visi atsakymai šį vakarą 20 val. per TV3.

„Gero vakaro šou“ – trečiadieniais 20 val. per TV3!