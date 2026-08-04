2025 m. mokesčių reforma toliau augina mažųjų bendrijų skaičių

Metų pradžioje prasidėjusi mažųjų bendrijų (MB) steigimo banga neslūgsta. 2026 m. pirmąjį pusmetį Lietuvoje įregistruotos 8 694 MB – 32,0 % daugiau nei tuo pačiu 2025 m. laikotarpiu, kai jų buvo įsteigta 6 586. Nors ryškiausias šuolis užfiksuotas sausį, registravimo augimas išliko visus šešis pirmuosius metų mėnesius.
„Kaip rodo Registrų centro skelbiama statistika, sausį įregistruotos 2 452 mažosios bendrijos – 57,0 % daugiau nei prieš metus, – sako tarptautinės įmonių kreditingumą vertinančios kompanijos „Creditreform Lietuva” direktorius Saulius Žilinskas, – vasarį metinis augimas siekė 32,6 %, kovą – 31,2 %, balandį – 22,6 %. Gegužę tempas sulėtėjo iki 10,8 %, tačiau birželį vėl paaugo iki 22,7 %. Net neįskaičiuojant išskirtinio sausio rezultato, vasarį–birželį mažųjų bendrijų įregistruota 24,2 % daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.”
Tai liudija, kad metų pradžios šuolis nebuvo vien trumpalaikis efektas. Tikėtina, kad sausį veiklos formą pakeitė dalis žmonių, kurie naujajai mokesčių tvarkai ruošėsi iš anksto, tačiau vėlesnių mėnesių statistika leidžia kalbėti apie platesnį savarankiškos veiklos persigrupavimą.
Priežastis – progresiniai mokesčiai
MB populiarėjimas sutapo su nuo 2026 m. pasikeitusiu individualios veiklos pajamų apmokestinimu. Kai metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – t.y., pajamos, atmetus leidžiamus atskaitymus, – neviršija 20 tūkst. eurų, faktiškai apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis sudaro 5 %. Apmokestinamosioms pajamoms didėjant nuo 20 tūkst. iki 42,5 tūkst. eurų, efektyvusis tarifas išauga nuo 5 iki 20 %. Viršijus 42,5 tūkst. eurų ribą, pajamų mokesčio kreditas nebetaikomas, o individualios veiklos apmokestinamosios pajamos įtraukiamos į bendrą metinių pajamų sumą ir apmokestinamos taikant progresinius tarifus.
Prielaidą, kad dalis savarankiškai dirbančių specialistų renkasi kitą veiklos formą, sustiprina naujų MB pasiskirstymas pagal deklaruotą veiklą. Informacijos ir ryšių srityje 2026 m. pirmąjį pusmetį įregistruotos 1 004 MB – 83,5 % daugiau nei prieš metus. Profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje jų skaičius išaugo 30,8 %, nuo 977 iki 1 278, o nekilnojamojo turto operacijų srityje – 52,3 %, nuo 256 iki 390. Statybos sektoriuje MB padaugėjo 28,8 %, prekyboje – 18,1 %.
Vis dėlto registravimo statistika neatskleidžia ankstesnės steigėjų veiklos formos, todėl negalima tiksliai pasakyti, kiek MB yra visiškai nauji verslai, o kiek – jau vykdytos veiklos perkėlimas į juridinį asmenį. Be to, nemaža dalis įregistruotų įmonių yra nenurodžiusios, kokia konkrečia veikla užsiims, todėl tikrasis atskirų sektorių augimas gali šiek tiek skirtis nuo šiuo metu matomo statistikoje.
Augimas tęsis
Tikėtina, kad antrąjį metų pusmetį MB registravimo augimas išliks, tačiau bus lėtesnis nei metų pradžioje. Dalis žmonių, kuriems keisti veiklos formą buvo akivaizdžiai naudinga, tai jau padarė prieš reformos įsigaliojimą arba 2026 m. pradžioje.
“Vis dėlto pirmoji mažųjų bendrijų steigimo banga gali būti ne paskutinė, – mano „Creditreform Lietuva” vadovas, – dalis individualios veiklos vykdytojų tikslų mokesčių reformos poveikį aiškiau pamatys tik pasibaigus metams, apskaičiavę 2026 m. apmokestinamąsias pajamas ir galutinę mokėtinų mokesčių sumą. Todėl naujas MB steigimo pagyvėjimas galimas 2026 m. pabaigoje, žmonėms planuojant kitų metų veiklą, arba 2027 m. pavasarį, deklaruojant 2026 m. pajamas.”