Kalėdos šiemet: bus madingos tradicinės, bet su naujumo prieskoniu

Šventiniai papročiai ir tradicijos grįžta į madą, rodo jau ketvirtus metus atliekama lojalių „Maximos“ pirkėjų apklausa. Pirkėjai sako, jog tradicijas pirmiausiai puoselėja gamindami lietuviškus patiekalus ir prisimindami švenčių esmę, puošdami namus šiaudais ar vaškiniais žaisliukais, žaisdami senovinius žaidimus. Tačiau ruošdami šventinį stalą ieško ir naujovių – prie tradicinių patiekalų deda ir visiškai naujų ar bent atnaujina dalį patiekalų ingredientų.

„Pastaraisiais metais jaučiame, kad lietuviai iš naujo žadina, vis labiau jaukinasi lietuviškas tradicijas. Pastebime tikrą lietuviško maisto ir kitų lietuviškų prekių renesansą. Auga lietuviško maisto paklausa, o stengdamiesi patenkinti pirkėjų poreikius, tiek mes, tiek tiekėjai tradiciniams patiekalams suteikiame vis naujų, įdomesnių, modernesnių skonių. Ne tik maisto, bet ir kituose – pramonės prekių, drabužių – skyriuose auga ir lietuviškų prekių paklausa, ir pasiūla. Pastebėjome, jog ir tautinių vėliavų, kitos nacionalinės atributikos kasmet nuperkama vis daugiau,“, – sako Kristina Meidė, „Maximos“ generalinė direktorė.

Visas dėmesys artimiesiems

Net 72 proc. apklausos dalyvių patvirtino, kad šventinės lietuviškos tradicijos vėl tampa madingomis. Jie papročius išlaiko ar iš naujo prikelia gamindami tradicinius patiekalus, prisimindami Kūčių ir šv. Kalėdų kilmę bei prasmę, žaisdami tradicinius, senovinius žaidimus. Nemaža dalis tokių, kurie namus puošia tradicinėmis lietuvių puošmenomis – šiaudais ar bičių vaško žaisliukais.

Kaip ir ankstesniais metais, švenčių metu prioritetą apklausos dalyviai teiks laikui su artimaisiais. Galėdami rinktis kelis atsakymų variantus, 83 proc. apklaustųjų nurodė būsiantys su šeima, 41 proc. ruošiasi lankyti gimines kituose miestuose, o 27 proc. susitiks su draugais ir pažįstamais. Daugiau žmonių nei pernai ruošiasi apsilankyti teatre, kine ar koncerte bei eiti į bažnyčią.

Susėdę prie šventinio stalo, kaip ir anksčiau, absoliuti dauguma lietuvių bendrauja su artimaisiais (91 proc.). Septyniais procentiniais punktais sumažėjo prie stalo besikeisiančių dovanomis (iki 68 proc.), o žiūrinčių televizorių skaičius smuko rekordiškai, net penktadaliu – jų liko 41 proc.

Taip pat per šventes lietuviai žaidžia su vaikais, prisimena tradicinius žaidimus ir būrimus, išsitraukia stalo žaidimus.

Šventiniam stalui ieško naujovių

Didelį dėmesį per Kūčias ir Kalėdas lietuviai skiria šventiniam stalui. Tam planuojamos išlaidos išliks panašios kaip ir pernai: 43 proc. numato skirti 50–100 eurų, 24 proc. ketina išleisti 31–50 eurų, 16 proc. apklaustųjų – daugiau nei 101 eurą.

Nors net 93 proc. apklaustųjų nurodė, kad visą maistą ar didžiąją jo dalį gamins patys, mūsų pardavimų duomenys rodo, kad lietuviai vis dažniau virtuvės rūpesčius patiki „Maximos“ meistrams ir renkasi jau pagamintus patiekalus.

„Šventiniu laikotarpiu jau paruoštų „Meistro kokybės“ gaminių paklausa išauga dešimtimis kartų, o populiariausių gaminių, tokių kaip šaltiena, drebučiai su mėsa, keptas netikras zuikis, medaus plokštainiai ar želė, vien per šventines savaites parduodame tonomis. Mums tai – svarbus įvertinimas ir pasitikėjimo ženklas. Be to, pastebime, kad pirkėjai visuomet ieško kažko naujo, įdomaus, todėl kalėdinį asortimentą kasmet atnaujiname, papildome. Šiemet siūlome net 32 išskirtinai šioms Kalėdoms sukurtas „Meistro kokybės“ naujienas“, – sako Vilma Drulienė, „Maximos“ pirkimų departamento direktorė.

Pavyzdžiui, bolivinių balandų salotas su vytinta elniena ir konservuotomis kriaušėmis, paštetą su antiena, mangų tyre ir pistacijomis, o užtepėlių mėgėjai galės išmėginti sūrio ir raudonųjų bolivinių balandų skonį. „Maximos“ maisto gamybos meistrų teigimu, šiemet madinga derinti netradicinius skonius, įtraukti sveikesnių, „lengvesnių“ ingredientų, gaminiams pritaikyti nestandartines geometrines formas, atsisakyti gausios patiekalų puošybos.

Lietuviškas saldumynų gamintojas „Vilniaus pergalė“, vienas seniausių „Maximos“ tiekėjų, taip pat fiksuoja pokyčius rinkoje. „Pastaraisiais metais, rinkdamiesi šventinius saldumynus, pirkėjai ieško naujovių – skanių ir kartu originalių dovanų. Dėl to šiais metais pristatome saldainių rinkinį-žaislą, kuris taip pat puikiai atspindi šviesą tamsoje. Be abejonės, naujovių poreikis persimeta ir į neragautų skonių paieškas. Šį šventinį laikotarpį pirkėjus stebinsime saldainiais su imbieru ir prieskoniais, burnoje „spragsinčia“ karamele. Taip pat fiksuojame, jog pastaruoju metu pirkėjai mieliau renkasi mažesnių, subtilesnių formų saldainių rinkinius, dažnas – rankų darbo saldainius. Visus šiuos pirkėjų poreikius tikrai patenkiname, šiemet vien specialaus, kalėdinio asortimento siūlome beveik 20 skirtingų rūšių saldainių ir jų rinkinių“, – dalinasi Justas Razmus, „Vilniaus pergalės“ rinkodaros vadovas.

Mažiau daiktų, daugiau jausmo

Kokios Kalėdos be dovanų? Jų tiek pat kiek pernai ketina pirkti 58 proc., daugiau dovanoti ketina 17 proc., o mažiau – 22 proc. lojalių „Maximos“ klientų.

Užtat atsirado daugiau tokių, kurie dovanoms planuoja skirti daugiau pinigų: 37 proc. joms numatę 51–100 eurų, 25 proc. skirs 101–200 eurų, dar dešimtadalis – daugiau nei 201 eurą, o likusieji tikisi sutilpti į mažesnę nei 30 eurų sumą.

Akivaizdi šių metų tendencija – apklaustieji stengiasi dovanoti mažiau daiktų – smulkmenų, interjero detalių, knygų ar buitinės technikos – bet daugiau pramogų ar patirtis kuriančių dovanų, tokių kaip masažai, bilietai į renginius ir įvairios pramogos. Taip pat padaugėjo tokių, kurie ketina dovanas gaminti patys, savo rankomis.

Vis tik pačios populiariausios dovanos – valgomos. Jas apklaustieji teigia perkantys prekybos centruose.

Dovanomis gyventojai pradeda rūpintis iš anksto – dauguma jas perka likus mėnesiui (68 proc.) ar bent dviem savaitėms (21 proc.) iki švenčių.

Namams puošti – šimtai idėjų

O kad švenčių laukti būtų smagiau, lietuviai puošia ne tik eglutes ar šventinius stalus, bet ir visus namus. Dauguma apklaustųjų yra praktiški ir naudoja turimus papuošimus, papildydami atsargas naudomis, madingomis ar trūkstamomis dekoracijomis.

„Maxima“ šiemet siūlys per 500 rūšių kalėdinių dekoracijų. „Šių metų akcentas – šviesios, balta ir aukso, spalvos. Per keletą sezonų įsitikinome, kad kokios bebūtų bendros tendencijos, šios spalvos visada išlieka populiarios, kaip ir klasikinis derinys: raudona, tamsi vyšninė ir auksinė. Be to, šįmet turėsime gerokai platesnį LED lempučių, skirtų dekoruoti ne tik eglutę, bet ir patalpas, pasirinkimą. Pavyzdžiui, pirkėjai galės įsigyti šviečiančių dekoratyvių pagalvėlių. Pastebime, kad pirkėjai ieško įkvėpimo, kaip pritaikyti tendencijas praktiškai. Dėl to kartu su dekoracijomis siūlome ir indus, tekstilę pagal tas pačias temas“, – sako V. Drulienė.

Ji priduria, kad kaip ir kasmet didžiosiose, „XX“ ir „XXX“ formato, „Maximos“ parduotuvėse klientai galės pasisemti idėjų, kaip namuose papuošti eglutes, padengti šventinius stalus. Iš viso „Maximos“ kalėdinį asortimentą sudaro daugiau nei 2 tūkst. prekių.

Lojalių „Maximos“ pirkėjų apklausoje 2017 m. lapkričio 14–17 d. dalyvavo 1043 respondentai.