Kaip aruodai užsipildys šiemet: šių metų derlių prognozuoja ne prastesnį nei pernai

Į Lietuvoje veikiančius grūdų elevatorius ūkininkams pristačius pirmuosius nukultus miežius, skelbiamos pirmosios šių metų derliaus prognozės. Kaip prognozuoja agroverslo bendrovė Linas Agro, šiemet tikimasi sulaukti ne prastesnio nei pernai grūdų bei kitų kultūrų derliaus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Remiantis bendrovės pateiktomis prognozėmis, 2026 m. Lietuvoje tikimasi nukulti apie 7,73 mln. tonų žemės ūkio kultūrų, kai pernai šis skaičius siekė 7,65 mln. tonų. Prognozuojama, kad bendras derliaus kiekis augs daugiau nei 1 procentu.
Pasak Linas Agro Grūdinių kultūrų pirkimo vadovo Justo Eimonto, pirmieji šių metų derliaus ženklai – pakankamai pozityvūs. Tačiau jis pataria palaukti javapjūtės pradžios, kuri leis įvertinti realesnę situaciją laukuose.
„Vis dėlto, priėmus pirmąsias šiemet nukultas kultūras pastebime gana teigiamas tendencijas. Be to, jei prognozės pasiteisins, matysime tebesitęsiantį atsitiesimą po prastesnio laikotarpio 2021–2023 m. Todėl su atsargiu optimizmu žvelgiame į šių metų derliaus prognozes“, – sako J. Eimontas.
Pirmauja kviečiai, rapsų turėtų būti mažiau
Kaip pateikiama prognozėse, šiemet vėl daugiausia bus nukulta kviečių – apie 4,9 mln. tonų, iš kurių didžioji dalis pasieks eksporto rinkas. Palyginti su metais anksčiau, tikimasi nežymaus šios kultūros kiekio augimo.
Anot grūdų rinkos eksperto, nors 2026 m. kviečių prognozės ir nėra rekordinės, daug vilties kelia šių pasėlių kokybė. Jo teigimu, šiais metais susiklostė kiek palankesnės gamtinės sąlygos, kurios galėjo leisti užauginti tvirtesnius pasėlius.
Tačiau J. Eimontas atkreipia dėmesį į tai, kad gamtinės sąlygos pakoregavo rapsų derliaus prognozes: sumažėjus deklaruotiems plotams, šiemet tikimasi kiek mažesnio derliaus – apie 900 tūkst. tonų. Palyginti su 2025-aisiais, kai buvo nukulta 933 tūkst. tonų rapsų, prognozuojamas daugiau nei 3,5 proc. sieksiantis sumažėjimas.
„Vis dėlto, net ir mažesnės šių metų rapsų derliaus prognozės atitinka pastarųjų kelerių metų vidurkį. Be to, vertinant pirmųjų elevatorius pasiekusių žieminių rapsų aliejingumą, derliaus kokybė bus ne prastesnė nei metais anksčiau“, – komentuoja ekspertas.
Stebina miežiai ir pupos
Jei šių metų derliaus prognozėse pesimistinių nuotaikų įnešė rapsai, maloniai stebina miežiai. Linas Agro skaičiavimais, šiemet tikimasi nukulti apie 750 tūkst. tonų miežių: tai – didžiausias rezultatas nuo pat 2015 m., kai buvo prikulta 812 tūkst. tonų šių grūdų.
Komentuodamas šias prognozes J. Eimontas pabrėžia, jog 2026 m. ūkininkai deklaravo didesnius miežių plotus – apie 172 tūkst. hektarų, kai metais anksčiau – 155 tūkst. hektarų. Anot jo, džiugina ir šios kultūros derlingumas.
„Miežiai – pirmoji naujo sezono kultūra, kuri pasiekia mūsų elevatorius, tad ji veikia kaip tam tikras likusių kultūrų indikatorius. Girdime iš ūkininkų tikrai gerus derlingumo skaičius: nuo vidutiniškai 5 tonų iš hektaro prastesnėse žemėse iki daugiau nei 9 tonų iš hektaro derlingose vietose. Be to, šių metų žieminių miežių saiko svoris – svarbiausias jų rodiklis – yra šiek tiek geresnis nei pernai. Tai leidžia tikėtis neprastesnių rezultatų ir iš kitų žemės ūkio kultūrų“, – tvirtina J. Eimontas.
Be miežių, šių metų derliaus prognozėse grūdų rinkos ekspertas išskiria ir pupas. Vertinant ūkininkų deklaruotus pasėlių plotus, pupomis šiemet užsėta apie 113 tūkst. hektarų: tai – rekordiškai didžiausias plotas nuo 2015 metų. Atitinkamai tikimasi sulaukti ir rekordiškai didelio – apie 350 tūkst. tonų – šių ankštinių derliaus.
„Lietuvoje turime tiek labai gerai, tiek pusėtinai augančių pupų laukų, tad ir galutinis rezultatas gali skirtis. Derliaus skirtumus gali lemti ir tai, kada pupos buvo pasėtos bei kada jos žydėjo. Jei jos žydėjo iki karščio bangos, kurią turėjome birželį, pupos turėjo daug ankštarų, jos buvo tankios ir galėjo sukaupti daug potencialo. Tačiau jei jos žydėjo karščių metu, pasėliai galėjo ir nukentėti. Vis dėlto, šių metų pupų derlius gali nuteikti džiugiai“, – sako J. Eimontas.
Jis taip pat išskiria avižas, kurių derlius, remiantis prognozėmis, stabiliai auga pastaruosius kelerius metų ir šiemet turėtų siekti apie 280 tūkst. tonų. Dabartiniais duomenimis, tai – didžiausias rezultatas nuo 2020 metų.
„Avižos – dar viena itin lietuviška kultūra, nes labai didelė derliaus dalis ir lieka mūsų šalyje. Turime tiek nemažai pirkėjų, tiek ir jų augintojų, tad ši kultūra yra gerai įsitvirtinusi. Kaip rodo pasėlių deklaracijų duomenys ir mūsų prognozės, šių metų derlius gali būti tikrai didelis. Tačiau tik įsibėgėjus javapjūtei matysime aiškesnį vaizdą, kaip šiemet atrodys aruodai“, – tvirtina Linas Agro Grūdinių kultūrų pirkimo vadovas J. Eimontas.