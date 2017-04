Ilgametė DAROM organizatorė Robertas Ažukaitė-Zacharevičienė: Tai kas įvyko per 10 metų.

Pamenu, kai prieš dešimtmetį startavusi akcija DAROM nebuvo savaime suprantamas dalykas. Pamenu, kiek reikėjo pastangų, ryžto ir noro tai pradėti. Visada sakiau ir sakysiu, kad norint pradėti kažką tokio kaip šis judėjimas, turi mažų mažiausiai būti bent šiek tiek altruistiška asmenybė. Tokie mes ir esam, tokia esu ir aš. Todėl po DAROM oragnizaciją sklando daug sėkmės istorijų, bet pati svarbiausia – akcija DAROM. Kuri įkvepia, moko, brandina ir kuria Lietuvos ateitį aukštesne prasme nei vien suriktos atliekos.

Šiek tiek istorijos:

Akcija „Darom” (idėjos autorius Ignas Brazauskas) Lietuvoje pirmą kartą suorganizuota 2008 m. pavasarį. Pirmąja ambicinga akcija siekta ne tik padaryti Lietuvą švaresne, bet ir pasiekti Guinness’o rekordą, konkuruojant su akcijos pradininkais – estais – kas surinks daugiau atliekų. Nors rekordas ir nebuvo pasiektas – pirmoji „Darom” akcija sužadino pilietinę visuomenės atsakomybę bei „išlaisvino” Lietuvą nuo daugiau nei 500 tonų atliekų. Tais pačiais metais vėlyvą rudenį organizacija įgavo viešosios įstaigos juridinį statusą.

2009 m. savo masiškumu renginys pranoko organizatorių lūkesčius – į jį susirinko apie 45 tūkst. savanorių. Visi dalyvavusieji pademonstravo neabejingumą aplinkai, kurioje gyvena. 2009 m. lapkričio 7 d. įvyko primoji nacionalinė Idėjų diena.

2010 m. buvo įregistruota per tūkstantis tvarkymosi taškų, kuriuose akcijos dieną tvarkėsi net 100 tūkst. savanorių ir buvo surinkta 12 tūkst. tonų atliekų. Sėkmingą akciją vainikavo įspūdingas koncertas, kur per 100 garsiausių Lietuvos atlikėjų ant scenos išreiškė padėką akcijos dalyviams. Tais pačiais metais akcijos metu buvo rastas ir Drąsiaus Kedžio kūnas. 2010 m. birželio 12 d. įvyko antroji nacionalinė Idėjų diena.

2011 m. Darom akcija augo ir ketvirtaisiais akcijos gyvavimo metais dalyviai buvo pakviesti ne tik rinkti atliekas, bet ir jas rūšiuoti. Akcijos šūkis – „Kuo mažiau atliekų į sąvartynus!”. Akcija organizuota 3,5 tūkst. vietų visoje Lietuvoje ir sulaukė net 150 tūkst. savanorių, kurie surinko apie 5 tūkst. tonų atliekų.

2012 m., penktoje – jubiliejinėje akcijoje susirinko rekordinis skaičius dalyvių – 210 tūkst! Ir nors dalyvių skaičius buvo rekordinis, tačiau pastebėta atliekų surinkimo mažėjimo tendencija – surinkta 1,5 tūkst. tonų atliekų. Akivaizdu, kad akcija padeda švarinti Lietuvą ir atliekų mažėja. Be to, 2012 m. akcija pirmą kartą suorganizuota šimte pasaulio valstybių, todėl įgavo globalaus judėjimo vardą – „Let’s Do It World”. Akcijos metu Vilniuje startavo raudonieji DAROM maišai (Idėjos autorė Roberta Ažukaitė – Zaharevičienė).

2013 m. pirmą kartą akcija vyko ne balandžio, o gegužės mėnesį, dėl ilgos žiemos. Akcijoje dalyvavo 150 tūkst. dalyvių, buvo surinkta per 2 tūkst. tonų atliekų. Akcijos tikslas buvo – padėti išvalyti miškus, ne tik miestus.

2014 metais, buvo svarbu ne tik apsitvarkyti aplinką, bet ir suvaldyti piktavalius šiukšlintojus su DAROM patrulių komanda (Idėjos autorė Roberta Ažukaitė-Zacharevičienė)! Akcijos metu dalyvavo apie 200 tūkst. dalyvių, ir surinkta buvo apie 2 tūkst. tonų atliekų.

2015 m. akcijos prioritetas buvo vandens telkinių tvarkymas. Akcijoje dalyvavo 250 tūkst. dalyvių, surinkta apie 2 tūkst. tonų atliekų. Pirmą kartą DAROM istorijoje buvo pasirašytas memorandumas su LR Vyriausybe.

2016 m. akcijos prioritetas buvo oro taršos mažinimas. Akcijoje dalyvavo 260 tūkst. dalyvių, surinkta apie 2 tūkst. tonų atliekų. Prekybos centruose bendradarbiaujant su UAB „Plasta“ pasirodė Lietuvos prekybos centruose raudonieji DAROM maišai. Dalis sumos nuo parduotų maišų atitenka organizacijos aplinkosauginiams projektams skatinti.

Šių metų tikslas, kartu su Lietuvos šimtmečiu įgyevendinti 1000 projektų visoje Lietuvoje, kurių aktyvus įgyvendinimas prasidės iš kart po akcijos DAROM 2017 (balandžio 22 d.). Visi norintys įtraukti savo idėjas į projektų įgyvendinimą jas gali registruoi ir dabar internetinėje svetaineje www.mesdarom.lt. Ten taip pat rasite visą aktualią informaciją apie šių metų akciją.

Keliam sau naujus, kokybinius tikslus:

Per pastaruosius metus organizacijos viduje įvyko ne mažai permainų. Organizacijos stuburui pastiprinti 2014 m. gimė po organizacijos stogu dar vienas renginys t.y. „Nacionalinis DAROM forumas“ (Idėjos autorės Roberta Ažukaitė-Zacharevičienė ir Roberta Deveikytė). Renginys LR vyriausybėje sėkmingai įvyko jau tris kartus. Renginio tikslas – suburti bendraminčius dėl akcijos DAROM tikslingo įgyvendinimo formato, datos, turinio. Organizacija organizavo ir daugiau tik mažesnio formato renginių, edukacinių užsiėmimų kaip „Šypseniukas“, „Darom padangas“, „Išsaugokime Neringą“, “Mes už švarią jūrą”, „Žalieji mokymai“, „Darom geriau“ ir t.t.

Šiai dienai organizacijos viduje taip pat veikia: DAROM ekspertų komanda (profesionalūs aplinkosaugos ekspertai, vadybos ekspertai ir kt). Žmonės padedantys formuoti DAROM organizacijos pozicijas visuomenei, tam tikrais probleminiais klausimais. DAROM alumni klubas – tai buvę savanoriai, savo laiku vieni aktyviausių savanorių. Šiuo metu savo sričių profesionalai, verslininkai, politikai ir t.t. Ši erdvė suteikia galimybę išlaikyti buvusį DAROM aktyvą šalia organizacijos, suteikia jiems galimybę dalyvauti DAROM renginiuose, pasidalinti patirtimi. DAROM Patruliai (Idėjos autorė – Roberta Ažukaitė-Zacharevičienė). Dažniausiai žinomi veidai. Visuomenei skleidžia žinutę, kad akcijoje DAROM reikia dalyvauti atsakingai ir nepalikinėti atliekų maišų bet kur, ir dalyvauti pagal bendras taisykles išvengiant nesusipratimų.

DAROM startinė komanda:

DAROM akcijos startinė organizatorių sudėtis: Ignas Brazauskas, Vytautas Krasnickas, Laurynas Gerikas, Agnė Belickaitė, Nemunas Tumavičius, Vilma Grikišaitė-Tamolienė, Pavelas Druto, Edgaras Jakelaitis, Ingrida Dubinskaitė, Skirmantė Jakubauskaitė, Roberta Burinskaitė, Gediminas Vaičiūnas, Marijus Krasnickas, Roberta Ažukaitė, Edgaras Adomaitis, Ugnė Dubraitė, Kondradas Kazlauskas ir kt.

Vadovų sudėtis: Ignas Brazauskas, Gediminas Vaičiunas, Inga Kalpakovaitė, Karolis Sargūnas, Roberta Ažukaitė-Zacharevičienė. Šiuo metu l.e.p Kristina Baranovaitė.

Steigėjų/dalininkų sudėtis: Ignas Brazauskas (2008 m.), Vytautas Krasnickas (2010 m.) (pareigas ėjo Marijus Krasnickas), Tadas Langaitis (2010 m.). Šiuo metu tik Ignas Brazauskas (2017).

PARTERYSTĖ:

Pagrindiniai partneriai įgyvendinant akcijas DAROM – LR aplinkos ministerija (atliekų departamentas, miškų urėdijos, saugomos teritorijos), Visos Lieuvos savivaldybės (išvardinti), Atliekų tvarkymo centrai.

Man asmenišai, kaip žmogui, organizacija reiškia labia daug, tai buvo ir yra didžiausia mano gyvenimo praktika. Vadovavimas šiai organizacijai buvo vienas didžiausių ir tikrai sudėtingiausių iššūkių, kai reikėjo sugebėti, išmokti rasti bendrą kalbą tiek su vaiku, tiek su senjoru, tiek su versliniku ar valdininku. DAROM – tai geriausia ir unikaliausia savanorystės kalvė, kuri padeda formuoti turimus įgūdžius, leidžia įgyti naujų, suteikia galimybes eksperimentuoti. Labai džiaugiuosi, kad mano naujai suformuotos veiklos po DAROM organizacijos stogu ne tik kad įvyko sėkmingai, bet ir toliau vyksta kaip tęstiniai projektai. Kaip kad ir aš, taip ir kiekvienas jūsų gali realizuoti ar net sukurti naujas idėjas bei jas įgyvendinti DAROM organizacijoje ar kitoje. Kiekvieno mūsų indėlis – yra svarbus. Kiekvienas iš mūsų, kartu ir atskirai esame atspindys kokioje Lietuvoje mes gyvename.

Per 9 metus akcijose DAROM dalyvavo 1.361.000 dalyvių ir surinkta 38 000 tonų atliekų; Akcija DAROM yra vienas iš, tačiau didžiausias renginys kurį organizuoja Všį „Mes Darom“. Organizacijos sėkmę atspindi tai, kad idėja gimė iš paprastų žmonių ir akivaizdaus rūpesčio gamta nelaukiant ir nieškant kaltų siekiant įgyvendinti gerus darbus Lietuvai. Pasaulinis DAROM judėjimas jungia daugiau nei 100 pasaulio valstybių, judėjimas yra patvirtintas JTO.