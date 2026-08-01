Iš panevėžietės namų dingo tūkstančio eurų vertės aukso papuošalai

Panevėžyje užfiksuotas neblaivus ar drąsus ilgapirščių įsibrovimas į gyvenamąsias patalpas – moteris neteko brangių aukso dirbinių.
Trečiadienį, liepos 30 d., apie 12 val. 39 min., Panevėžio policija gavo 1983 m. gimusios moters pranešimą apie vagystę iš jos namų, esančių Kniaudiškių gatvėje.
Nukentėjusioji pastebėjo, kad iš gyvenamųjų patalpų dingo du auksiniai žiedai ir auskarai. Bendras patirtas turtinis nuostolis siekia 1000 eurų.
Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR Baudžiamojo kodekso 178 straipsnį (Vagystė). Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes ir ieško nusikaltimą įvykdžiusių asmenų.