Kodėl drabužiai po skalbimo dėvisi greičiau, nei turėtų? Išmaniosios skalbyklės gali padėti tai išspręsti

Dar visai neseniai skalbimo rezultatas iš esmės priklausė nuo to, ar tinkamai pasirinkome programą, temperatūrą ir skalbiklio kiekį. Naujausios skalbyklės dalį šių sprendimų jau priima pačios. Jutikliai įvertina skalbinių svorį, audinių savybes ir nešvarumo lygį, o sistema pagal surinktus duomenis koreguoja vandens kiekį, ciklo trukmę bei kitus nustatymus. Tokios technologijos žada ne tik palengvinti buitį, bet ir padėti taupiau naudoti elektrą, vandenį bei ilgiau išsaugoti gerą drabužių būklę.
Europiečių lūkesčiai buitinei technikai sparčiai keičiasi. „Samsung“ cituojamo 2026 m. „SmartLabX“ tyrimo, atlikto Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje ir Italijoje, duomenimis, 73 proc. vartotojų skalbyklėse ir džiovyklėse pageidauja pažangių funkcijų – išmaniųjų jutiklių, dirbtinio intelekto sprendimų ir kasdienius darbus palengvinančio dizaino.
Kito „NIQ GfK“ tyrimo duomenimis, 53 proc. namų ūkių atstovų energijos vartojimo efektyvumą ir DI paremtą optimizavimą laiko svarbiais kriterijais rinkdamiesi naują skalbimo įrenginį. Kartu auga ir konkrečių funkcijų paklausa: 2025 m., palyginti su ankstesniais metais, garų funkciją turinčių skalbimo įrenginių pardavimo pajamos išaugo 19 proc.
Skirtingiems skalbiniams – skirtinga priežiūra
Lengvai dėvėti marškinėliai, purvina sportinė apranga ir rankšluosčiai neturėtų būti skalbiami vienodai. Tačiau kasdienybėje dažnai pasirenkame įprastą programą, pernelyg nesigilindami, ar ji tikrai tinkamiausia konkretiems skalbiniams.
Naujesniuose įrenginiuose šią užduotį padeda atlikti jutikliai. Priklausomai nuo modelio, jie gali nustatyti skalbinių svorį, įvertinti audinio savybes, vandens drumstumą ar nešvarumo lygį. Remdamasi surinktais duomenimis, skalbyklė keičia vandens bei skalbiklio kiekį, mirkymo ir skalavimo trukmę, gręžimo intensyvumą.
Tokiu principu veikia ir „Samsung Bespoke AI“ serijos skalbyklėse diegiama sistema „AI Wash“. Užuot viso skalbimo metu veikusi pagal iš anksto nustatytą programą, sistema juos gali koreguoti ir ciklui prasidėjus.
„Dirbtinio intelekto vertė atsiskleidžia ne tada, kai vartotojui siūloma kuo daugiau funkcijų, o kai kasdieniai sprendimai tampa paprastesni. Skalbyklė gali pati įvertinti, kiek vandens, skalbiklio ir laiko reikia konkrečiam skalbinių kiekiui, todėl žmogui nebereikia remtis vien nuojauta“, – sako Eglė Tamelytė, „Samsung“ komunikacijos vadovė Lietuvoje.
Vien energijos klasės nepakanka
Renkantis skalbyklę, energijos sąnaudos tebėra vienas svarbiausių kriterijų. Europos Sąjungoje skalbyklės žymimos pagal A–G energinio efektyvumo skalę. Etiketėje taip pat nurodoma, kiek elektros įrenginys sunaudoja per 100 skalbimo ciklų, kiek vandens reikia vienam ciklui, kiek trunka programa ir kokį triukšmą skleidžia įrenginys.
Vis dėlto vienoda energijos klasė dar nereiškia vienodų sąnaudų. Du A klasei priskirti modeliai gali sunaudoti skirtingą kiekį elektros.
Gamintojo vidaus bandymų duomenimis, vienas naujausių 9 kg talpos „Bespoke AI“ serijos modelių per 100 ciklų sunaudoja 18,2 kWh elektros. Tai iki 65 proc. mažiau lyginant su didžiausiomis sąnaudomis, leidžiamomis minimalų A klasės reikalavimą atitinkančiam tokios talpos įrenginiui. Bandymas atliktas naudojant programą „Eco 40–60“, todėl realios sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos programos, skalbinių kiekio ir naudojimo įpročių.
Energiją padeda taupyti ir skalbimas žemesnėje temperatūroje. Kai kurios sistemos iš anksto ištirpina skalbiklį ir suformuoja putas, kurios tolygiau prasiskverbia į audinį. Taip nešvarumai veiksmingai pašalinami ir žemesnėje temperatūroje, todėl sunaudojama mažiau elektros, o jautresni audiniai mažiau dėvisi.
Svarbu ne tik sąskaitos, bet ir drabužių būklė
Skalbimo poveikis aplinkai neapsiriboja elektros ir vandens sąnaudomis. Skalbiant sintetinius audinius, nuo jų atsiskiria smulkios plastiko dalelės, kurių dalis kartu su nuotekomis patenka į aplinką. Ypač daug mikropluošto dalelių gali išsiskirti per pirmuosius naujo drabužio skalbimus.
Todėl buitinės technikos gamintojai vis daugiau dėmesio skiria ne tik dėmių pašalinimui, bet ir audinių apsaugai. Švelnesni ciklai, mažesnė trintis, tinkamai parinkta temperatūra ir optimali skalbimo trukmė padeda ilgiau išsaugoti gerą drabužių būklę.
„Efektyvumą svarbu vertinti ne tik pagal sunaudojamos elektros kiekį. Tiksliau parinktas skalbiklio kiekis, žemesnė temperatūra ir optimali ciklo trukmė padeda tausoti audinius, todėl drabužiai ilgiau išlieka geros būklės. Tai naudinga ir vartotojo piniginei, ir aplinkai“, – teigia E. Tamelytė.
Tad renkantis naują buitinės technikos įrenginį svarbiausia ne išmaniųjų funkcijų gausa, o tai, kaip tiksliai jis prisitaiko prie kasdienių poreikių. Kuo mažiau sprendimų tenka priimti vartotojui, tuo labiau technologija tampa realia pagalba buityje.