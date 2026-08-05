Kultūros naujienos

Panevėžio miesto dailės galerijoje – keramikos ir akmenų suokalbis

Autorius: AINA NAUJIENOS
Šaltinis:
Pranešimas žiniasklaidai

Rugpjūčio 6 d. (ketvirtadienis) Panevėžio miesto dailės galerijoje (Respublikos g. 3) atsivers dvi skirtingos kūrybinės erdvės – dvi parodos, du saviti meniniai pasakojimai ir dvi skirtingos patirtys žiūrovui. Vienoje galerijos erdvėje kalbės keramika, kitoje – akmuo, virtęs meno objektais.

17 val. paslapties šydą pravers bene paslaptingiausiu panevėžiečiu dailininku prieš gerą dešimtmetį tituluotas autorius Eugenijus Marcinkevičius pristatantis naujausią savo parodą „D.U.B.U.O“.

Viename interviu dailininkas yra prasitaręs, kad tapyba tėra pomėgis, o tikroji meilė – akmenys. Susipažinus su šia priešistore, nebeturėtų stebinti dabartinės parodos medžiaga ir tema – akmuo ir dubuo.

Autorius sako, kad atspirties tašku tapo du dubenėti akmenys: vieną surado pats, kitą kadaise įsigijo. Menininką sužavėjo jų forma – būtent ji tapo esminiu kūrybos impulsu. Vis dėlto galutinis kūrinio vaizdas dažnai būna gerokai nutolęs nuo pirminės dubenėtojo akmens paskirties: kartais iš jos lieka tik detalės ar pavieniai elementai, pažymi autorius.

Parodos atidarymą lydės ir archeologo habil. dr. profesoriaus Algirdo Girininko paskaita apie dubenėtuosius akmenis „Akmenys. Priešistorė ir dabar“. Paroda veiks iki rugsėjo 6 dienos (imtinai).

18 val. bus atidaryta ir šiuolaikinės keramikos paroda „Proto forma“, kviečianti trumpam atsiskirti nuo triukšmo ir pasiklysti ten, kur forma tampa mintimi, o mintis – forma. Paroda – projekto „Keramikinas“ dalis, veiks iki rugsėjo 9 dienos (imtinai).

Parodos atspirties taškas – klausimas, kas sieja dvi iš pirmo žvilgsnio skirtingas medijas – keramiką ir kiną. Istoriškai jų bendrumai atsiskleidžia per panašias menines strategijas: formą, vaizdą, judesį, ritmą, garsą, spalvą, pasakojimą ir kūnišką patirtį. Keramika – viena seniausių žmonijos pasakojamųjų medijų – nuo ankstyviausių laikų buvo naudojama ne tik praktiniams poreikiams, bet ir bendruomenės patirtims, istorijoms, tikėjimams bei žmogaus santykiui su pasauliu perteikti.

Parodoje „Proto forma“ pristatomi šiuolaikinės keramikos kūriniai šias jungtis atveria skirtingais būdais. Vieni kūriniai veikia per garsą, judesį, ritmą ar santykį su forma, kiti – per simbolinius pasakojimus, spalvinę atmosferą, groteską ir kontrastus. Parodoje susitinka skirtingos kūrybinės pozicijos, medžiagos ir meninės strategijos, o keramika atsiskleidžia kaip atvira, kintanti ir įvairias patirtis jungianti šiuolaikinio meno medija.

Parodoje dalyvauja Rokas Dovydėnas, Eglė Einikytė-Narkevičienė, Tadas Gutauskas, Audrius Janušonis, Aistė Kalvelytė, Jolanta Kvašytė, Valdas Kurklietis, Elena Laurinavičiūtė, Rūta Pakarklytė, Kristina Paulauskaitė-Ramonaitienė, Milena Pirštelienė, Alberta Saukaitytė ir Agnė Šemberaitė.

Parodos kuratorė – Kamilė Pirštelytė-Virbičianskė

Vaizdo montažas – Aleksandra Vilčinskaitė

Parodos dizainerė – Rita Raziūnaitė

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio miesto savivaldybė.

Projekto partneriai: Stasys Museum ir Kino centras „Garsas“.

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