Ar galima vargonų skambesiu pasakoti istorijas?

Klausytojus tuo įsitikinti kviečia XXVII tarptautinis vargonų muzikos festivalis, skirtas čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui.
Šiemet Rokiškio rajono bažnyčiose 27-ąjį kartą susitiks profesionalūs atlikėjai, jaunosios kartos muzikantai ir visi, kuriuos paliečia gyvas vargonų skambesys.
Pristatome pirmuosius festivalio koncertus.
Festivalio atidarymas
Rugpjūčio 15 d. 19 val. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje festivalis prasidės koncertu „Širdies malda“.
Viena žymiausių Lietuvos vargonininkių profesorė, pedagogė ir aktyvi sakralinės muzikos puoselėtoja Renata Marcinkutė-Lesieur, vėl grįžtanti į Rokiškį, su žinomais operos solistais Vytautu ir Egle Juozapaičiais pakvies į jautrų vakarą, kuriame susilies vargonų skambesys ir nuostabūs balsai. Atidarymo koncerte girdėsite sakralinės bei klasikinės muzikos programą.
Du koncertai tą pačią dieną
Rugpjūčio 23-iąją festivalis lepins net dviem koncertais skirtingose mūsų krašto bažnyčiose.
Vidurdienį, po 11 val. šv. Mišių, Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje lauks koncertas „Pasaulio harmonija“. Prieš porą metų susibūręs ir rokiškėnų jau pamiltas Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos simfoninis orkestras šįkart džiugins Žiobiškio gyventojus ir svečius. Orkestro vadovės Oksanos Sadauskienės ir dirigento Justino Mačio suburti muzikos mokyklos mokiniai, mokytojai ir buvę mokyklos auklėtiniai pakvies į spalvingą muzikinę kelionę po pasaulį, kurioje susipins skirtingų epochų ir žanrų muzika.
Tos pačios dienos, rugpjūčio 23-iosios, vakarą, 19 val., Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje vyks koncertas „Baltijos muzika. Baltijos kelias“. Tarptautiniu mastu pripažinti latvių atlikėjai Aigars Reinis (vargonai) ir Aigars Raumanis (saksofonas) pristatys Baltijos šalių muzikos programą. Šis dueto pasirodymas vargonų festivalyje išskirtinis – bažnyčioje girdėsite ne tik vargonus, bet ir saksofono skambesį. Neatsitiktinai koncertas vyks Baltijos kelio metinių dieną, todėl programa taps prasminga duokle Baltijos tautų vienybei, laisvės siekiui ir bendram kultūriniam paveldui.
Jaunosios kartos vargonininkė
Paskutinį rugpjūčio sekmadienį, 30 d., 19 val. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje festivalį tęs koncertas „Tave, Dieve, šloviname“, kuriame pasirodys jaunosios kartos vargonininkė Eglė Rudokaitė (jos mokytojais buvo dr. Vidas Pinkevičius ir doc. dr. Balys Vaitkus). Tarptautinių konkursų laureatė, koncertuojanti Lietuvoje ir užsienyje, klausytojus pakvies į jaukų solinį vargonų muzikos vakarą. Jos atliekama programa aprėps skirtingas muzikos epochas ir leis išgirsti įvairias vargonų skambesio spalvas – nuo didingos ir iškilmingos iki jautrios bei meditacinės. Koncertas atskleis ne tik vargonų instrumento grožį ir didybę, bet ir Eglės meistriškumą bei gebėjimą muzika kurti ypatingą ryšį su klausytojais.
Kiekvienas festivalio koncertas – tai savitas susitikimas su muzika, sakralumu, istorija ir gyva tradicija, kuriuos visi suprantame ir pajaučiame skirtingai.
Kviečiame leistis šiuo vargonų muzikos keliu kartu – klausytis, atrasti ir patirti muziką bažnyčioje, ten, kur ji skamba ypatingai. Ir išgirsti jos pasakojamas istorijas.
Visi festivalio koncertai nemokami.
Projektą „XXVII tarptautinis vargonų muzikos festivalis, skirtas čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė
Mecenatas AB „Rokiškio sūris“
Globėjas Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos dekanas Eimantas Novikas
Partneriai Čekijos Respublikos ambasada Vilniuje, Lietuvos ir Čekijos draugija
Organizatoriaus Rokiškio kultūros centro inform.