Svarbūs pokyčiai Panevėžyje: Klaipėdos ir Vakarinės g. sankryžoje baigiamas pirmasis etapas, keisis eismas

Panevėžio miesto savivaldybė informuoja, kad Klaipėdos ir Vakarinės gatvių sankryžoje, kur šiuo metu vyksta kelio rekonstrukcija ir turbožiedinės sankryžos įrengimo darbai, pirmasis darbų etapas jau baigiamas.
Nuo rugpjūčio 10 dienos, pirmadienio, pradedami sankryžos rekonstrukcijos darbai Vakarinės gatvės atkarpoje tarp Klaipėdos ir Kniaudiškių gatvių.
Dar šį mėnesį, pabaigus pirmojo etapo asfalto dangų įrengimą, eismas Klaipėdos gatve bus nukreiptas naujai įrengta Klaipėdos gatvės dalimi, atidarant Vakarinės gatvės atkarpą tarp Klaipėdos ir Parko gatvių.
Autobusų eismas nesikeis ir iki rekonstrukcijos pabaigos autobusai važiuos pagal pirmojo etapo darbų pradžioje patvirtintus ir šiuo metu galiojančius eismo maršrutus. Tik nukreipus eismą naujai įrengta Klaipėdos gatvės dalimi, autobusai, važiuojantys miesto centro kryptimi, nebesustos Klaipėdos g. stotelėje. Stotelė „Centras „RYO“ Klaipėdos gatvėje ir toliau bus naudojama, autobusai joje stos.
Vairuotojų, pėsčiųjų ir kitų eismo dalyvių prašoma atidžiai stebėti laikinus kelio ženklus ir vadovautis darbų vietoje galiojančia eismo organizavimo schema. Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dėkojame už kantrybę vykstant sankryžos rekonstrukcijai.
Komunikacijos skyrius