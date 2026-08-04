Karščiai ir praūžusi audra sukėlė skambučių laviną: BPC užfiksavo šios vasaros rekordą

Grįžus vasariškai šiltiems orams ir savaitgalį dalį Lietuvos užklupus audrai, Bendrasis pagalbos centras (BPC) užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Per tris dienas pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gauti net 18 803 skambučiai – beveik 10 proc. daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Per tris dienas bendras pokalbių eteryje laikas siekė net 348 valandas.
Liepos 31 d. – rugpjūčio 2 d., penktadienis ir savaitgalis, BPC buvo intensyviausias šią vasarą. Palyginimui, iki šiol didžiausias savaitgalio skambučių skaičius buvo fiksuotas karščiausio birželio savaitgalio metu – apie 18 700 skambučių, o per Jonines sulaukta beveik 12 tūkst. skambučių.
Didžiausias aktyvumas fiksuotas penktadienį, kai BPC sulaukė 6 473 skambučių ir šeštadienį – 6 269. Penktadienį didesnis skambučių skaičius teko Klaipėdos regiono aptarnaujamai teritorijai. Šeštadienį krūvis tarp regionų pasiskirstė beveik vienodai: Klaipėdos regiono teritorijoje gauti 3 132, o Vilniaus regiono teritorijoje – 3 137 skambučiai.
Per savaitgalį policijai perduota 5 813 pranešimų. Daugiausia jų buvo susiję su viešosios tvarkos pažeidimais (1 433) ir eismo saugumu (1 003).
Greitosios medicinos pagalbos tarnybai perduoti 4 126 pranešimai.
Ryškiausias pokytis fiksuotas priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms perduotų pranešimų skaičiuje. Šį savaitgalį joms perduoti 369 pranešimai – beveik tris kartus daugiau nei savaitę prieš tai, kai buvo perduoti 136 pranešimai.
Iš jų 113 buvo susiję su gaisrais, net 229 – su gelbėjimo darbais. Didžiausią įtaką tam turėjo savaitgalį dalį šalies užklupusi audra. Daugiausia pranešimų, susijusių su audros padariniais, gauta Vilniaus mieste ir rajone (Avižienių, Zujūnų ir Sužionių seniūnijose) bei Alytaus apskrityje.
Aplinkos apsaugos pareigūnams perduoti 303 pranešimai.
Nepaisant išaugusio darbo masto, BPC užtikrino įprastą reagavimo kokybę – 97 proc. visų skambučių buvo atsiliepta per ne ilgesnį kaip 8 sekundžių laiką.
„Išaugęs skambučių srautas mūsų pareigūnams reiškia gerokai didesnį darbo krūvį. Tačiau net ir tokiomis sąlygomis svarbiausia išlieka kuo greičiau atsiliepti į kiekvieną pagalbos skambutį ir operatyviai perduoti informaciją pagalbos tarnyboms. Tai, kad 97 proc. skambučių buvo atsiliepta per ne ilgesnį kaip 8 sekundžių laiką, rodo profesionalų pareigūnų darbą ir sklandų visos sistemos veikimą“, – sako Bendrojo pagalbos centro viršininkas. Liutauras Šinkūnas.
BPC primena, kad numeris 112 skirtas tik tais atvejais, kai būtina skubi policijos, ugniagesių gelbėtojų, greitosios medicinos pagalbos ar aplinkosaugos pagalba. Kiekvienas nepagrįstas skambutis užima operatorių laiką, kuris kritiniu momentu gali būti gyvybiškai svarbus kitam pagalbos laukiančiam žmogui.