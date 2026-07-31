Dešimtmetį minintis „Rokiškio Grand Rally“ neslepia ambicijų: taikosi į Europos ralio čempionatą

Šiemet Rokiškyje vyksiantis „Rokiškio Grand Rally“ žymi svarbią sukaktį – varžybos rengiamos jau dešimtą kartą. Per šį laiką renginys iš regioninio ralio išaugo į vieną svarbiausių automobilių sporto įvykių Lietuvoje. Pradėjęs savo istoriją kaip „Samsonas Rally Rokiškis“, vėliau tapęs „CBet Rally Rokiškis“, dabar jis žinomas kaip „Rokiškio Grand Rally“ ir yra ne tik Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas, bet ir vienintelis šalyje FIA Europos ralio taurės statusą turintis ralis.
Šiemet jubiliejinis renginys vyks rugpjūčio 13–15 dienomis. Per tris dienas ekipažai įveiks 17 greičio ruožų, kurių bendras ilgis sieks 134 kilometrus. Visas maršrutas sudarys 543 kilometrus, o sportininkų lauks tiek žvyro, tiek asfalto dangos.
Be Lietuvos automobilių ralio čempionato ir Lietuvos „Rally4 Trophy“ įskaitų, Rokiškyje vyks FIA Europos ralio taurės etapas bei „Tour European Rally“ (TER) čempionato etapas. Tai reiškia, kad dėl pergalių ir svarbių tarptautinių taškų varžysis ne tik pajėgiausi Lietuvos, bet ir užsienio ekipažai.
Pasak varžybų organizatoriaus Audriaus Gimžausko, toks augimas nebuvo atsitiktinis. Tai – daugelį metų nuosekliai įgyvendintos vizijos rezultatas, o galutinis tikslas išlieka dar ambicingesnis – į Lietuvą atvesti Europos ralio čempionato etapą.
„Bendras mūsų kaip organizatorių stažas organizuojant ralius yra septyniolika metų ir jau dešimt pastarųjų metų tą darome Rokiškyje. Galiu pasakyti, kad užsiauginome dar storesnę odą. Vis daugiau galvojame, svajojame ir siekiame, kad šis ralis kasmet būtų dar geresnis, dar kokybiškesnis. Be to, visuomet norime būti kitokie, negu visi aplinkui, todėl ir dėjome kryptingus žingsnius siekdami vis aukštesnio šio renginio statuso. Aišku, kiti irgi seka mūsų pėdomis, o tai reiškia, kad mes viską darome gerai“, – sakė Audrius Gimžauskas.
Anot jo, per dešimtmetį organizatorių komanda sukaupė neįkainojamos patirties ir išmoko dirbti kaip vientisas mechanizmas. Vis dėlto siekiant dar aukštesnio lygio, vien patirties nebeužtenka – būtina plėsti komandą ir atitikti vis griežtesnius Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) keliamus reikalavimus.
„Manau, kad per tuos metus išmokome tvarkos, pažinti vieni kitus komandoje iš pusės žodžio. Aišku, jei pildytume savo svajonę rengti Europos ralio čempionato etapą, kas ir yra mūsų tikslas, komandos reikėtų dar didesnės, nes dabar mūsų šį ralį organizuojančių yra tikrai nedaug. Iki Europos ralio čempionato mums liko dveji metai – pasižiūrėsime, kokį rezultatą šiemet mums pavyks pasiekti, ir jei viskas gerai, kitais metais jau turėsime kandidatinių Europos ralio čempionato varžybų statusą“, – teigė organizatorius.
A.Gimžauskas pabrėžia, kad dabartinis Europos ralio taurės statusas buvo pasiektas tik po ilgų metų darbo ir nuolatinio renginio tobulinimo. Organizatoriai buvo vertinami tarptautinių ekspertų, o pastangos padaryti viską maksimaliai gerai davė vaisių.
„Mes jau daug kelio nuėjome iki dabartinio statuso ir tikrai rodėme gerus rezultatus, kurie neliko nepastebėti. Beje, mūsų varžybos vienintelės tokį aukštą statusą Lietuvoje turinčios. Niekas Lietuvoje anksčiau niekada nėra gavęs teisės organizuoti Europos ralio taurės etapo. Kai mes link to ėjome ir darėme ralius pagal savo taisykles, mus stebėjo ir vertino. Tačiau kuo didesnį statusą gauname, tuo pačiu sulaukiame ir daugiau reikalavimų ir taisyklių iš FIA. Mums jau yra keliami uždaviniai, kuriuos turime įgyvendinti. Aišku, kai kurie reikalavimai yra labai aukšti, bet mes su jais tvarkomės ir tuos formalumus siekiame įgyvendinti ir padaryti tai ne tik laiku, bet ir gerai“, – kalbėjo Audrius Gimžauskas.
Šiemet organizatoriams teks pasirūpinti ne tik įspūdingu sportiniu reginiu, bet ir visais FIA Europos ralio taurės etapui keliamais organizaciniais reikalavimais. Varžybos vyks pagal FIA regioninių ralių sporto reglamentą, o jų organizavimą prižiūrės tarptautiniai FIA delegatai ir komisarai.
Dešimtąjį jubiliejų minintis „Rokiškio Grand Rally“ organizatoriams tampa ne tik proga atsigręžti į nueitą kelią, bet ir svarbiu žingsniu siekiant dar ambicingesnio tikslo. Jei planai klostysis sėkmingai, jau kitais metais Rokiškio ralis gali tapti kandidatiniu Europos ralio čempionato etapu, o dar po metų – priartėti prie istorinio įvykio Lietuvos automobilių sportui.