Kaip išsirinkti lūkesčius atitinkančias atostogas?

Dauguma žmonių svajoja apie atostogas, tačiau kiekvienas turi savitą įsivaizdavimą ir prioritetus, kokios jos turėtų būti. Tam, kad atostogų kelionė pateisintų lūkesčius, svarbu žinoti pagrindines taisykles ir sąvokas, renkantis ne tik kelionės kryptį, bet ir apgyvendinimo, maitinimo paslaugas. Atostogų planavimo patarimais dalinasi Neringa Kurtinaitienė, „Kidy Tour“ produkto vadovė.

Viešbutis

Kiekviena pasaulio šalis turi skirtingus viešbučių kategorijų standartus, bendros apgyvendinimo įstaigų klasifikavimo sistemos nėra. Nors esame įpratę prie Europos Sąjungos viešbučių skirstymo žvaigždutėmis, kitose šalyse viešbučiai gali būti žymimi ir raidėmis, raktais ar kita. Svarbu tai, kad net ir vienodu žvaigždučių skaičiumi pažymėtų viešbučių skirtingose šalyse klasifikacijos gali skirtis, priklausomai nuo toje šalyje nustatytų kriterijų aptarnavimui, kambarių dydžiams, teikiamų paslaugų gausa ir t.t.

Pavyzdžiui, dažnai lietuviai atostogų kryptimi renkasi Bulgariją, kurioje 5 žvaigždučių viešbučiai gali būti prilyginami maždaug 3-4 žvaigždutėms Turkijoje. Taigi, jei nesate pasiruošę daryti kompromisų komfortui, geriausia kurortuose rinktis mažiausiai 4-5 žvaigždutėmis pažymėtus viešbučius, kuriuose galėsite rasti nemažai pramogų, sveikatinimo paslaugų – SPA centrų, grožio salonų.

Kelionių organizatorius „Kidy Tour“ kai kuriuos siūlomus viešbučius internetinėje svetainėje ar kataloge žymi kaip ekonominės klasės. Taip viešbučiai žymimi remiantis bendrovės darbuotojų objektyviu vertinimu ir turistų atsiliepimais. Šie viešbučiai dažnai pigesni, tačiau juose gali būti žemesnė paslaugų ir aptarnavimo kokybė, mažesnis patiekalų pasirinkimas, siūloma mažiau pramogų.

Be žvaigždučių reikėtų atkreipti dėmesį, kad kai kurie Turkijos viešbučiai orientuoti į tikslines poilsiautojų auditorijas ir yra pritaikyti jų poilsiui. Pavyzdžiui, yra viešbučių, kuriuose taikomi amžiaus apribojimai ir apgyvendinami tik asmenys nuo 16 metų. Kiti, priešingai, laukia šeimų su vaikais, kuriems viešbučio teritorijoje yra specialūs baseinai, žaidimų aikštelės ir mini klubai.

Kambarys

Viešbučiai gali siūlyti vienviečius, dviviečius kambarius arba apartamentus, kuriuos sudaro svetainė, atskiri miegamieji, kai kur gali būti įrengta virtuvė. Dviviečiai kambariai gali siūlyti dvigulę arba dvi atskiras lovas. Kur kas rečiau viešbučiuose galime rasti triviečius kambarius. Jeigu norima gyventi trise vienoje patalpoje, dviviečiame kambaryje dažniausiai bus pastatoma papildoma lova, sulankstoma sofa arba fotelis. Jeigu keliaujate su kūdikiu, viešbutis jums pasiūlys specialią lovelę.

Pagal klases kambariai skirstomi į standartinius ir ekonominius. Ekonominės klasės kambariai būna pigesni, bet paprastesni – jie gali būti seniau renovuoti, pro langą galite matyti kitą pastatą, o ne Viduržemio jūrą ir žalumą. Taip pat ekonominės klasės kambariai gali būti mažesni už standartinius to viešbučio numerius, neturėti balkono. Taigi, prieš kelionę labai svarbu pasidomėti, ar rezervuotas viešbučio kambarys atitinka keliautojų poreikius.

Maitinimas

Be viešbučio ir kambario labai svarbus atostogų planavimo klausimas yra maitinimas. Maitinimo paslaugos būna nurodytos viešbučio aprašyme. Galima užsisakyti viešbutį be maitinimo (SC – Self Catering), su pusryčiais (Breakfast), su pusryčiais ir vakariene (HB – Half Board), taip pat rinktis, kad būtų viskas įskaičiuota (Al – All Inclusive arba UAI – Ultra All Inclusive).

Apie 80 proc. viešbučių, kuriuos Turkijoje klientams siūlo „Kidy Tour“, yra 5 žvaigždučių. Šiuose viešbučiuose dažniausiai būna AI ir UAI maitinimo tipai. AI (All Inclusive) – į kainą įskaičiuoti pusryčiai, pietūs ir vakarienė, vietinės gamybos gėrimai. Kokie vietiniai gėrimai įskaičiuoti į kainą ir kokiu metu jie teikiami, nustato viešbučio administracija. UAI (Ultra All Inclusive) – į kainą įskaičiuoti pusryčiai, pietūs ir vakarienė, vietinės gamybos gėrimai, gali būti įskaičiuoti ir kai kurie užsienio gamybos gėrimai ir/ar papildomos paslaugos.

Pasitaiko, kad „viskas įskaičiuota“ sąvoką atostogautojai supranta tiesiogiai ir tikisi gauti maisto ar gėrimų kada tik panorėję, pavyzdžiui, vos atsibudus ryte tikėtis, kad į lovą bus patiekiamas šampanas su braškėmis. Visais atvejais rekomenduojama įdėmiai perskaityti aprašyme pateiktą informaciją, taip pat užduoti kelionių agentui papildomai iškilusius klausimus.

Maistas tiekiamas nustatytomis valandomis viešbučio restoranuose ir baruose. Taip pat kai kurie viešbučiai sudaro galimybę išvykstant į ekskursiją paruošti ir maisto davinį, jei svečiai neturės galimybių grįžti nustatytu laiku pavalgyti. Tokia pat galimybė gauti maisto davinį dažnai būna ir paskutinę atostogų dieną, kai iš viešbučio į oro uostą išvykstama dar prieš pusryčius.