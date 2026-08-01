Iš panevėžiečio sąskaitos slapta išgryninti pinigai: nuostolis siekia 840 eurų

Panevėžio policija pradėjo tyrimą dėl galimai neteisėto finansinių duomenų panaudojimo – garbaus amžiaus vyras netikėtai pastebėjo tuštėjančią banko sąskaitą.
Ketvirtadienį, liepos 31 d., apie 10 val. 18 min., į Panevėžio apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi 1960 m. gimęs vyras. Nukentėjusysis pranešė, kad iš jo sąskaitos be jo žinios ir sutikimo buvo išgryninti pinigai.
Dėl neaiškiomis aplinkybėmis dingusių lėšų panevėžietis patyrė 840 eurų turtinę žalą.
Policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal LR Baudžiamojo kodekso 215 straipsnį (Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas). Už šią veiką gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.