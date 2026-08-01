4 iš 5 gyventojų pripažįsta, kad Lietuvos susisiekimo oru kokybė auga

Strateginiai Lietuvos oro uostų pokyčiai prisideda prie geresnės keliautojų patirties – tai atsispindi naujausiame visuomenės nuomonės tyrime. Net 82 proc. apklaustų šalies gyventojų mano, jog oro transporto susisiekimo kokybė Lietuvoje pastaraisiais metais pagerėjo. Tokį gyventojų požiūrį atspindi ir augantis keleivių srautas – pastaraisiais metais Lietuvos oro uostai fiksuoja rekordinius rezultatus.
„Visuomenės pasitikėjimas rodo, kad žmonės mato realius pokyčius. Oro uostų plėtra šiandien reiškia ne tik naujus infrastruktūros objektus – ji lemia geresnį Lietuvos pasiekiamumą, daugiau galimybių keliauti ir palankias sąlygas šalies ekonomikai augti. Tokį rezultatą kuria nuoseklus darbas – partnerystės su oro bendrovėmis, investicijos į infrastruktūrą ir tvaraus verslo modelio vystymas“, – sako laikinai Lietuvos oro uostų vadovės pareigas einanti Gintarė Norvilaitė-Tautevičė.
Gyventojai palaiko tolesnę oro uostų plėtrą
Rekordinis 7,16 mln. keleivių skaičius per metus liudija oro transporto svarbą Lietuvai. Šį augimą seka ir visuomenės nuomonė: tyrimai rodo ryškų gyventojų pritarimą infrastruktūros investicijoms Vilniaus bei Kauno oro uostuose.
Vertindami teiginį, kad būtina plėsti ir modernizuoti Vilniaus oro uosto infrastruktūrą, 52 proc. respondentų skyrė aukščiausius – 8–10 balų – įvertinimus, o beveik du trečdaliai (64 proc.) skyrė 7 ir daugiau balų. Kauno oro uosto plėtrai visuomenės palaikymas dar didesnis – 57 proc. apklaustųjų skyrė 8–10 balų, o 68 proc. – 7 ir daugiau balų. Be to, net 31 proc. respondentų Kauno oro uosto modernizavimą įvertino aukščiausiu – 10 balų – įvertinimu.
„Šie rezultatai rodo, kad visuomenė oro uostų plėtrą vertina kaip ilgalaikę investiciją į Lietuvos ateitį. Išplėsti oro uostų terminalai leidžia didinti pajėgumus ir taip plėsti tiesioginių skrydžių tinklą, gerinti keleivių patirtį bei efektyviai didinti neaviacines pajamas. Tai svarbu ne tik keliautojams – išvystytas susisiekimo oru tinklas didina šalies patrauklumą investicijoms, verslui ir turizmui“, – teigia G. Norvilaitė-Tautevičė.