Kai kelionės planas prasideda nuo restorano: keturios kryptys gurmaniškiems atradimams

Keliautojai vis dažniau atostogas planuoja ne tik pagal lankytinų objektų sąrašą ar paplūdimius – vis svarbesniu kriterijumi tampa vietinė virtuvė. Noras paragauti autentiškų patiekalų, apsilankyti turguose, šeimos restoranuose ar vietinių pamėgtose kavinėse gastronomiją paverčia viena pagrindinių priežasčių rinktis kelionės kryptį.
Oro linijų bendrovės „Wizz Air“ duomenimis, gastronominis turizmas ir toliau auga – keliautojai ieško ne tik naujų vietų, bet ir autentiškų patirčių, leidžiančių geriau pažinti šalies kultūrą.
„Maistas visada buvo vienas autentiškiausių būdų pažinti šalį. Šiandien keliautojai ieško ne tik žymiausių lankytinų vietų – jie nori valgyti ten, kur valgo vietiniai, atrasti tradicinius receptus ir pažinti kultūrą per jos skonius. Neretai būtent kulinariniai atradimai tampa ryškiausiais kelionės prisiminimais“, – sako „Wizz Air“ korporatyvinės komunikacijos vadovas Salvatore Gabriele Imperiale.
Kutaisis – tradicinės kartveliškos virtuvės skoniai
Sakartvelas jau kurį laiką laikomas viena sparčiausiai populiarėjančių gastronominių krypčių Europoje. Kutaisyje valgymas – svarbi kultūros dalis, neatsiejama nuo svetingumo ir bendravimo tradicijų.
Mieste galima paragauti chačapurių, chinkalių, ilgai troškintų mėsos patiekalų bei vietinių vynų, gaminamų viename seniausių vyndarystės regionų pasaulyje. Vietos turgūs, kuriuose gausu šviežių žolelių, sūrių ir sezoninių produktų, leidžia dar geriau pažinti šalies kulinarinį paveldą.
„Wizz Air“ iš Vilniaus į Kutaisį vykdo tris tiesioginius skrydžius per savaitę.
Barselona – miestas, kuriame maistas yra gyvenimo būdo dalis
Barselonoje gastronomija neatsiejama nuo kasdienio miesto gyvenimo. Tapų barai, tradicinės vermuto užeigos ir garsusis „La Boqueria“ turgus leidžia pažinti tiek Katalonijos, tiek Viduržemio jūros regiono virtuvę.
Nuo mažų šeimos restoranų iki pajūrio restoranų su šviežiomis jūros gėrybėmis – čia maistas tampa ne tik pietų ar vakarienės dalimi, bet ir galimybe pažinti vietos kultūrą.
Iš Vilniaus į Barseloną „Wizz Air“ skraidina penkis kartus per savaitę.
Budapeštas – klasikiniai receptai ir šiuolaikinė gastronomija
Vengrijos sostinė garsėja gebėjimu derinti ilgametes kulinarines tradicijas su modernia restoranų kultūra.
Čia keliautojai gali ragauti guliašo, kamino pyrago (chimney cake) bei kitų tradicinių vengriškų patiekalų, o kartu atrasti šiuolaikinius restoranus, vyno barus ir specializuotas kavines. Istoriniai miesto turgūs suteikia progą susipažinti ir su vietinių kasdien vartojamais produktais.
„Wizz Air“ iš Vilniaus į Budapeštą vykdo tris tiesioginius skrydžius per savaitę.
Berlynas – viena įvairiausių gastronominių krypčių Europoje
Berlynas išsiskiria ne vienu nacionaliniu patiekalu, o itin įvairia gastronomine scena. Čia greta tradicinių vokiškų kepyklėlių ir legendinio currywurst galima rasti „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintų restoranų, gatvės maisto erdvių bei skirtingų pasaulio virtuvių.
Miestas ypač patrauklus tiems, kurie keliaudami mėgsta atrasti naujus skonius ir išbandyti skirtingų kultūrų virtuves.
Naują tiesioginį maršrutą iš Vilniaus į Berlyną „Wizz Air“ pradės vykdyti nuo 2026 m. spalio 26 d. Skrydžiai vyks tris kartus per savaitę.
Augant gastronominio turizmo populiarumui, „Wizz Air“ siekia dar labiau palengvinti kelionių planavimą. Neseniai pristatyta dirbtiniu intelektu paremta platforma „WIZZ Holidays“ leidžia vienoje vietoje užsisakyti skrydžius, apgyvendinimą ir pervežimus iš oro uosto, planuoti kelių miestų keliones bei ieškoti krypčių pagal keliautojų pomėgius, biudžetą ar pageidaujamas datas.
Nesvarbu, ar tai būtų kartveliški patiekalai Kutaisyje, tapas Barselonoje, vengriškos virtuvės klasika Budapešte ar skirtingų pasaulio virtuvių įvairovė Berlyne – vis daugiau keliautojų kryptis renkasi pagal tai, kokius skonius nori atrasti.