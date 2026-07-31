Kino festivalio „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ rugpjūčio programa

22-asis filmų festivalis „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ kviečia į paskutinius šių metų festivalio renginius. Rugpjūtį panevėžiečių ir miesto svečių laukia trys nemokami kino vakarai, kuriuose europinis kinas susijungs su išskirtinėmis patirtimis – žiūrovų lauks paskutinis šių metų seansas po atviru dangumi, prasminga diskusija su psichologe bei susitikimas su filmo kūrėjais. Visų festivalio seansų peržiūros yra nemokamos – jas žiūrovams dovanoja kino centras „Garsas“ kartu su partneriais – įvairių šalių ambasadomis ir kultūros institutais.
Rugpjūčio 5 d. 18 val. žiūrovai kviečiami į paskutinį šių metų festivalio seansą po atviru dangumi, kuris vyks aikštėje prie Stasys Museum. Bus rodomas festivalio atidarymo filmas iš pagrindinės programos „Gyvenk po truputį“ (rež. Fanny Ovesen) – jautri ir vizualiai estetiška istorija apie jauną moterį Laurą, jos vidines paieškas keliaujant po įvairius Europos miestus bei draugystės svarbą ieškant savo vietos pasaulyje. Filme svarbiu simboliu tampa ledai, todėl seanso metu žiūrovų lauks įvairių skonių ledų vaišės. Esant nepalankioms oro sąlygoms, filmo peržiūra bus perkelta į kino centro „Garsas“ kino salę.
Rugpjūčio 12 d. 18 val. kino centre „Garsas“ bus rodomas vaikų ir jaunimo kino programos „Pažadinti žvilgsniai“ filmas „Mokinys“ (rež. Karin Junger). Tikrais įvykiais paremta istorija pasakoja apie dvylikametį Daną, kuris tampa suaugusio žmogaus manipuliacijų auka. Filmas jautriai ir atsakingai kalba apie vaikų saugumą, pasitikėjimą ir psichologinį išnaudojimą, kviesdamas atpažinti pavojus, kurie neretai slypi visai šalia. Po seanso vyks diskusija su psichologinės pagalbos centro Panevėžyje „RūpiuSau“ psichologe-psichoterapeute Toma Lapinskiene tema „Kaip tapti saugiu suaugusiuoju vaikui?“ Jos metu bus kalbama apie tai, kodėl vaikams kartais sunku atsiverti suaugusiesiems, kas padeda kurti saugų ir pasitikėjimu grįstą ryšį, kaip atpažinti nebylius pagalbos signalus ir sukurti erdvę, kurioje vaikas išdrįstų kalbėti apie tai, kas jam sunku.
Rugpjūčio 19 d. 18 val. festivalį užbaigs dokumentinis filmas „Traukiniai“ – išskirtinė nebyli kino kelionė, sumontuota iš XX amžiaus archyvinių kino kronikų, surinktų net iš 98 pasaulio archyvų. Tai bendros Lenkijos ir Lietuvos gamybos filmas, kurio garso dizainą sukūrė vienas žymiausių Lietuvos garso režisierių Saulius Urbanavičius. Po filmo žiūrovai kviečiami į susitikimą su filmo prodiusere Rasa Miškinyte ir garso režisieriumi Sauliumi Urbanavičiumi. Kūrėjai papasakos apie filmo atsiradimo istoriją, tarptautinį kūrybinį procesą ir darbo su unikalia archyvine medžiaga užkulisius.
Daugiau nei du dešimtmečius vykstantis festivalis „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ kasmet pristato Panevėžio publikai kokybišką Europos kiną, kviečia pažinti skirtingas kultūras, aktualias temas ir šiuolaikinio kino tendencijas. Rugpjūčio programa užbaigs šių metų festivalį, kviesdama paskutinius vasaros vakarus praleisti kartu su kinu, pokalbiais ir bendromis patirtimis.
Renginiai nemokami.
Esant nepalankioms oro sąlygoms, rugpjūčio 5 d. filmo peržiūra bus perkelta į kino centro „Garsas“ kino salę (Respublikos g. 40, Panevėžys). Rugpjūčio 12 ir 19 d. renginiai vyks kino centre „Garsas“.
Renginių metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos bei vaizdo medžiaga gali būti viešinama organizatorių komunikacijos kanalais.