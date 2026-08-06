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PAGD pranešimas: Biržuose atidarius užrakinto buto duris rastas miręs žmogus

Autorius: AINA NAUJIENOS
Šaltinis:
AINA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) informuoja apie trečiadienio vakarą Biržuose vykdytus gelbėjimo darbus. Gavus pranešimą apie neatidaromas buto duris, prireikė skubios gelbėtojų pagalbos.

Rugpjūčio 5 dieną, 21 val. 25 min., bendruoju pagalbos telefonu buvo gautas pranešimas, kad Biržų rajono savivaldybėje, Biržuose, Rotušės gatvėje, kaimynė ilgesnį laiką neatidaro durų ir su ja nepavyksta susisiekti.

Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai-gelbėtojai panaudojo diskinį pjūklą ir atidarė užrakintas buto duris.

Į patalpas buvo įleisti kartu atvykę policijos pareigūnai ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojai. Deja, įėjus į vidų, rasta mirusi moteris. Medikams teko konstatuoti jos mirtį.

Įvykio vietoje dirbę policijos pareigūnai aiškinasi mirties aplinkybes ir priežastį.

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