Rytinis reidas Dembavoje: sulaikytas neblaivus „Nissan Murano“ vairuotojas

Šeštadienio rytą Panevėžio rajone pareigūnams įkliuvo neblaivus vairuotojas, kuriam dabar gresia baudžiamoji atsakomybė.
Policijos duomenimis, rugpjūčio 1 d., apie 6 val. 20 min., Panevėžio rajone, Dembavos kaime, buvo sustabdytas automobilis „Nissan Murano“.
Patikrinimo metu paaiškėjo, kad jį vairavęs 1981 m. gimęs vyras yra neblaivus. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumas – 1,51 promilės.
Kadangi alkoholio kiekis kraujyje viršijo 1,5 promilės ribą, vairuotojui išvengti administracinės atsakomybės nepavyks. Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR Baudžiamojo kodekso 281¹ straipsnį (Transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo).
Už šį pažeidimą vyrui gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienų metų, taip pat teisės vairuoti atėmimas ir galimas automobilio konfiskavimas.