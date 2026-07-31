Keturios Turkijos vietos, kur vasariška šiluma išlieka ilgiau

Vasara dar pačiame įkarštyje, tačiau dabar pats metas pradėti planuoti rudens kelionę, kuri leis vasaros šiluma pasimėgauti dar šiek tiek ilgiau. Kol Lietuvoje dienos pamažu vėsta, daugelyje Turkijos vietovių vis dar lepina saulė, vyrauja maloni temperatūra ir išlieka puikios sąlygos pažinti šalį. Nuo Egėjo pakrantės skonių ir šiltos Viduržemio jūros pakrantės Antalijoje iki nepaprastų Kapadokijos kraštovaizdžių ir pietryčių Turkijos kultūros lobių – šie keturi maršrutai sujungia gamtą, istoriją ir gastronomiją, kviesdami leistis į nepamirštamą rudens kelionę.
Rudens skoniai Egėjo pakrantėje
Egėjo pakrantė vilioja įsimintina kulinarine patirtimi, kurios neatsiejama dalis – šviežios jūros gėrybės, sezoniniai vaisiai ir daržovės, aromatinės žolelės bei alyvuogių aliejus. Rudenį tokiose vietovėse kaip Bozdžaada ir Aivalikas vyksta vynuogių bei alyvuogių derliaus šventės, suteikiančios lankytojams galimybę patirti tradicijas, kurios šį regioną formavo ištisas kartas. Lankytojai gali mėgautis sveikais patiekalais – nuo sultingos žuvies iki sočių daržovių, ruošiamų su alyvuogių aliejumi, ir tradicinių mezės užkandžių, prie kurių puikiai dera garsieji šio regiono vynai. Vis dėlto žinomiausia šio regiono gastronominė kryptis – žavingasis Urlos rajonas Izmyre. Šis ramus, neskubaus gyvenimo ritmo miestelis kviečia pasivaikščioti tarp vynuogynų ir alyvmedžių giraičių, o vėliau pasimėgauti įsimintinais patiekalais „nuo ūkio iki stalo“ principą puoselėjančiuose bei „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintuose restoranuose.
Viduržemio jūros saulė Antalijoje
Rudenį pietinė Turkijos pakrantė išlieka puiki vieta poilsiui prie jūros – čia vis dar vyrauja švelni temperatūra, gausu saulėtų dienų, o Viduržemio jūros vanduo išlieka maloniai šiltas. Antalija – Turkų Rivjeros širdis, garsėjanti 232 Mėlynosios vėliavos paplūdimiais ir beveik ištisus metus lepinančia saule, – laikoma vienu gražiausių pasaulio miestų. Pasimėgavę Viduržemio jūros saule ir šiltu vandeniu, taip pat galite leistis į dienos išvykas ir aplankyti netoliese esančias senovines gyvenvietes. Nuo Aspendo iki Sidės – senovės miestai liudija, kad esate viename istoriškai turtingiausių pasaulio regionų. Antalijoje taip pat galima žaisti golfą Beleko viešbučių golfo aikštynuose, nardyti skaidriuose Kašo vandenyse ir aplankyti įspūdingus urvus, tokius kaip Karaino ir Damlatašo, kuriuose atsiveria nepakartojami reginiai. O tokie pėsčiųjų maršrutai kaip Likijos kelias ir Šv. Pauliaus kelias – patirtys, kurių rudenį nevalia praleisti.
Nežemiški Kapadokijos kraštovaizdžiai
Kapadokija – dar viena turininga kryptis švelnaus rudens kelionei. Skrydis oro balionu – vienas įsimintiniausių būdų pasigrožėti unikaliais uolų dariniais, vadinamais „fėjų kaminais“, slėniais ir išskirtiniu vulkaninės kilmės kraštovaizdžiu. Kapadokija dėl savo pasakiškų uolų darinių ir įspūdingo kraštovaizdžio dažnai apibūdinama kaip ne iš šio pasaulio, tačiau ne mažiau įspūdinga ir jos istorija bei kultūra. Per visą istoriją šis regionas buvo daugybės civilizacijų lopšys. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas Geremės muziejus po atviru dangumi – vieta, kurią būtina aplankyti dėl uolose iškaltų bažnyčių, išpuoštų nuostabiomis freskomis. Požeminiai miestai, tokie kaip Kaimakli ir Derinkuju, senovėje įrengti siekiant apsisaugoti nuo įsiveržėlių, kviečia tyrinėti painius tunelius ir patalpas bei leidžia bent akimirkai nusikelti į praeitį.
Pietryčių Turkija: paveldas ir gastronomija
Ruduo – puikus metas pažinti pietryčių Turkijos miestus, kuriuose susipina archeologinis paveldas, savita architektūra ir plačiai žinomos kulinarinės tradicijos. Kelionę galite pradėti Adijamane, kur stūkso į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas Nemruto kalnas, garsėjantis didžiulėmis statulomis, senoviniais kapais ir ypač įsimintinais saulėtekiais bei saulėlydžiais. Iš ten verta vykti į Gaziantepą – Turkijos gastronomijos sostinę, įtrauktą į UNESCO kūrybinių miestų tinklą gastronomijos srityje. Miestas visame pasaulyje garsėja baklava, kebabais ir pistacijomis. Viešėdami Gaziantepe, nepraleiskite progos apsilankyti Zeugmos mozaikų muziejuje, kuriame galima išvysti įspūdingas senovines mozaikas.
Toliau keliaukite į Šanliurfą – miestą, garsėjantį seniausiomis pasaulyje neolito gyvenvietėmis, tokiomis kaip Giobekli Tepė ir Karahan Tepė. Jose pagal Taš Tepelerio projektą vykdomi tyrimai neseniai leido padaryti daug reikšmingų archeologinių atradimų. Kitas kelionės tikslas – Mardinas, kuris pasitiks jus išskirtine akmens architektūra. Pasivaikščiokite siauromis gatvelėmis ir atraskite turtingą miesto kultūrų bei tradicijų įvairovę, kurią atspindi istoriniai vienuolynai, bažnyčios ir mečetės. Kelionę dar labiau praturtins vietiniai skoniai – išskirtiniai siriakų vynai ir migdoliniai saldumynai.
Patogus susisiekimas iš Lietuvos
Iš Lietuvos Turkiją lengva pasiekti tiek trumpoms kelionėms, tiek ilgesnėms rudens atostogoms. Bendrovės „Turkish Airlines“ vykdomi tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus į Stambulą suteikia patogias galimybes keliauti toliau po Turkiją. Lietuvos kelionių organizatoriai taip pat siūlo sezoninius užsakomuosius skrydžius ir kelionių paketus į Antaliją, todėl Viduržemio jūros pakrantę lengva pasiekti tiems, kurie nori ilgiau pasimėgauti vasariška šiluma.