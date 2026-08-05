Savaitgalio audra gyventojams padarė nuostolių už 350 tūkst. eurų

Praėjusį savaitgalį Vilniuje ir aplinkiniuose rajonuose siautusi audra neapsiėjo be žalos gyventojų turtui. „Swedbank“ draudimo bendrovės ekspertai skaičiuoja, kad šiomis dienomis gautų pranešimų apie žalas skaičius išaugo daugiau nei 1,6 karto, o preliminari draudimo išmokų suma gali siekti 350 tūkst. eurų.
„Vilniaus regioną nusiautus stipriam lietui ir vėjui, po savaitgalio stebime daugiau nei pusantro karto išaugusius pranešimų apie žalas skaičius, lyginant su įprastu vasaros savaitgaliu. Gyventojai praneša apie nuvirtusių medžių ir stipraus vėjo apgadintus stogus ir tvoras, taip pat užlieti rūsiai, kiemai ir gatvės. Bendra preliminari savaitgalio audros sukeltų nuostolių suma, tikėtina, viršys 350 tūkst. eurų“, – sako Laimonas Garbenčius, „Swedbank“ draudimo bendrovės Klientų aptarnavimo ir žalų administravimo departamento vadovas.
Anot jo, tikslus nuostolių dydis paaiškės po to, kai draudimo ekspertai įvertins kiekvieną atvejį, tačiau fiksuojamos žalos atitinka pastarojo meto tendencijas. Vandens sukelti nuostoliai išlieka pagrindine gyventojų turto apgadinimo priežastimi, o bendra gamtos stichijų padaroma žala didėja. „Swedbank“ duomenys rodo, kad būsto draudimo išmokos dėl gamtos stichijų vien per pirmuosius 2026 m. mėnesius viršijo visų praėjusių metų tokių išmokų sumą.
L.Garbenčius primena, kad šiltuoju sezonu, kai iš namų išvykstama dažniau, reikėtų nepamiršti kelių svarbių žingsnių.
„Prieš išvykstant iš namų svarbu sandariai uždaryti langus, terasų ar balkonų duris. Gyventojams taip pat rekomenduojame prižiūrėti lietvamzdžius ir lietaus nuotekų tinklą, o po smarkios liūties papildomai patikrinti, ar surinkimo angos ir vamzdžiai neužsikišo. Praėjus audrai, jeigu buvo stiprus vėjas ir lietus, taip pat vertėtų apžiūrėti stogo dangą ir įsitikinti, ar ji nepažeista. Tai padės sumažinti netikėtumų riziką“, – pataria jis.