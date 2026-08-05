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Svarbi žinia žiūrovams: atšaukiami visi Juozo Miltinio dramos teatro spektaklio „Makbetas“ rodymai

Autorius: AINA NAUJIENOS
Šaltinis:
AINA

Ilgai lauktas ir didelio dėmesio susilaukęs Aleksandro Špilevoj spektaklis „Makbetas“ šiandien sulaukė netikėtų žinių. Juozo Miltinio dramos teatras informuoja, kad visi rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais planuoti spektaklio rodymai yra atšaukiami.

Meno gerbėjai, planavę išvysti šį spektaklį Aukštaitijos siaurojo geležinkelio Panevėžio depe, raginami atkreipti dėmesį į bilietų grąžinimo tvarką.

Informacija dėl bilietų ir pinigų grąžinimo

Pranešama, kad neįvyks visi planuoti „Makbeto“ rodymai, turėję vykti rugpjūčio 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 26, 27 bei rugsėjo 3, 4 ir 10 dienomis.

Teatro atstovai pateikia svarbią informaciją bilietus įsigijusiems žiūrovams:

  • Internetu pirkti bilietai: Pinigai už juos bus grąžinti automatiškai į pirkėjo banko sąskaitą per 10 darbo dienų – žiūrovams papildomai niekur kreiptis ar imtis veiksmų nereikia.

  • Kasoje pirkti bilietai: Pirkėjų prašoma iki rugsėjo 30 d. (imtinai) kreiptis el. paštu pagalba@kakava.lt, laiške prisegant grąžinamus bilietus ir nurodant savo banko sąskaitos numerį.

Juozo Miltinio dramos teatras atsiprašo žiūrovų už kilusius nepatogumus.

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