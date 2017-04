5 suaugusiųjų žaisliukai, puoselėjantys sveikatą

Sveikatos tema visais laikais neprarado savo aktualumo, o šiandien, kaip niekada, yra visuomenės dėmesio centre. Tiesa, mes, šiuolaikiniai žmonės, nuolatos ieškome kokių nors gyvenimo palengvinimo būdų, kaip tą sveikatos siekimo kelią supaprastinti ir paversti smagiu žaidimu.

Šiuolaikinės naujausias technologijas kuriančios kompanijos jau seniai suprato, ko reikia žmonėms, norintiems būti puikios sveikatos ir fizinės formos. „ACC Distribution“ pardavimų vadovas Lietuvoje, Dainius Jaudegis parekomendavo 5 išmaniuosius įrenginius, kurie pasitarnaus sportuojant bei rūpinantis savo mityba ar poilsiu.

Geriausias fizinio aktyvumo cerberis – išmanusis laikrodis

Anot išmaniųjų technologijų žinovo, aktyvus gyvenimo būdas, mėgstama sporto šaka – jau pusė darbo puoselėjant sveikatą. „Žmonės šiandien nori stebėti savo pulsą, matyti, kiek kilometrų nubėgo ar nuėjo. Jiems pasidarė svarbu fiksuoti savo fizinius pasiekimus, kad matytų progresą“, – sakė Dainius Jaudegis. Tad jis siūlo išsirinkti kokybišką išmanųjį laikrodį. Vienas geriausių kainos ir kokybės atžvilgiu „MyKronoz“ gaminamas „ZeSport“ laikrodis, gebantis matuoti pulsą, taip pat identifikuojantis sportinę veiklą, ar tai būtų važiavimas dviračiu, greitas ėjimas, bėgimas, kopimas ir pan. Šis laikrodis turi drėgmės slėgio sensorių, todėl gali prognozuoti oro temperatūrą, kas ypač aktualu sportuojant lauke. Be to, laikrodis matuoja aukštį pagal jūros lygį, turi termometrą bei integruotą GPS sistemą. Taip pat šis įrenginys geba užfiksuoti miego fazes, tad žmogus, susireguliavęs miego režimą, gali kokybiškiau pailsėti ir kitą dieną jaustis žvaliau.

Riebalų deginimo monstras – šokdynė

Vienas geriausių kilokalorijų deginimo būdų, kuriuo gali užsiimti įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonės – tai šokinėjimas per šokdynę. Šis užsiėmimas stiprina visus kūno raumenis, ypač šlaunų, sėdmenų ir rankų. Taip pat gerina koordinaciją, širdies veiklą, laikyseną bei nuotaiką. Mokslininkai teigia, kad per 15 minučių galima sudeginti apie 200 kilokalorijų. Tiesa, šokinėti reikėtų teisingai: tinkamai kvėpuoti, šuoliukus atlikti vienodu ritmu. Išmanioji šokdynė „KSIX“ padeda užfiksuoti kiekvieną pašokimą, taip pat programėlėje atvaizduoja sudegintas kilokalorijas, pašokimų greitį ir užsiėmimo trukmę. „Savo rodmenų sekimas, leidžia matyti progresą. Taip po truputį galima ilginti užsiėmimo trukmę, didinti šuoliukų skaičių per treniruotei numatytą laiką“, – išmaniosios šokdynės pliusus vardijo Dainius Jaudegis.

Svarstyklės, nurodančios ką ir kiek valgyti

Sakoma, kad dailinant kūno linijas, net 80 proc. sėkmės priklauso nuo mitybos. O geriausiai visas mitybos subtilybes išmano, žinoma, prancūzai. Šioje šalyje pirmauja bendrovė „Terraillon“, gaminanti išmaniąsias svarstykles „NutriTab“. Svarstyklės veikia drauge su programėle, kuri naudoja nacionalinės maisto saugos agentūros rekomendacijas bei 40000 maisto produktų duomenų bazę. Tereikia ant svarstyklių uždėti produktą ir svarstyklės ne tik jį pasvers, tačiau parodys, kiek jis turi kilokalorijų, maistinių ar skaidulinių medžiagų bei mineralų. „Šias išmaniąsas svarstykles galima paversti tobulu partneriu siekiant norimų rezultatų. Išmaniojoje programėlėje galima nustatyti tikslus: jūs svorį norite „mesti”, norite sureguliuoti kūno masės indeksą arba įveikti stresą, miego sutrikimus. Priklausomai nuo to, kokį tikslą pasirinkote, programėlė jus informuos ar jūsų sveriamas produktas yra jums naudingas ir kokį jo kiekį turėtumėte suvalgyti“, – teigė išmaniųjų įrenginių ekspertas, pridurdamas, kad gamintojas planuoja sukurti modelį, kuris skleis šviesos impulsą ir taip atpažins sveriamą maisto produktą.

Didžiausia motyvacija – mažesnius skaičius rodančios svarstyklės

Kiekvienas su kilogramais kovojantis žmogus pripažins, kad didžiausia motyvacija užklumpa tada, kai užlipi ant svarstyklių ir pamatai ekrane skaičius, mažesnius nei jie buvo prieš tai. Pasak Dainiaus Jaudegio, svarstyklių šiais laikais yra fantastiškai išmanių, rodančių ne tik svorį, bet ir vandens kiekį organizme, raumenų ir kaulų masę, riebalų kiekį, liesąją kūno raumenų masę, kūno masės indeksą, reikalingą dienos kilokalorijų normą ir kt. parametrus. „iHealth“ svarstyklės gali atpažinti net 10 skirtingų žmonių ir sekti jų nustatytus tikslus, svorio kitimą, visą informaciją siųsdamos į „Apple Health KIT“ ar „Samsung S Health“ programėles. Jei svarstykles išsivežėte atostogoms į sodybą, kurioje nėra internetinio ryšio, įrenginys sugeba savo atmintyje išsaugoti iki 200 matavimų.

Išmaniosios lempos padeda užmigti ir nubusti ryte

Fizinis krūvis, subalansuota mityba ir miego režimo laikymasis – tai svarbiausi sveikos gyvensenos elementai. Tik ką daryti, kai ryte atmerkti akims reikia laužtuvo, o vakare nepadeda nei mėtų arbata ar knyga? Technologijų ekspertas siūlo išbandyti „MUSE“ išmaniąją lempą. Šis įrenginys ryte skleisdamas ryškią baltą šviesą ir nustatytu laiku grodamas pasirinktą melodiją, padės lengviau nubusti. Vakare – žalsvomis, rausvomis pastelinėmis spalvomis ir ramia muzika jus nugramzdins į miego karalystę, suteikdamas galimybę ramiai įkrauti ir savo išmanųjį telefoną.

Svarbu nepamiršti, kad akmens amžius jau seniausiai baigėsi, kankinti save dietomis nėra dėl ko, o gyventi sveikai ir laimingai – dar niekada nebuvo taip paprasta.