Dovanų kortelės – ne tik dovana, tačiau ir populiarėjantis atsiskaitymo būdas

„Maximos“ dovanų kortelių populiarumas šventiniu laikotarpiu išauga kelis kartus.

Lietuviai ypač pamėgo papildomas kintamo nominalo dovanų korteles ir atrado jiems savo panaudojimo būdų.

Dovanų kortelių savininkai aktyviau perka loterijos bilietus, saldumynus, drabužius ir avalynę.

Dovanų kortelės jau tapo tikru išsigelbėjimu tiems, kurie niekaip nesugalvoja, ką naudingo įvairiomis progomis padovanojus draugams ar artimiesiems. Tačiau jas pamėgo ne vien ieškantys praktiškų dovanų – šios kortelės vis dažniau naudojamos kaip atsiskaitymo grynaisiais alternatyva. Artėjant didžiosioms metų šventėms, lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ nusprendė pasidomėti, kaip dovanų korteles panaudoja jas gavusieji.

Prieš daugiau nei šešerius metus pristatytos „Maximos“ dovanų kortelės pateisina savo vardą: jos aktyviausiai perkamos būtent šventiniu periodu, kuomet jų pardavimai yra keliskart didesni nei kitais mėnesiais. „Maximos“ prekybos departamento vadovė Lina Trinkūnienė teigia, kad šios kortelės išstumia dovanų čekius ir tapo alternatyva grynųjų pinigų dovanojimui.

„Rinkti dovanas brangiems žmonėms daugeliui yra vienas malonumas, tačiau ne visada tam galime skirti laiko, o kartais šventės ateina greičiau nei sugalvojame išties gerą idėją. Tokiais atvejais dovanų kortelė – tikras išsigelbėjimas. Be to, tai naudinga dovana, nes su šiomis kortelėmis prekes galima rinktis iš itin plataus „Maximos“ asortimento, nuo maisto produktų, buities prekių ir drabužių iki automobilių priežiūros ar žvejybos reikmenų“, – vardija L. Trinkūnienė.

Tad kokias dovanas sau išsirenka dovanų kortelių turėtojai? „Maximos“ statistika rodo, kad pirkinių krepšeliai gana nestandartiniai. Nors į juos dažnai įkrenta įvairių maisto produktų ar gėrimų, dovanų kortelės naudojamos loterijos bilietams, saldumynams, moteriškiems ir vaikų drabužiams bei avalynei. Taip pat su dovanų kortelėmis pirkėjai aktyviau renkasi rankines, pinigines, diržus, dekoro prekes.

„Maximos“ prekybos vadovė pastebi, kad dažniau dovanų korteles „Maximose“ panaudoja ir daugiau su jomis atsiskaito moterys, tad nereikėtų stebėtis, kodėl būtent moteriški drabužiai ir avalynė perkama aktyviau.

Dovanų kortelės puikiai tinka ir Kalėdinėms dovanoms išsirinkti – užsukę į parduotuvių žaislų skyrius jas gavusieji ras daugiau nei pustrečio tūkstančio skirtingų prekių pasirinkimą – lavinamuosius žaislus, žaislines figūrėles, lėles bei mašinėlių modelius, galvosūkius, stalo žaidimus, net radijo bangomis valdomis dronus ir daugybę kitų idėjų, kuriomis galės nudžiuginti artimuosius. Mėgstantiems skaityti taip pat bus iš ko rinktis – „Maximose“ jie ras beveik 2 tūkstančius skirtingų knygų, tarp kurių ir grožinė literatūra, kulinarijos knygos, ir spalvinimo knygelės mažiesiems.

Išradingumo netrūksta

Nors siūlomos ir fiksuoto nominalo (10 Eur, 20 Eur arba 30 Eur) kortelės, kurias į krepšelį galima įsidėti kaip dar vieną prekę, už jas gerokai populiaresnės kintamo nominalo kortelės, į kurias galima bet kada, bet kurioje „Maximos“ kasoje įnešti sumą nuo 5 iki 2 tūkst. Eur.

Dovanų korteles labiausiai pamėgę lojalūs „Maximos“ klientai. Jie ypač vertina galimybę pakartotinai papildyti tą pačią kintamo nominalo dovanų kortelę. Tokiu būdu ši kortelė tampa savotiška modernia pinigine.

Be to, šios kortelės yra daugkartinio naudojimo, taigi jose esančius pinigus galima panaudoti per kelis kartus, o prireikus – kintamo nominalo korteles papildyti norima pinigų suma. Taigi dovanų kortelę galima drąsiai naudoti vietoje grynųjų pinigų. Be to, galima apriboti kortelėmis įsigyjamų prekių kategorijas – pavyzdžiui, kad jomis būtų galima atsiskaityti tik už maisto produktus.

„Dovanų kortelėmis naudojasi visų amžiaus grupių „Maximos“ klientai, kurie atranda įvairiausių jų panaudojimo būdų. Pavyzdžiui, yra tėvų, kurie pildomas dovanų korteles duoda savo vaikams vietoje grynųjų pinigų – vaikams jas lengviau visur nešiotis ir nebaisu pamesti, o tėvai visada žino, ar vaikui netrūksta pinigų. Toks mūsų klientų išradingumas mus įkvepia. Ir tai yra dar vienas pavyzdys, kaip paprasti sprendimai gali palengvinti mūsų gyvenimus“, – sako „Maximos“ prekybos vadovė Lina Trinkūnienė.

L.Trinkūnienė primena, kad dovanų kortelės galioja 12 mėnesių nuo paskutinio papildymo, o pametus kortelę galima ją užblokuoti. Sužinoti, koks yra dovanų kortelės galiojimas ir likutis, klientai gali bet kurioje „Maximos“ kasoje arba internetinėje svetainėje korteles.maxima.lt. Atsiskaičius dovanų kortele, jos likutis taip pat nurodomas čekyje.