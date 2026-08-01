Aktualijos

4 iš 5 gyventojų pripažįsta, kad Lietuvos susisiekimo oru kokybė auga

Autorius: AINA NAUJIENOS
Šaltinis:
Pranešimas žiniasklaidai

Strateginiai Lietuvos oro uostų pokyčiai prisideda prie geresnės keliautojų patirties – tai atsispindi naujausiame visuomenės nuomonės tyrime. Net 82 proc. apklaustų šalies gyventojų mano, jog oro transporto susisiekimo kokybė Lietuvoje pastaraisiais metais pagerėjo. Tokį gyventojų požiūrį atspindi ir augantis keleivių srautas – pastaraisiais metais Lietuvos oro uostai fiksuoja rekordinius rezultatus.

„Visuomenės pasitikėjimas rodo, kad žmonės mato realius pokyčius. Oro uostų plėtra šiandien reiškia ne tik naujus infrastruktūros objektus – ji lemia geresnį Lietuvos pasiekiamumą, daugiau galimybių keliauti ir palankias sąlygas šalies ekonomikai augti. Tokį rezultatą kuria nuoseklus darbas – partnerystės su oro bendrovėmis, investicijos į infrastruktūrą ir tvaraus verslo modelio vystymas“, – sako laikinai Lietuvos oro uostų vadovės pareigas einanti Gintarė Norvilaitė-Tautevičė.

Gyventojai palaiko tolesnę oro uostų plėtrą

Rekordinis 7,16 mln. keleivių skaičius per metus liudija oro transporto svarbą Lietuvai. Šį augimą seka ir visuomenės nuomonė: tyrimai rodo ryškų gyventojų pritarimą infrastruktūros investicijoms Vilniaus bei Kauno oro uostuose.

Vertindami teiginį, kad būtina plėsti ir modernizuoti Vilniaus oro uosto infrastruktūrą, 52 proc. respondentų skyrė aukščiausius – 8–10 balų – įvertinimus, o beveik du trečdaliai (64 proc.) skyrė 7 ir daugiau balų. Kauno oro uosto plėtrai visuomenės palaikymas dar didesnis – 57 proc. apklaustųjų skyrė 8–10 balų, o 68 proc. – 7 ir daugiau balų. Be to, net 31 proc. respondentų Kauno oro uosto modernizavimą įvertino aukščiausiu – 10 balų – įvertinimu.

„Šie rezultatai rodo, kad visuomenė oro uostų plėtrą vertina kaip ilgalaikę investiciją į Lietuvos ateitį. Išplėsti oro uostų terminalai leidžia didinti pajėgumus ir taip plėsti tiesioginių skrydžių tinklą, gerinti keleivių patirtį bei efektyviai didinti neaviacines pajamas. Tai svarbu ne tik keliautojams – išvystytas susisiekimo oru tinklas didina šalies patrauklumą investicijoms, verslui ir turizmui“, – teigia G. Norvilaitė-Tautevičė.

Dalintis
Komentarų: 0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Palaikykime ryšį

Naujausios naujienos

Nesudarėte vedybų sutarties? Taisykles už jus jau parinko valstybė
Laisvalaikis NAUJAUSIOS ŽINIOS Pramogos
Kodėl vaikai pradeda keiktis? Specialistai paaiškina, kaip turėtų elgtis tėvai
Jaunimas Lietuvos naujienos NAUJAUSIOS ŽINIOS
Ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių
ELTA naujienos
Kai kelionės planas prasideda nuo restorano: keturios kryptys gurmaniškiems atradimams
Laisvalaikis NAUJAUSIOS ŽINIOS Pramogos
Iš namų Pasvalio rajone pavogti įrankiai: nuostolis siekia 1300 eurų
Aukštaitijos naujienos Pasvalys

Rekomenduojame

Skip to content