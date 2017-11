Įsibėgėja egzotinių vaisių sezonas: ką apie juos svarbu žinoti

Egzotinius vaisius lietuviai aktyviausiai perka nuo rugsėjo iki sausio

„Maximos“ pirkėjų mėgstamiausi – figos, kokoso riešutai, mažieji bananai, anonos ir datulės

Jau netrukus parduotuvėse bus galima įsigyti šviežių ličių

Figos, anonos, ličiai, papajos, kinkanai ir rambutanai – tai tik keletas egzotinių vaisių, kuriuos lietuviai perka ne tik norėdami paragauti, atrasti naujų, neįprastų skonių, bet ir dėl jų naudingųjų savybių. Nors parduotuvių lentynose jų galima rasti ištisus metus, šaltuoju metų laiku lietuviai jiems skiria ypatingą dėmesį.

„Lietuviai mėgsta išbandyti tai, kas nauja ir įdomu, todėl jų dėmesį dažnai patraukia nematyti egzotiniai vaisiai. Egzotinių vaisių pardavimai šauna į viršų jau rugsėjo mėnesį, dar labiau jie suaktyvėja gruodį – per didžiąsias metų šventes lietuviai ant stalo nori padėti kažko naujo, dar neragauto. Pastebime, kad rinkdamiesi egzotinius vaisius pirkėjai įvertina jų šviežumą ir kokybę. Bendradarbiaujame su tiekėjais iš viso pasaulio, todėl parduotuvėse galime pasiūlyti šviežius produktus iš egzotinių šalių“, – sako Vilma Drulienė, „Maximos“ Pirkimų departamento direktorė.

V.Drulienė pastebėjo, kad egzotinius vaisius aktyviausiai perka didmiesčių – Vilniaus ir Kauno – gyventojai. Tačiau jie ypač mėgstami ir mažesniuose miestuose: Palangoje, Plungėje, Rokiškyje, Ignalinoje.

Naudingų medžiagų šaltiniai

Egzotiniai vaisiai – tikra vitaminų saugykla, todėl jie puikiai tinka imuniteto stiprinimui ir įvairių ligų prevencijai.

„Maximos“ pirkėjų labiausiai perkamas egzotinis vaisius, figa, turi daug B ir C grupių vitaminų, antioksidantų ir aminorūgščių, fosforo, natrio, kalio, magnio ir beta karoteno. Figos vadinamos natūraliu antidepresantu, jos mažina cholesterolio lygį kraujyje, o džiovintų figų gėrimas gali padėti sergant peršalimo ligomis ar kosint.

Antras mėgstamiausias pasirinkimas – kokoso riešutai. Juose gausu vario, mangano, seleno, fosforo, kalio, vitaminų C ir E. Šios medžiagos naudingos normaliai širdies, nervų sistemos veiklai ir medžiagų apykaitai, kokosų aliejus rekomenduojamas metantiems svorį. Beje, kokosų aliejus naudojamas ir grožio procedūroms – rankų drėkinimui, veido odos atgaivinimui, plaukų stiprinimui.

Mažieji bananai atsidūrė trečioje vietoje. Bananuose yra baltymų, angliavandenių, fosforo, kalio, vitaminų C ir A bei geležies šaltinis. Jie naudingi širdžiai ir kraujagyslėms, kepenims bei raumenų veiklai. Be to, mažieji bananai naudingi tiems, kas mėgsta šių uogų skonį, tačiau bijo nutukti dėl didelio jų kaloringumo.

Sveiki „saldainiai“

Vis dažniau į pirkinių krepšelį lietuviai deda anonas – saldžiarūgščio skonio vaisius, kurio žievė ir sėklos nevalgomos, o minkštimą skanu valgyti ne tik vieną, bet ir dėti į vaisių ar kitokias salotas. Anonos pasižymi vitaminų C ir B, kalcio, aminorūgščių gausa. Jos naudingos smegenų veiklai, nervų sistemai, žarnynui.

Populiariausiųjų penketuką užbaigia mineralų, druskų ir vitaminų šaltinis – šviežios datulės. Jose gausu amino rūgščių, cukrų ir vitamino B, todėl jas rekomenduojama kramsnoti vietoje saldumynų. Datulės ne tik suteikia energijos, bet ir gerina virškinimo sistemos darbą, stiprina kaulus, kraują ir imuninę sistemą.

Jau netrukus į parduotuves sugrįš pirkėjų pamėgti sultingi, švelniai rūgštoki vaisiai – ličiai. Juos rekomenduojama valgyti atvėsintus, ličiai tinka salotoms, jogurtams, ledams, o kinai juos derina net su mėsos gaminiais. Šie vaisiai turi teigiamą poveikį inkstams, kepenims ir plaučiams, taip pat jie mažina kraujo spaudimą.